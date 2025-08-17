A győri agglomerációban jelentősen megnövekedett a környezeti terhelés az elmúlt évtizedekben a szuburbanizáció következtében.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén – figyelmeztet a HungaroMet. Bár helyenként még 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, az ország jelentős részén zivatarok és erős széllökések törhetik meg a kánikulát.
Vasárnap napközben kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben - írja a HungaroMet.
A zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h) széllökés, jellemzően kisebb méretű jég (<2 cm) és intenzív (~15-25 mm, néhol felhőszakadás >30 mm) csapadék is társulhat. A szakértők azt is írják, hogy ma várhatóan már csak a Dél-Alföldön lesz 25 fok felett a napi középhőmérséklet.
A figyelmeztető veszélyjelzésből az is látszik, hogy bár zivatarokra gyakorlatilag országos, addig felhőszakadásokra is sok helyen kell készülni. Ilyen figyelmeztetés is 10 megyére van kiadva.
Azt már az Időképen olvashatjuk, hogy vasárnap a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről - írják.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2025. augusztus 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.
A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók is dolgoztak.
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
