Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Gyengült a forinő hétfő reggelre

MTI
2025. augusztus 18. 08:50

Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 394,75 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 394,64 forintnál. A dollár jegyzése 337,13 forintra erősödött 337,05 forintról, a svájci frank 418,20 forintról 418,32 forintra drágult.

Az euró 1,1709 dollárra erősödött hétfőn reggel a péntek esti 1,1705 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
