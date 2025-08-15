2025. augusztus 15. péntek Mária
Adminisztrációs feladatok egy családi cégnél.
Vállalkozás

Technológia, kapacitás, energiahatékonyság – így segíti a KKV-kat a Demján Program

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 14:01

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program: a kifizetések összege elérte a 75 milliárd forintot, vagyis a megítélt támogatások közel háromnegyede már a nyertes vállalkozások számláján van. Ez a támogatás a kedvező döntéssel rendelkező vállalkozások kétharmadát érinti, mintegy 900 hazai KKV már elkezdhette beruházásait, így a program gyors ütemben valósítja meg célját: tényleges segítséget nyújt a magyarországi kis- és középvállalkozásoknak.

A támogatói döntéssel rendelkező cégek háromnegyede már kézhez kapta a támogatói okiratot is: eddig több mint 1000 vállalkozás számára állított ki a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség okiratot összesen 83 milliárd forint értékben. Ez jól mutatja, hogy az adminisztráció gördülékenyen zajlik, és a források a lehető leggyorsabban jutnak el a kedvezményezettekhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A program üteme folyamatosan gyorsul, és az adatok is bizonyítják, hogy óriási segítséget jelent a hazai KKV-k számára. Továbbra is azon dolgozunk, hogy a beruházások minél hamarabb elindulhassanak” – emelte ki Szabados Richárd, a KKV-fejlesztésért és technológiáért felelős államtitkár.

A program célja, hogy a vállalkozások saját forrásaik kiegészítésével, kedvező feltételek mellett valósíthassák meg beruházásaikat. A támogatás különlegessége, hogy egyszerre ösztönzi a technológiai fejlesztéseket, kapacitásbővítést és energiahatékonysági beruházásokat, így hozzájárul ahhoz, hogy a magyar KKV-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek.

Az elmúlt hetekben a kifizetések üteme látványosan felgyorsult: mindössze egy hónap alatt négyszeresére nőtt a kifizetett összeg, ami nemcsak hosszú távú növekedést, hanem azonnali gazdaságélénkítő hatást is jelent. A támogatással a cégek új gépeket és modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.
Címlapkép: Getty Images
