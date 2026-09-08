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Súlyos gyógyszerkrízis van Magyarországon: az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik a létfontosságú szerekért
Enzimpótló gyógyszerekből van súlyos hiány az országban, és bár az egyikből jött azóta, az bőven nem elég az igények kielégítésére.
Hónapok óta súlyos hiány van Magyarországon az emésztést segítő gyógyszerekből - a Kreonból és a Pangrolból -, amelyek elengedhetetlenek a cisztás fibrózissal, hasnyálmirigy-gyulladással vagy daganatos megbetegedéssel küzdők számára. Az ígért külföldi import sok patikában egyáltalán nem érhető el, ahol pedig mégis hozzájuthatnak a betegek, ott akár az eredeti ár ötszörösét is kifizettetik velük.
A gyógyszerhiány miatt nehéz helyzetbe került betegek az RTL Híradójának panaszkodtak a tarthatatlan állapotokról. A szóban forgó készítmények napi szinten létfontosságúak az érintettek számára, hiányukban ugyanis a szervezetük nem képes megfelelően feldolgozni és megemészteni a táplálékot.
Bár a problémát külföldi behozatallal próbálták orvosolni, a csatorna körképe alapján a legtöbb gyógyszertárba egyáltalán nem jutott el az importált szállítmány. Abban a néhány patikában, ahol kivételesen mégis fellelhető a készítmény, a drasztikus áremelkedés jelent hatalmas anyagi terhet a rászorulóknak.
A népegészségügyi központ hivatalos tájékoztatása szerint a hónapok óta húzódó krízis hamarosan enyhülhet, ugyanis a hatóságok ígérete alapján a napokban, 2026 szeptemberének első felében újabb gyógyszerszállítmány érkezése várható az országba.
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