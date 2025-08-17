2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Budapest és a Duna panorámája a Gellért-hegyi kilátóból szürkületkor
Gazdaság

Brutálisan berúgta az ajtót a BÉT: csak úgy szárnyal a BUX, és van még benne kerozin

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 17. 20:02

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 860,41 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, és 105 146,55 ponton, új történelmi csúcson zárta a pénteki kereskedést.

Az összforgalom az előző heti 92,57 milliárd forintról 55,54 milliárd forintra esett, a négy vezető részvény a Mol kivételével erősödött a héten, az emelkedést a Magyar Telekom vezette.

Hétfőn és kedden minimális csökkenéssel zárt a BUX, majd szerdán ismét új csúcsot ért el. A csütörtöki minimális indexcsökkenést követően a hét utolsó napján ismét a vevők kerekedtek felül, és mind az OTP, mind a BUX történelmi csúcson zárt pénteken.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, a gyorsjelentési szezont követő héten alacsonyabb lendülettel, de folytatódott az emelkedés a hazai részvénypiacon, amiből a Magyar Telekom vette ki leginkább a részét, míg a másik három blue chip - Mol, OTP, Richter - oldalazott. A következő hét elejének befektetői hangulatát nagyban befolyásolhatja majd a pénteki esti Trump-Putyin találkozó kimenetele - közölték.

A héten céláremelések érkeztek a Magyar Telekom és a Richter részvényeire. A távközlési papírra vonatkozó 12 havi célárát az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintról, továbbra is felülsúlyozásra ajánlva a részvényt.

A Jefferies befektetési bank 13 390 forintról 13 837 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 10 elemző közül 8 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja jelenleg a Richtert, a medián célárfolyam 12 510 forint - közölték.

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően, így két hét alatt 10,1 százalékkal erősödött a részvény. A távközlési papír pénteken 1918 forinton zárt, 3,8 milliárd forintos heti forgalomban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az OTP 0,79 százalékkal erősödött, pénteken új csúcson, 30 670 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 39 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 0,29 százalékkal emelkedett, a papír 10 510 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 5,3 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 0,73 százalékkal esett, a papír 2976 forinton fejezte be a hetet 4,3 milliárd forintos forgalom mellett. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9283,88 ponton zárt, 122,47 ponttal, 1,34 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
