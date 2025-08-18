Új adócsökkentések jöhetnek: ennek sok magyar fog örülni

A Kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) májusban aláírt 2025–2030-as stratégiai megállapodás végrehajtásáról egyeztetettek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nagy Elek elnök és munkatársaik. A megbeszélésen a rövid távon megoldandó feladatok kezelése, valamint a gazdaság szerkezetének középtávú modernizálása és a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növelése érdekében tett konkrét javaslatokról esett szó.

Az MKIK és a kormány májusban aláírt megállapodása mentén tartottak a felek magas szintű egyeztetést, amelyen a Kamara megfogalmazta első, a megállapodáson alapuló javaslatait:

Iparstratégia átfókuszálása, gazdaság szerkezetének középtávú modernizálása;

Innovatív vállalkozások támogatása: szabályozási és finanszírozási akadályok lebontása, ígéretes vállalkozások program elindítása a kormány-MKIK megállapodás alapján, kisvállalati adó (KIVA) értékhatárainak megemelése;

A legkisebb vállalkozók terheink csökkentése: egyéni vállalkozók átalányadójának csökkentése, áfa alanyi adómentesség értékhatárának további emelése;

Vámintézkedések negatív hatásainak mérséklése;

Oktatási programok elindítása a kormány-MKIK megállapodás alapján. Ezek közé tartozik többek között a vállalkozói innovációs képesség növelő és vezetőképző program, a felsőoktatási intézményekkel való együttműködések kialakítása, a képzési programok fejlesztése és a kamarai mentorhálózat kiépítése;

Digitális fejlődés felgyorsítása oktatási és támogatási programokkal, fókuszban a mesterséges intelligenciával;

Demján Sándor Program: 1+1 program újraindítása, forráslehívás gyorsítása, pénzügyi feltételek enyhítése, nagyobb technológiai fejlesztések ösztönzése;

Széchenyi Kártya Program: kamatcsökkentés, új célzott vagy magasabb kockázatot is elviselni képes termékek bevezetése, folyamatok digitalizálása és gyorsítása;

Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját, azt a helyzetet, amikor egy ország nem képes továbblépni a magas jövedelmű országok közé, miközben azon is dolgozik, hogy a vállalkozói működési környezet biztosítani tudja az ehhez szükséges feltételeket - olvasható friss közleményükben. Ehhez sürgős intézkedésekre és a középtávon szükséges változásokat előkészítő munka azonnal megkezdésére van szükség. Az MKIK álláspontja, hogy olyan vállalkozói ökoszisztémát kell létrehozni, amely egyszerre segíti a magas növekedési potenciállal rendelkező cégeket és a helyi gazdaság szempontjából kulcsfontosságú vállalkozásokat, valamint ezek együttműködését.

Elérkezett az idő, amikor a magyar gazdaságnak most nem elég alkalmazkodnia, hanem proaktívan kell formálnia a jövőt. Közös felelősségünk, hogy minden szereplő megtalálja a helyét az új gazdasági ökoszisztémában

– hangsúlyozta Nagy Elek, az MKIK elnöke a megbeszélést követően.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert