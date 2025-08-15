Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
Hatalmas gazdasági fordulatot hozhat a Trump-Putyin találkozó: ez mindent felforgathat
Az Egyesült Államok elnöke és Oroszország vezetője között várható alaszkai találkozó, ahol egy lehetséges ukrán tűzszüneti megállapodás körvonalazódhat, jelentős hatással lehet a globális piacokra - közölte a Reuters.
A világ piacai feszülten figyelik Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai találkozóját, ahol egy lehetséges ukrajnai tűzszüneti megállapodás születhet. A megállapodás részletei és tartóssága kulcsfontosságú lesz a befektetők számára.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett, negatívan hatott az európai eszközökre, és Oroszország gazdaságát elvágta a nyugati világ nagy részétől. Az ukrán államkötvények - a hangulat fő mutatói - jelenleg 55 centen állnak dolláronként, ami továbbra is válságos szintet jelez.
Európa különösen megszenvedte a konfliktust. Az olcsó orosz gáztól való függés miatt a kontinens gazdasága és tőzsdéje nem volt felkészülve az energiaárak megugrására. Németország gazdasága, Európa ipari motorja, stagnált. A tőzsdéken az alacsony energiaáraktól függő szektorok, mint az ipari és vegyipari ágazatok, különösen súlyos veszteségeket szenvedtek.
Nem minden ágazat járt azonban rosszul. Az űr- és védelmi részvények szárnyaltak 2022 februárja óta, egyes vállalatok, mint a Leonardo vagy a Rheinmetall, 600-1500%-os növekedést értek el. Szakértők szerint egy esetleges tűzszünet esetén ezek a részvények valamelyest visszaeshetnek, de az európai védelmi kiadások szükségessége továbbra is fennállhat.
Az invázió az energiaárak megugrását eredményezte. A Brent nyersolaj ára 30%-kal, 139 dollárra emelkedett hordónként, míg a földgáz ára közel 300%-kal nőtt, rekordmagasságokba emelkedve. Bár az olaj- és gázárak azóta csökkentek, még mindig magasabbak, mint öt évvel ezelőtt - 50, illetve 300%-kal.
A háború és a COVID-19 járvány együttesen felerősítette az inflációt, mivel az energia- és élelmiszerárak emelkedtek, miközben Oroszország és Ukrajna - két vezető gabonatermelő - mezőgazdasági exportja akadozott. A központi bankok agresszív kamatemelésekkel reagáltak. Az élelmiszerárak továbbra is aggasztóak, különösen a fejlődő gazdaságok számára.
Ukrajna gazdaságát súlyosan érintette a háború. Az ország tavaly 20 milliárd dollárnyi államadósságát kellett átstrukturálnia, mivel a konfliktus miatt már nem engedhette meg magának a törlesztéseket. Az ukrán kötvények árfolyama ingadozott a békereményekkel kapcsolatos hírekre reagálva.
Oroszország gazdasága is zsugorodott a nyugati szankciók bevezetése után, de a megnövekedett védelmi kiadások 2023-ban és 2024-ben fellendülést hoztak. Az orosz rubel az invázió után rekordmélységbe zuhant, de 2022 későbbi szakaszában hétéves csúcsra emelkedett, és idén közel 40%-kal erősödött a dollárral szemben.
A háború hatással volt a devizapiacokra is. Az euró 2022-ben közel 6%-ot esett a dollárral szemben a gazdasági hatások miatt. Elemzők szerint egy tűzszünet javíthatja az euró helyzetét, de más tényezők, például a monetáris politika is kulcsfontosságúak maradnak. A dollár és a svájci frank mint menedékvaluta előnyt élvezett, miközben a konfliktus felgyorsította a dedollarizációs törekvéseket.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője súlyos vádakat fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben, azt állítva, hogy valójában saját népe ellen harcol.
Trump szerdán Zelenszkijjel egyeztet, majd pénteken Alaszkában találkozik Putyinnal.
Az ukrán elnök elutasította az orosz területi követeléseket, miközben Ukrajna keleti részén orosz előretörésről érkeztek hírek.
