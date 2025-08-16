Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Fontos tettre készül hétfőn Zelenszkij: ez mindent megváltoztathat az alaszkai csúcs után
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után.
Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy "minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről". Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása.
"Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak" - mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton "hosszú és tartalmas" beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között. "Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz" - írta az X közösségi oldalon.
"Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten kell megvitatni, és erre a háromoldalú találkozó keretei a megfelelőek" - tette hozzá. Az amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalon megerősítette, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy "ha minden rendben megy", akkor Putyinnal is újabb találkozót egyeztet majd.
Az elnök a csúcstalálkozóról azt írta, hogy beszélt az európai vezetőkkel, és mindannyian megállapították, hogy a "szörnyűséges háború lezárásának legjobb módja Oroszország és Ukrajna között az, ha egyenesen békemegállapodás születik, nem puszta tűzszünet, amelyek sokszor nem bizonyulnak tartósnak". Volodimir Zelenszkij nem sokkal később az X-en azt írta, hogy valódi békére van szükség, "nem csak újabb szünetre orosz inváziók között".
Zelenszkij üzenetében azt írta, hogy a gyilkolásnak azonnal véget kell vetni, a harcmezőkön és a levegőben egyaránt, az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásokat abba kell hagyni, minden hadifoglyot és civilt szabadon kell engedni, és az elhurcolt gyerekeknek haza kell térniük. "Több ezren vannak közülünk még mindig fogságban. Mindannyiuknak haza kell térniük. Az Oroszországra nehezedő nyomást mindaddig fenn kell tartani, amíg az agresszió és a megszállás folytatódik" - szögezte le az ukrán elnök. Mint fogalmazott: azt mondta Trumpnak, hogy szigorítani kell a szankciókat, ha nem jön létre háromoldalú találkozó, vagy Moszkva megpróbál kitérni a háború "becsületes lezárásának útjából".
Megerősítette, hogy országának európai és amerikai részvétellel biztonsági garanciákra van szüksége. "Az Ukrajna számára fontos kérdéseket Ukrajna részvételével kell megvitatni, és semmilyen ügyben, különösen területi kérdésekben nem születhet döntés Ukrajna nélkül" - nyomatékosította Zelenszkij. A Kreml az ukrán elnök washingtoni útjáról tett bejelentés után közölte: az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.
