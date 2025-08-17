Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 17.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. augusztus 17.

Névnap

Jácint

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.05 Ft

CHF: 418.41 Ft

GBP: 457.42 Ft

USD: 337.56 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 16.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 23, 39, 59, 61

Joker: 365348

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 30 db

3-as találat: 2022 db

2-es találat: 56492 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30670 Ft

MOL: 2976 Ft

RICHTER: 10510 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.08.18: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk - a szétterülő gomolyfelhők elsősorban az ország középső harmadán olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem várható. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten, keleten helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14, 20 fok között alakul, de a derült, szélcsendes helyeken 8, 10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25, 30 fok között valószínű.

2025.08.19: Napos idő várható gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. A jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 17 fok között várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban alacsonyabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hőség várható, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, fáradékonyság. (2025.08.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!