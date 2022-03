Csak óvatosan ezekkel az ATM-ekkel: új módszere van a csalóknak, így nullázzák le a bankkártyádat

Az mögöttünk álló héten is igyekeztünk érdekes és izgalmas anyagokkal jelentkezni, amellett, hogy a szomszédunkban zajló orosz-ukrán háború legfontosabb történéseit és annak a magyar gazdaságra gyakorolt hatásait is nyomon követtük. Most összeszedtük azokat a cikkeinket, melyekre a legtöbben kattintottak 2022. 9. hetében.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen. A háborúval foglalkozó összes cikkünket megtalálod itt.

Hétfő délelőttől kezdve fennakadások voltak a CIB Bank rendszerében. Az ügyfélazonosítási rendszerrel lehetett a probléma, online vagy applikációval semmilyen tranzakciót nem lehetett kezdeményezni.

Óriási tömegek a kormányablakokban, hivatalokban: mindenki erre a fontos dokumentumra vár

A Belügyminisztériumi adatok alapján a hét elején négyszer többen akartak útlevelet csináltatni, mint az előző hónapokban. A 2019-es, járvány előtti időszakban átlagosan 1500-2000 darab útlevéligénylés volt naponta, ez a járvány idején lecsökkent 1200-1500-ra. Miután megjelent az év végén a kormányrendelet, amely kimondta, hogy csak június végéig lehet használni a lejárt okmányokat is, 2200-2300-ra emelkedett a napi igénylések száma.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási tömegek a kormányablakokban, hivatalokban: mindenki erre a fontos dokumentumra vár Budapesten az I., III., IV., V. és XXI. kerületi okmányirodákban szerdán már csak május végére lehetett időpontot foglalni.

Óvatosan ezekkel az ATM-ekkel: új módszere van a csalóknak, most így nullázzák le a bankkártyádat

Folytatódik a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag, amelynek legújabb sorozata a pénzügyi csalásokkal foglalkozik. Az új epizód a bankkártya csalásokra fókuszált, és arra, hogy milyen módszerekkel védhetjük magunkat a csalók ellen. Kiderült többek között az is, hogy a bűnözők miképpen szokták megbuherálni az ATM-eket, hogy ellophassák a gyanútlan áldozat kártyaadatait.

EZ IS ÉRDEKELHET Óvatosan ezekkel az ATM-ekkel: új módszere van a csalóknak, most így nullázzák le a bankkártyádat A CashTag legújabb részében a bankkártyás csalásokról volt szó. Így szokták megbuherálni az ATM-eket a bűnözők, hogy ellophassák a gyanútlan áldozat kártyaadatait.

Hadkötelezettség Magyarországon és az EU-ban: itt vannak a legfontosabb tudnivalók a bevonulásról

Magyarország honvédelmének van egy békeidőszaki és egy rendkívüli időszakban életbe lépő szabályrendszere – a hadkötelezettség más jelent ebben a kettőben. Az viszont biztos, hogyha helyzet van, Magyarországon a 18-50 közötti férfiak hadba hívhatók.

Ugyan folyamatosan csökken a munkanélküliek száma Magyarországon, még mindig sokan vannak, akik nem tudnak elhelyezkedni - ennek számos oka lehet: családi, szociális, de akár földrajzi is. A statisztikai hivatal rendszeresen gyűjti és közzé is teszi adatait az elhelyezkedni nem tudókról, nem szándékozókról, így tudhatjuk például azt is, mi volt az előző foglalkozásuk, a nemzetgazdasági ág mely szegmensében tevékenykedtek aktív időszakukban. Különösen sok az olyan munkanélküli, aki korábban a feldolgozóiparban vagy a kereskedelemben dolgozott.

Februárban több mint 33 ezer lakás- és házhirdetést adtak fel a tulajdonosok, az eladó lakóingatlanokra pedig közel 400 ezer érdeklődés érkezett. A szomszédunkban zajló háború viszont felemássá tette a hónapot.

Régi mantra, hogy alig fizetnek valami kamatot a magyar bankok a betétekre, és ez nem változott 2022-re, az elszálló infláció árnyékában sem. Hiába kötjük le akár egy évre a pénzünket, a legtöbb pénzintézet így is bőven 1 százalék alatti kamatot fizet csak rá. Mégis rengeteg magyar van, aki emellett dönt - több mint 11 ezer milliárd forint áll bankbetétekben. Rádaásul az összeg a negatív hozamok ellenére is hónapról hónapra növekszik.

Az MKB honlapján és a hirdetményeiben megjelent tájékoztatás alapján a bank számos termékének értékesítését felfüggeszti. Érintett a Babaváró hitel, a piaci lakáshitel, a fogyasztóbarát lakáshitel, valamint a zöld hitel is. A Bankmonitor szakértői szerint pánikra nincsen ok, a pénzintézet ugyanis egyesül a Budapest Bankkal. Jó eséllyel ezek a lépések a fúzió miatt történnek.

A házhozszállítás jövőjéről vallott a GLS vezére: Biztos, hogy jönni fog az Amazon Magyarországra

"Nem mondom, hogy nem feszít a munkaerőhiány, de a piac szabályozza önmagát. A szolgáltatásoknak működni kell, ha nagyon megdrágul a munkaerő, akkor drágulás lesz a piacon. De ez előbb-utóbb egyensúlyba fog kerülni, úgy gondolom, ezek átmeneti időszakok. Ezt minden cégnek menedzselnie kell, persze lesznek ennek is vesztesei, akik nem tudják ezeket a kihívásokat kezelni" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Farkas Gergely. A GLS Hungary Kft. ügyvezető igazgatójával a csomagszállítás jelenéről és jövőjéről beszélgettünk, olyan témákat is érintve, mint a csomagautomaták térnyerése, az Amazon terjeszkedése vagy éppen a szén-dioxid-kibocsátás problémája a fuvarozásban.

Új szintre lépett a magyar munkaerőhiány: már 1,5 milliós belépési bónuszt is fizetnek ezek a cégek

Újfajta toborzási módszerrel keresik a magyar cégek az új munkavállalókat: a belépési bónusz tipikusnak még nem mondható, de egyre ismertebb ösztönző eszköz. Ez azt jelenti, hogy belépéskor, vagy a próbaidő végén egy látható összeget kap a munkavállaló a fizetésén kívül. Ennek összege rendkívül változó, nyilván függ a végzettségtől, és hogy hiányszakmáról van-e szó, de 30 ezer forinttól akár másfél millió forintnyi juttatást is jelenthet. Sőt, külföldön az is egyre elterjedtebbé válik főként az IT-szektorban, hogy már az interjún való részvételt is honorálják, függetlenül annak eredményétől.

Újra akcióban a kábeltolvajok Magyarországon: ezekben a megyékben a legrosszabb a helyzet

Bár a 8 éve bevezetett fémtörvény jelentősen csökkentette a kábellopások számát Magyarországon, még mindig rengetegen vetemednek ilyen bűncselekményre. Az utóbbi években 200 felett volt az esetszám, a MÁV például az év első 18 napjában már 9 esetet jelentett be, január közepéig már 315 vonat késett összesen 3210 percet a kábeltolvajok miatt. Mutatjuk, melyik megyében a leggyakoribbak ezek a bűncselekmények, és a rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy messze nem csak a vasúti berendezések vannak veszélyben.

EZ IS ÉRDEKELHET Újra akcióban a kábeltolvajok Magyarországon: ezekben a megyékben a legrosszabb a helyzet Mutatjuk, melyik megyében a leggyakoribbak ezek a bűncselekmények, és a rendőrségtől azt is megtudtuk, hogy messze nem csak a vasúti berendezések vannak veszélyben.

Ezek lennének a pesti bulinegyed végnapjai: megpecsételődött a lüktető városrész sorsa?

Covid közben/után és számos – egymásnak sokszor ellentmondó – koncepció mellett milyen jövő vár a budapesti bulinegyedre? A Pénzcentrum kérdésére két szakértő válaszolt.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek lennének a pesti bulinegyed végnapjai: megpecsételődött a lüktető városrész sorsa? Covid közben/után és számos – egymásnak sokszor ellentmondó – koncepció mellett milyen jövő vár a budapesti bulinegyedre? A Pénzcentrum kérdésére két szakértő válaszolt.

Lappangó népbetegség gyötri a magyar dolgozókat: csak keveseknek elérhető a valódi segítség

Életünk most nagyjából úgy néz ki, hogy az első 25 év a tanulásról szól, amit aztán egy masszív 40 évnyi munka követ, majd a végén kb. 15 évet szentelünk a pihenésnek. De mi lenne ha ebből az utolsó 15-ből lecsípnénk párat, hogy ki tudjuk pihenni magunkat időről időre a középső, ijesztően hosszú életszakaszban is? Erre való az alkotói szabadság, azaz a sabbatical, mely tőlünk nyugatabbra már egészen bevett gyakorlatnak számít, itthon még annál ritkább, pedig szakértők szerint ha jól csináljuk, tökéletes eszköz arra, hogy számos mentális betegség kialakulását, köztük a kiégést is megelőzzük vele.