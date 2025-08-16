Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program.
Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak
A nyár nemcsak a pihenés időszaka – a cégek számára rejtett kockázatot is hordoz. Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet, vagy jogosultsági hibák miatt át sem veszik azokat. Ez akár több százezer forintos bírsághoz vagy visszafordíthatatlan jogkövetkezményekhez vezethet.
Miért pont most robbanhat a probléma? Az egyik fő ok, hogy tömegesen járhatnak le a 2020-ban beállított általános meghatalmazások. Ugyanis sok cég annak idején egyszeri beállítással oldotta meg a Cégkapuhoz kapcsolódó jogosultságokat, ezek azonban öt év elteltével automatikusan megszűnhetnek – gyakran anélkül, hogy erről a cégek időben értesülnének.
A nyári szabadságolási időszak további kockázatot jelent: ha a meghatalmazott munkatárs éppen szabadságon van, és nincs kijelölt helyettes, a hivatalos levelek könnyen olvasatlanul maradnak. Ilyenkor azonban a törvény erejénél fogva egy idő után kézbesítettnek minősülnek, még akkor is, ha senki nem olvasta őket - írják a Niveus szakértői.
Ehhez jön még, hogy a hatóságok – különösen a NAV – aktívan figyelik a hibás vagy inaktív Cégkapu-fiókokat. A rendszer azonnal észleli a problémát, és automatikusan indíthat bírságolási eljárást.
Milyen bírságokra számíthatnak a cégek?
A következmények pénzügyileg és jogilag is súlyosak lehetnek. A NAV eljárási bírságot szabhat ki, amelynek összege akár több százezer forint is lehet. Emellett egy hibás vagy inaktív Cégkapu miatt kizárhatják a céget pályázatokból vagy közbeszerzési eljárásokból, ami komoly üzleti lehetőségektől foszthatja meg a vállalkozást.
A figyelmetlenség peres ügyekben is jogvesztéssel járhat, hiszen a kézbesítettnek tekintett, de valójában el nem olvasott irat miatt a cég lemaradhat a jogorvoslati határidőkről. Súlyosabb esetekben pedig, ha a NAV ellenőrzést indít, komolyabb adóhatósági szankciókra is számítani kell.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Így kerüld el a nyári Cégkapu-bukót
„A digitális ügyintézés nem feltétlenül nyári szünetre van tervezve” – hangsúlyozza Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
„Ha egy irat a Cégkapun érkezik, annak joghatása egy idő után akkor is beáll, ha sosem nyitották meg. Éppen ezért augusztusban a cégeknek különösen érdemes átnézniük a hozzáféréseiket” - tette hozzá a szakértő.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
A Szent István-napi kenyér címért 20 vállalkozás 29 kenyérrel indult, az innovatív kenyér kategóriában pedig 14 cég 26 terméket nevezett.
Csökkenő veszteség, emelkedő bevétel, rekordösszegű különadó – ezek jellemezték a Tesco magyarországi működését a legutóbbi üzleti évben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.