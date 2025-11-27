A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
Riasztó jelentés érkezett egy rég ismert vírusról: Európában még mindig túl későn derül ki
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát. Nemzetközi egészségügyi szervezetek új jelentése szerint sürgősen javítani kell a megelőzési és tesztelési gyakorlatokon.
"Nem teszünk eleget a stigma és diszkrimináció halálos akadályainak felszámolásáért, amelyek megakadályozzák, hogy az emberek egy egyszerű tesztet kérjenek" - nyilatkozta Dr. Henri Kluge, a WHO Európai Regionális Irodájának igazgatója. Hozzátette, hogy a korai diagnózis "nem kiváltság, hanem kapu egy hosszú, egészséges élethez, és kulcsfontosságú a HIV terjedésének megállításához".
Az Euronews tudósítása szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ csütörtökön közzétett jelentése szerint 2024-ben összesen 105 922 embert diagnosztizáltak HIV-vel Európában. A nyolcvanas évek óta összesen 2,68 millió diagnózist jelentettek.
A 2024-es HIV-diagnózisok több mint felét későinek minősítették. Az esetek 33,6%-ában a vírus már előrehaladott stádiumban volt, amikor felfedezték. A jelentés azt is kimutatja, hogy a diagnosztizálatlan HIV-fertőzöttek száma növekszik, amit a várható és a jelentett esetek közötti eltérések jeleznek.
Dr. Kluge a helyzetet "csendes válságként" jellemezte, "amely táplálja a vírus terjedését". A jelentett fertőzések száma az elmúlt évtizedben csökkent Európában, kivéve a COVID-19 járvány utáni csúcsot, amely a fokozott tesztelésnek volt köszönhető. A jelentés azonban óvatosságra int, megjegyezve, hogy az alacsonyabb számok közvetlenül összefügghetnek a diagnózis késésével, és hogy a késleltetett ellátás rosszabb kimenetelhez vezethet a betegek számára.
A késői diagnózisok legmagasabb arányát Bosznia-Hercegovinában (80,6%), Észak-Macedóniában (74,5%), Horvátországban (68,3%) és Svédországban (66,7%) regisztrálták. Ezzel szemben Finnországban és Cipruson volt a legalacsonyabb a késői diagnózisok aránya, 27%, illetve 41%.
A HIV az immunrendszert támadja meg, ami sebezhetővé teszi a szervezetet más fertőzésekkel szemben. Megfelelő kezelés nélkül AIDS-szé fejlődhet. Bár gyógymód még nincs, megfelelő gondozással a HIV teljesen kontrollálható, lehetővé téve a normális életet.
Tavaly 7161 AIDS-diagnózist jelentettek az európai régióban. A jelentés azonban megjegyzi, hogy ez a szám nem tükrözi a helyzet teljes mértékét, mivel olyan jelentős országok, mint Németország, Spanyolország és Svédország nem szolgáltattak adatokat.
Európában 2024-ben a HIV-fertőzés fő terjedési útja a heteroszexuális érintkezés volt, amely a diagnózisok 62%-át tette ki, ezt követte a férfiak közötti szex (13%) és az intravénás kábítószer-használat (12%).
