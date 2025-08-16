2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Fontos tettre készül hétfőn Zelenszkij: ez mindent megváltoztathat az alaszkai csúcs után

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 15:03

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel. A látogatást Zelenszkij a Telegramon jelentette be, az amerikai elnökkel való telefonos egyeztetése után.

Zelenszkij megköszönte Trump meghívását, és közölte: hétfőn Washingtonban személyesen is találkoznak, hogy "minden részletet megvitassanak a vérontás és a háború befejezéséről". Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a háború lezárásához elengedhetetlen Európa bevonása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Fontos, hogy az európaiak minden szakaszban jelen legyenek, és Amerika mellett megbízható biztonsági garanciákat nyújtsanak" - mondta. Az ukrán elnök elmondása szerint szombaton "hosszú és tartalmas" beszélgetést folytatott Trumppal, miután az amerikai elnök Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

Hozzátette: az Egyesült Államok esetleges szerepvállalásáról is beszéltek Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában, amellyel kapcsolatban pozitív jelzéseket kapott. Zelenszkij kiemelte: Ukrajna kész a konstruktív együttműködésre, és támogatja egy háromoldalú csúcstalálkozó összehívását az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország vezetői között. "Ukrajna ismételten megerősíti, hogy a béke eléréséért minden lehetséges erőfeszítést megtesz" - írta az X közösségi oldalon.

"Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Ukrajna hangsúlyozza, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten kell megvitatni, és erre a háromoldalú találkozó keretei a megfelelőek" - tette hozzá. Az amerikai elnök szombaton a Truth Social közösségi oldalon megerősítette, hogy hétfőn fogadja Zelenszkijt. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy "ha minden rendben megy", akkor Putyinnal is újabb találkozót egyeztet majd.

Az elnök a csúcstalálkozóról azt írta, hogy beszélt az európai vezetőkkel, és mindannyian megállapították, hogy a "szörnyűséges háború lezárásának legjobb módja Oroszország és Ukrajna között az, ha egyenesen békemegállapodás születik, nem puszta tűzszünet, amelyek sokszor nem bizonyulnak tartósnak". Volodimir Zelenszkij nem sokkal később az X-en azt írta, hogy valódi békére van szükség, "nem csak újabb szünetre orosz inváziók között".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Zelenszkij üzenetében azt írta, hogy a gyilkolásnak azonnal véget kell vetni, a harcmezőkön és a levegőben egyaránt, az ukrán kikötői infrastruktúra elleni támadásokat abba kell hagyni, minden hadifoglyot és civilt szabadon kell engedni, és az elhurcolt gyerekeknek haza kell térniük. "Több ezren vannak közülünk még mindig fogságban. Mindannyiuknak haza kell térniük. Az Oroszországra nehezedő nyomást mindaddig fenn kell tartani, amíg az agresszió és a megszállás folytatódik" - szögezte le az ukrán elnök. Mint fogalmazott: azt mondta Trumpnak, hogy szigorítani kell a szankciókat, ha nem jön létre háromoldalú találkozó, vagy Moszkva megpróbál kitérni a háború "becsületes lezárásának útjából".

Megerősítette, hogy országának európai és amerikai részvétellel biztonsági garanciákra van szüksége. "Az Ukrajna számára fontos kérdéseket Ukrajna részvételével kell megvitatni, és semmilyen ügyben, különösen területi kérdésekben nem születhet döntés Ukrajna nélkül" - nyomatékosította Zelenszkij. A Kreml az ukrán elnök washingtoni útjáról tett bejelentés után közölte: az alaszkai tárgyalásokon Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között nem került szóba egy Ukrajna részvételével tartandó, háromoldalú találkozó.

(Címlapkép - Purger Tamás, MTI/MTVA)
#putyin #donald trump #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #zelenszkij

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:03
14:06
13:05
12:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 16.
Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
2025. augusztus 16.
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
2025. augusztus 16.
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
2025. augusztus 15.
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
2025. augusztus 16.
Íme, a magyarok kedvenc szüreti étele: így készül az eredeti pincepörkölt, nincs ennél laktatóbb
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 16. szombat
Ábrahám
33. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszólalt Putyin eltitkolt lánya: döbbenetes, amit az orosz elnökről állít
2
2 hete
Itt van Putyin kemény válasza Trump ultimátumára: jön a fordulat az ukrajnai háborúban?
3
1 hete
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?
4
5 napja
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
5
1 hete
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 16:03
Egyszerű trükkel spórol egy vagyont rengeteg magyar 2025-ben: erre a dologra figyelnek oda
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 16. 13:05
Meglepő új célpont a külföldre vágyó munkások körében: itt alig költesz, mégis jól élhetsz
Agrárszektor  |  2025. augusztus 16. 15:01
Illegális szarvasmarha-szállítmányok miatt robbant ki súlyos járvány