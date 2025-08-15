Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Rekorddöntés előtt a BUX – ma akár történelmet írhat a tőzsde
Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői. A BUX index csütörtökön 17,25 ponttal, azaz 0,02 százalékkal csökkent, így 104 722,71 ponton zárt, de továbbra is csúcsközelben van: a korábbi, 105 066 pontos történelmi rekord akár már ma megdőlhet.
OTP: A 30 191 forintos támasz továbbra is tart, a következő komoly ellenállás 31 ezer forint fölött húzódik. Az RSI indikátor viszont már túlvettséget mutat. Csütörtökön az OTP-részvények ára 100 forinttal (–0,33%) 30 320 forintra csökkent, forgalmuk 7,9 milliárd forint volt.
Mol: Az árfolyam az 50 napos mozgóátlag (2992 Ft) közelében tartózkodik, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 3023 forintnál. A Mol árfolyama 2 forinttal (+0,07%) 3000 forintra erősödött, 1 milliárd forintos forgalom mellett.
Richter: A papír a 200 napos mozgóátlag fölött zárt, ami 10 504 forinton támaszt jelent. A következő ellenállás 10 700 forintnál van. Az árfolyam csütörtökön 40 forinttal (+0,38%) 10 530 forintra emelkedett, a forgalom 1 milliárd forint volt.
Magyar Telekom: A 1910 forintos ellenállást nem sikerült áttörni, a támasz 1868 forinton maradt. Az árfolyam 4 forinttal (+0,21%) 1904 forintra nőtt, 923,8 millió forintos forgalom mellett.
Az üzemanyagoknál literenként nagyjából 8 forintos áremelkedést eredményez majd az adóváltozás.
Az árrésstoppos termékek áremelkedése a beszállítói költségek növekedésére utal.
2025 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 2,6, munkanaptényezővel kiigazítva 0,9%-kal magasabb volt az egy évvel azelőttinél.
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.
Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A fix gázár mellett is drágul a lakossági gáz a statisztikai módszerek miatt, a magas fogyasztás felfelé húzza az inflációt.
A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.
Kis mértékben ugyan, de az euróval szemben gyengült az esti zárásra a magyar deviza.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 708,67 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 104 739,96 pontos történelmi csúcson zárt szerdán.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek meg kellene fontolnia egy jelentősebb, 50 bázispontos kamatcsökkentést szeptemberben.
Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.
A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Kedvező nemzetközi hangulatban indulhat a kereskedés a BÉT-en, a Richter célárát is emelte egy nagy befektetési ház.
Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
