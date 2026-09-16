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Egészség

Bármelyik 50 feletti dohányzó magyarnak járhat az ingyenes vizsgálat: mutatjuk a feltételeket

MTI
2026. szeptember 16. 19:33

Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet; a szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt: korszerű, alacsony dózisú CT (LDCT) vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás.

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Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak és legalább tizenöt éve rendszeresen dohányoznak.

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A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos.

A pulmonológiai intézet arra biztat mindenkit, hogy éljen az egyik legkorszerűbb tüdőrákszűrés lehetőségével. 

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Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
1 órája
"Az emberek a nikotinért dohányoznak de a kátrányba halnak bele." Füstmentes módon kell élvezni a nikotin pozitív hatásait és akkor nincs se tüdőrák, se infarktus.
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