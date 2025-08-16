Könnyen százezres bírságba futhat rengeteg magyar: kiadták a figyelmeztetést, erre kevesen gondolnak

A nyár nemcsak a pihenés időszaka – a cégek számára rejtett kockázatot is hordoz. Szakértők szerint a szabadságolások miatt augusztusban különösen nagy a veszélye annak, hogy a Cégkapun keresztül érkező hivatalos iratok elkerülik a figyelmet, vagy jogosultsági hibák miatt át sem veszik azokat. Ez akár több százezer forintos bírsághoz vagy visszafordíthatatlan jogkövetkezményekhez vezethet.

Miért pont most robbanhat a probléma? Az egyik fő ok, hogy tömegesen járhatnak le a 2020-ban beállított általános meghatalmazások. Ugyanis sok cég annak idején egyszeri beállítással oldotta meg a Cégkapuhoz kapcsolódó jogosultságokat, ezek azonban öt év elteltével automatikusan megszűnhetnek – gyakran anélkül, hogy erről a cégek időben értesülnének.

A nyári szabadságolási időszak további kockázatot jelent: ha a meghatalmazott munkatárs éppen szabadságon van, és nincs kijelölt helyettes, a hivatalos levelek könnyen olvasatlanul maradnak. Ilyenkor azonban a törvény erejénél fogva egy idő után kézbesítettnek minősülnek, még akkor is, ha senki nem olvasta őket - írják a Niveus szakértői.

Ehhez jön még, hogy a hatóságok – különösen a NAV – aktívan figyelik a hibás vagy inaktív Cégkapu-fiókokat. A rendszer azonnal észleli a problémát, és automatikusan indíthat bírságolási eljárást.

Milyen bírságokra számíthatnak a cégek?

A következmények pénzügyileg és jogilag is súlyosak lehetnek. A NAV eljárási bírságot szabhat ki, amelynek összege akár több százezer forint is lehet. Emellett egy hibás vagy inaktív Cégkapu miatt kizárhatják a céget pályázatokból vagy közbeszerzési eljárásokból, ami komoly üzleti lehetőségektől foszthatja meg a vállalkozást.

A figyelmetlenség peres ügyekben is jogvesztéssel járhat, hiszen a kézbesítettnek tekintett, de valójában el nem olvasott irat miatt a cég lemaradhat a jogorvoslati határidőkről. Súlyosabb esetekben pedig, ha a NAV ellenőrzést indít, komolyabb adóhatósági szankciókra is számítani kell.

Így kerüld el a nyári Cégkapu-bukót

„A digitális ügyintézés nem feltétlenül nyári szünetre van tervezve” – hangsúlyozza Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

„Ha egy irat a Cégkapun érkezik, annak joghatása egy idő után akkor is beáll, ha sosem nyitották meg. Éppen ezért augusztusban a cégeknek különösen érdemes átnézniük a hozzáféréseiket” - tette hozzá a szakértő.