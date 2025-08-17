Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók

Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén – figyelmeztet a HungaroMet. Bár helyenként még 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, az ország jelentős részén zivatarok és erős széllökések törhetik meg a kánikulát.

Vasárnap napközben kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben - írja a HungaroMet.

A zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h) széllökés, jellemzően kisebb méretű jég (<2 cm) és intenzív (~15-25 mm, néhol felhőszakadás >30 mm) csapadék is társulhat. A szakértők azt is írják, hogy ma várhatóan már csak a Dél-Alföldön lesz 25 fok felett a napi középhőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

A figyelmeztető veszélyjelzésből az is látszik, hogy bár zivatarokra gyakorlatilag országos, addig felhőszakadásokra is sok helyen kell készülni. Ilyen figyelmeztetés is 10 megyére van kiadva.

Azt már az Időképen olvashatjuk, hogy vasárnap a napos-gomolyfelhős időben helyenként kialakulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is. Élénk lesz az északi, északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Mérséklődik a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között erős fokozatot érhet el, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről - írják.