Rekorddöntés előtt a BUX – ma akár történelmet írhat a tőzsde

Pozitív nyitásra számítanak pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzői. A BUX index csütörtökön 17,25 ponttal, azaz 0,02 százalékkal csökkent, így 104 722,71 ponton zárt, de továbbra is csúcsközelben van: a korábbi, 105 066 pontos történelmi rekord akár már ma megdőlhet.

OTP: A 30 191 forintos támasz továbbra is tart, a következő komoly ellenállás 31 ezer forint fölött húzódik. Az RSI indikátor viszont már túlvettséget mutat. Csütörtökön az OTP-részvények ára 100 forinttal (–0,33%) 30 320 forintra csökkent, forgalmuk 7,9 milliárd forint volt.

Mol: Az árfolyam az 50 napos mozgóátlag (2992 Ft) közelében tartózkodik, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 3023 forintnál. A Mol árfolyama 2 forinttal (+0,07%) 3000 forintra erősödött, 1 milliárd forintos forgalom mellett.

Richter: A papír a 200 napos mozgóátlag fölött zárt, ami 10 504 forinton támaszt jelent. A következő ellenállás 10 700 forintnál van. Az árfolyam csütörtökön 40 forinttal (+0,38%) 10 530 forintra emelkedett, a forgalom 1 milliárd forint volt.

Magyar Telekom: A 1910 forintos ellenállást nem sikerült áttörni, a támasz 1868 forinton maradt. Az árfolyam 4 forinttal (+0,21%) 1904 forintra nőtt, 923,8 millió forintos forgalom mellett.