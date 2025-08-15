Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat

Az Egyesült Államok elnöke és Oroszország vezetője között várható alaszkai találkozó, ahol egy lehetséges ukrán tűzszüneti megállapodás körvonalazódhat, jelentős hatással lehet a globális piacokra - közölte a Reuters.

A világ piacai feszülten figyelik Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai találkozóját, ahol egy lehetséges ukrajnai tűzszüneti megállapodás születhet. A megállapodás részletei és tartóssága kulcsfontosságú lesz a befektetők számára.

Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett, negatívan hatott az európai eszközökre, és Oroszország gazdaságát elvágta a nyugati világ nagy részétől. Az ukrán államkötvények - a hangulat fő mutatói - jelenleg 55 centen állnak dolláronként, ami továbbra is válságos szintet jelez.

Európa különösen megszenvedte a konfliktust. Az olcsó orosz gáztól való függés miatt a kontinens gazdasága és tőzsdéje nem volt felkészülve az energiaárak megugrására. Németország gazdasága, Európa ipari motorja, stagnált. A tőzsdéken az alacsony energiaáraktól függő szektorok, mint az ipari és vegyipari ágazatok, különösen súlyos veszteségeket szenvedtek.

Nem minden ágazat járt azonban rosszul. Az űr- és védelmi részvények szárnyaltak 2022 februárja óta, egyes vállalatok, mint a Leonardo vagy a Rheinmetall, 600-1500%-os növekedést értek el. Szakértők szerint egy esetleges tűzszünet esetén ezek a részvények valamelyest visszaeshetnek, de az európai védelmi kiadások szükségessége továbbra is fennállhat.

Az invázió az energiaárak megugrását eredményezte. A Brent nyersolaj ára 30%-kal, 139 dollárra emelkedett hordónként, míg a földgáz ára közel 300%-kal nőtt, rekordmagasságokba emelkedve. Bár az olaj- és gázárak azóta csökkentek, még mindig magasabbak, mint öt évvel ezelőtt - 50, illetve 300%-kal.

A háború és a COVID-19 járvány együttesen felerősítette az inflációt, mivel az energia- és élelmiszerárak emelkedtek, miközben Oroszország és Ukrajna - két vezető gabonatermelő - mezőgazdasági exportja akadozott. A központi bankok agresszív kamatemelésekkel reagáltak. Az élelmiszerárak továbbra is aggasztóak, különösen a fejlődő gazdaságok számára.

Ukrajna gazdaságát súlyosan érintette a háború. Az ország tavaly 20 milliárd dollárnyi államadósságát kellett átstrukturálnia, mivel a konfliktus miatt már nem engedhette meg magának a törlesztéseket. Az ukrán kötvények árfolyama ingadozott a békereményekkel kapcsolatos hírekre reagálva.

Oroszország gazdasága is zsugorodott a nyugati szankciók bevezetése után, de a megnövekedett védelmi kiadások 2023-ban és 2024-ben fellendülést hoztak. Az orosz rubel az invázió után rekordmélységbe zuhant, de 2022 későbbi szakaszában hétéves csúcsra emelkedett, és idén közel 40%-kal erősödött a dollárral szemben.

A háború hatással volt a devizapiacokra is. Az euró 2022-ben közel 6%-ot esett a dollárral szemben a gazdasági hatások miatt. Elemzők szerint egy tűzszünet javíthatja az euró helyzetét, de más tényezők, például a monetáris politika is kulcsfontosságúak maradnak. A dollár és a svájci frank mint menedékvaluta előnyt élvezett, miközben a konfliktus felgyorsította a dedollarizációs törekvéseket.