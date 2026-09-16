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Hatalmas fordulat a magyar gyógyszertárakban: orvos nélkül is kaphatunk receptet, de jött egy komoly bökkenő
Csak 2027. január 1-jén lép hatályba az a szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók is írhassanak fel társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszereket. Az eredetileg idén szeptember végére tervezett indulást a betegbiztonságot szolgáló alaposabb felkészülés miatt halasztották el.
Az idén márciusban elfogadott rendelet fő célja a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló, krónikus betegek ellátásának megkönnyítése. Bevonásukkal csökkennének az adminisztratív terhek, és a páciensek is gyorsabban, egyszerűbben juthatnának hozzá a számukra létfontosságú készítményekhez. A bevezetéshez és a biztonságos működéshez azonban az egészségügyi miniszter friss döntése értelmében további felkészülési időre van szüksége a szakmának.
A receptfelírási jog kiterjesztése szigorú garanciákhoz kötött. Gyógyszerész vagy ápoló kizárólag felhatalmazással – például a háziorvos vagy az adott intézmény szakmai vezetőjének engedélyével – állíthat ki vényt. Ehhez elengedhetetlen, hogy a beteg a megelőző hat hónapban már legalább 120 napra elegendő gyógyszert kapjon orvosi vényre, és azt ki is váltsa.
További biztonsági feltétel, hogy a gyógyszerész csak a személyesen megjelenő betegnek vagy annak törvényes képviselőjének állíthat ki receptet, és egyszerre legfeljebb 30 napra elegendő mennyiséget rendelhet. Új vény felírására is csak akkor van lehetőség, ha a páciens az adott gyógyszert legutóbb orvosi receptre kapta meg, és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) éppen nem szerepel érvényes, orvos által felírt receptje.
A jogszabály a kihirdetését követő 180 napos felkészülési idő leteltével, e hónap végén lépett volna életbe, a halasztás miatt azonban az új rendszer gyakorlati alkalmazására csak jövő januártól kerül sor.
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