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gyógyszerek, first aid kit
Egészség

Súlyos gyógyszerkrízis van Magyarországon: az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik a létfontosságú szerekért

RTL
2026. szeptember 8. 19:30

Enzimpótló gyógyszerekből van súlyos hiány az országban, és bár az egyikből jött azóta, az bőven nem elég az igények kielégítésére.

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Hónapok óta súlyos hiány van Magyarországon az emésztést segítő gyógyszerekből - a Kreonból és a Pangrolból -, amelyek elengedhetetlenek a cisztás fibrózissal, hasnyálmirigy-gyulladással vagy daganatos megbetegedéssel küzdők számára. Az ígért külföldi import sok patikában egyáltalán nem érhető el, ahol pedig mégis hozzájuthatnak a betegek, ott akár az eredeti ár ötszörösét is kifizettetik velük.

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A gyógyszerhiány miatt nehéz helyzetbe került betegek az RTL Híradójának panaszkodtak a tarthatatlan állapotokról. A szóban forgó készítmények napi szinten létfontosságúak az érintettek számára, hiányukban ugyanis a szervezetük nem képes megfelelően feldolgozni és megemészteni a táplálékot.

Bár a problémát külföldi behozatallal próbálták orvosolni, a csatorna körképe alapján a legtöbb gyógyszertárba egyáltalán nem jutott el az importált szállítmány. Abban a néhány patikában, ahol kivételesen mégis fellelhető a készítmény, a drasztikus áremelkedés jelent hatalmas anyagi terhet a rászorulóknak.

A népegészségügyi központ hivatalos tájékoztatása szerint a hónapok óta húzódó krízis hamarosan enyhülhet, ugyanis a hatóságok ígérete alapján a napokban, 2026 szeptemberének első felében újabb gyógyszerszállítmány érkezése várható az országba.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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