2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakóház vagy lakótömb - Budapest, Magyarország
Megtakarítás

Számtalan magyar gyűjti most erre a pénzét: nagyot hasítanak, ők mind így matekoznak

MTI
2025. augusztus 17. 08:55

Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot az MTI-nek nyilatkozó pénzintézetek közlése szerint.

Az OTP Lakástakarékpénztár Prémium termékcsaládjának 2023. márciusi indulása óta már több mint 50 ezer lakáscélú megtakarítási szerződést kötöttek. A pénzintézet közlése szerint a megtakarítások felhasználásában a legnépszerűbb továbbra is a felújítás, amelyet az adásvétel, illetve a hitelkiváltás (elő-végtörlesztés), majd az építés/bővítés követ. A kifizetések 40 százalékát fordítják nagyjából felújításra, az adásvétel és a hitelkiváltás 30 illetve 25 százalékot képviselnek, míg a kifizetések fennmaradó 5 százalékát fordítják építkezésre, bővítésre az ügyfelek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Erste Lakástakarék 2024-ben 211 milliárd forint értékben kötött új szerződéseket, csaknem annyit, mint az eddigi rekord évnek számító 2018-ban elért volumen (219 milliárd forint). A pénzintézet piaci részesedése - becslése szerint - 20 százalék körüli, majdnem a duplája annak, mint a korábbi, állami támogatásos időszakban volt - írták.

Az Erste Lakástakarék ügyfeleinek mintegy fele meglévő lakóingatlana felújítására fordítja lakástakarékpénztári megtakarítását, harmaduk lakásvásárlásra, hatoduk meglévő lakáshitele törlesztésére költ, az ügyfelek kis része pedig építkezik - közölték az MTI-vel.

Az MBH Csoport tagjaként működő Fundamenta arról számolt be, hogy jelenleg több mint 561 ezer lakás-előtakarékossági szerződést kezelnek, a betétállomány volumene 547 milliárd forint, a hitelállomány 516 milliárd forint. Az ügyfelek az elmúlt két évben lakáscélú megtakarításaik felét (50-55 százalék) ingatlanvásárlásra vagy cserére, 30-40 százalékban felújításra és korszerűsítésre fordították.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Új lakóingatlan építése a megtakarítások 4-5 százalékát képviseli, míg hitel vagy lízing kiváltására az ügyfelek 2-3 százaléka fordítja megtakarítását - tájékoztattak.

Az idei év első hat hónapjában a Fundamenta ügyfelei 38 milliárd forintot fordítottak meglévő ingatlanaik felújítására vagy új ingatlan vásárlására, az átlagos havi megtakarítás összege pedig 20-50 ezer forint közé esett. Tájékoztatásuk szerint az idén lejáró lakás-előtakarékossági szerződések nagyjából tizede lakáskölcsönnel folytatódott, és az előzetes hitelhez jutást biztosító, áthidaló hiteleiknek köszönhetően a kiutalt lakásszámlák több mint feléhez kapcsolódott hitel.
Címlapkép: Getty Images
#lakáshitel #pénzintézet #megtakarítás #lakástakarék #megtakarítások #lakáshitel kalkulátor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:26
08:55
07:45
06:02
20:26
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 15. 16:45
Indul az igazi szuperliga: elképesztő pénzügyi fölényben a Premier League  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 16. 10:33
Mentális egészség a médiaiparban: 4 tanács a túléléshez
A médiaipar kreatív és pörgős világ, mégis sok benne dolgozó mentális egészségét veszélyezteti a fol...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 15. 20:50
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
iO Charts  |  2025. augusztus 15. 11:01
Novo Nordisk részvény elemzése (NVO) - Gyorsabban fogy, mint fogyaszt
A Novo Nordisk részvény (NVO) alapadatai, áttekintés A Novo Nordisk egy több mint százéves múltra vi...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 15. 10:03
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban m...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 17.
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
2025. augusztus 16.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 16.
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 17. vasárnap
Jácint
33. hét
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 augusztus: kétszer is utalnak augusztusban, itt vannak a hivatalos dátumok
2
1 hónapja
Így kereshetsz milliókat a nagy Otthon Start trükkel: nyitva maradt egy kiskapu a kedvezményes hitelnél?
3
4 hete
Óriási fordulat Schmuck Andor végrendelete ügyében: találtak egy titkos dokumentumot
4
2 hónapja
Rengeteg magyar menekíti ilyen bankszámlára a spórolt pénzét: tudhatnak valamit, amit más nem?
5
2 hónapja
Ez lehet a jövő sztárvalutája: nagyot kaszálhat, aki most ebbe fektet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 06:02
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 19:46
Sokkoló paktum lebeg Putyin szeme előtt: ha ezt megkapja, véget vet az orosz-ukrán háborúnak
Agrárszektor  |  2025. augusztus 17. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.08.17. vasárnap