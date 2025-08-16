2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
38 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szoftverfrissítés Technológiai frissítési koncepció. egy üzletember kinyit egy modern ultrabookot, amelyen az operációs rendszert frissítik.
Vállalkozás

Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 10:28

A nyár nemcsak a pihenés időszaka – a cégek számára rejtett kockázatot is hordoz. Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet, vagy jogosultsági hibák miatt át sem veszik azokat. Ez akár több százezer forintos bírsághoz vagy visszafordíthatatlan jogkövetkezményekhez vezethet.

Miért pont most robbanhat a probléma? Az egyik fő ok, hogy tömegesen járhatnak le a 2020-ban beállított általános meghatalmazások. Ugyanis sok cég annak idején egyszeri beállítással oldotta meg a Cégkapuhoz kapcsolódó jogosultságokat, ezek azonban öt év elteltével automatikusan megszűnhetnek – gyakran anélkül, hogy erről a cégek időben értesülnének.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyári szabadságolási időszak további kockázatot jelent: ha a meghatalmazott munkatárs éppen szabadságon van, és nincs kijelölt helyettes, a hivatalos levelek könnyen olvasatlanul maradnak. Ilyenkor azonban a törvény erejénél fogva egy idő után kézbesítettnek minősülnek, még akkor is, ha senki nem olvasta őket - írják a Niveus szakértői.

Ehhez jön még, hogy a hatóságok – különösen a NAV – aktívan figyelik a hibás vagy inaktív Cégkapu-fiókokat. A rendszer azonnal észleli a problémát, és automatikusan indíthat bírságolási eljárást.

Milyen bírságokra számíthatnak a cégek?

A következmények pénzügyileg és jogilag is súlyosak lehetnek. A NAV eljárási bírságot szabhat ki, amelynek összege akár több százezer forint is lehet. Emellett egy hibás vagy inaktív Cégkapu miatt kizárhatják a céget pályázatokból vagy közbeszerzési eljárásokból, ami komoly üzleti lehetőségektől foszthatja meg a vállalkozást.

A figyelmetlenség peres ügyekben is jogvesztéssel járhat, hiszen a kézbesítettnek tekintett, de valójában el nem olvasott irat miatt a cég lemaradhat a jogorvoslati határidőkről. Súlyosabb esetekben pedig, ha a NAV ellenőrzést indít, komolyabb adóhatósági szankciókra is számítani kell.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Így kerüld el a nyári Cégkapu-bukót

A digitális ügyintézés nem feltétlenül nyári szünetre van tervezve” – hangsúlyozza Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Ha egy irat a Cégkapun érkezik, annak joghatása egy idő után akkor is beáll, ha sosem nyitották meg. Éppen ezért augusztusban a cégeknek különösen érdemes átnézniük a hozzáféréseiket” - tette hozzá a szakértő.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #cég #NAV #cégek #cégkapu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:44
10:28
10:03
09:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 16.
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óriási olívaolaj csalást lepleztek le Magyarországon: ezek a termékek érintettek, mindenkit átvertek
2
2 hónapja
Nem tűri tovább Brüsszel: itt a feketelista, rengeteg magyart érinthet a legújabb szankció
3
2 hónapja
Rengeteg magyarnak járhat kártalanítás: sokan nem ismerik a lehetőséget, így is rendezhető a tartozás
4
3 hete
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
5
1 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elszámolási periódus
az az (általában havi) időszak, amelyben a bank a bankszámlahasználatot egy kivonaton jelzi vissza.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 10:03
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 08:55
Őrült pénzesőre ébredt egy szerencsés magyar: óriásit kaszált az EuroJackpoton
Agrárszektor  |  2025. augusztus 16. 10:01
Fontos felhívás jött: ezt kell tenniük a kutya-és macskatulajdonosoknak