Aki nem riad vissza egy komolyabb felújítástól, az akár Budapest legdrágább kerületeiben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást.
Technológia, kapacitás, energiahatékonyság – így segíti a KKV-kat a Demján Program
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program: a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, vagyis a megítélt támogatások közel háromnegyede már a nyertes vállalkozások számláján van. Ez a támogatás a kedvező döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmadát érinti, mintegy 900 hazai KKV már elkezdhette beruházásait, így a program gyors ütemben valósítja meg célját: tényleges segítséget nyújt a magyarországi kis- és középvállalkozásoknak.
A támogatói döntéssel rendelkező cégek háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratot is: eddig több mint 1000 vállalkozás számára állított ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség okiratot összesen 83 milliárd forint értékben. Ez jól mutatja, hogy az adminisztráció gördülékenyen zajlik, és a források a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez.
„A program üteme folyamatosan gyorsul, és az adatok is bizonyítják, hogy óriási segítséget jelent a hazai KKV-k számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb elindulhassanak” – emelte ki Szabados Richárd, a KKV-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár.
A program célja, hogy a vállalkozások saját forrásaik kiegészítésével, kedvező feltételek mellett valósíthassák meg beruházásaikat. A támogatás különlegessége, hogy egyszerre ösztönzi a technológiai fejlesztéseket, kapacitásbővítést és energiahatékonysági beruházásokat, így hozzájárul ahhoz, hogy a magyar KKV-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek.
Az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt négyszeresére nőtt a kifizetett összeg, ami nemcsak hosszú távú növekedést, hanem azonnali gazdaságélénkítő hatást is jelent. A támogatással a cégek új gépeket és modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.
Erős évről számolt be a tőzsdei bevezetésre készülve a Shein brit leányvállalata.
Piaci információk szerint Győr-Moson-Sopron, Fejér és Nógrád megyékben vizsgálja a NAV a munkáltató kölcsönöket és házipénztárakat.
Egy kereskedőnél engedély nélküli előkészített hústermék előállítás miatt kellett intézkedni.
A kormány az elmúlt években több kezdeményezést indított a barnamezős területek fejlesztésére.
A geopolitikai és makrogazdasági kihívások ellenére a megkérdezett európai befektetők 44%-a továbbra is optimistán látja a piac irányát.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Az AIM, a szegedi projekt fővállalkozója megerősítette, hogy munkaügyi egyeztetések zajlanak a tiltakozó csoporttal.
A Nitrogénművek, az ország egyik legnagyobb műtrágyagyára, az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe
Egyetlen pályázó volt a Dunaferr romjaira, de az sem érte el a minimálárat – komoly kérdőjelek a cég jövőjében.
Botrányos gyárbezárás vidéken: az olasz tulaj még a végén is lopni akart, a kirúgott munkások állták útját
Az olasz tulajdonos lopásgyanús vagyonmentését a kirúgott dolgozók akadályozták meg.
A Primark nagy sikert aratott hazánkban, és most megszólaltak a terjeszkedési tervekről is.
A NAV által vezetett adószámla nem csupán egy nyilvántartás – kulcsszerepet játszik az adózók és az adóhatóság közötti elszámolás átláthatóságában. Hogyan? Ennek jártunk utána most.
Szívszorító posztban búcsúzik a legendás budai cukrászda: "Szamos Miklós belehalt ebbe a fájdalomba"
Szamos Miklós mindössze órákkal azután halt meg, hogy a legendás cukrászdát be kellett zárniuk.
Életének 79. évében elhunyt Szamos Miklós okleveles közgazda, cukrászmester, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa.
Saját tőke nélkül is megy: rengeteg magyar szerez ingyenpénzt kezdő vállalkozás támogatáshoz, így csinálják
Jelentősen emelkedett az európai uniós pályázatok népszerűsége a magyar kkv-k körében.
A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
A munkavállalók június 17-én csupán egy messenger-üzenetben értesültek az elbocsátásról.
Két rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárásban is eredményt hirdetett a Médiatanács.
A digitalizációs stratégia és a megvalósítás tervezettsége terén a vállalatok mintegy kétharmada tartja legalább többé-kevésbé felkészültnek magát.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.