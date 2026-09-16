Komoly vízminőségi problémát talált a hatóság egy debreceni termálfürdő három medencéjénél.
Bármelyik 50 feletti dohányzó magyarnak járhat az ingyenes vizsgálat: mutatjuk a feltételeket
Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet; a szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt: korszerű, alacsony dózisú CT (LDCT) vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás.
Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak és legalább tizenöt éve rendszeresen dohányoznak.
A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos.
A pulmonológiai intézet arra biztat mindenkit, hogy éljen az egyik legkorszerűbb tüdőrákszűrés lehetőségével.
Hatalmas fordulat a magyar gyógyszertárakban: orvos nélkül is kaphatunk receptet, de jött egy komoly bökkenő
2027. január 1-jén lép hatályba az a szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a gyógyszerészek és a kiterjesztett hatáskörű ápolók is írhassanak fel társadalombiztosítási támogatással rendelhető...
Közel 43 milliárd forint személyi jövedelemadót utalt vissza az idei első félévben a pénztártagoknak az adóhatóság a 2025-ös befizetések után.
Kitört a botrány a magyar kórházban: rendőrök és adóellenőrök lepték el az épületet, nagyágyúk is bukhatnak
Kedden délelőtt házkutatást tartott a Nemzeti Nyomozó Iroda és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben egy gazdasági ügyben.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.
A kormány novembertől megemeli a dohánytermékek jövedéki adóját, a várható többletbevételt pedig az egészségügy finanszírozására fordítja.
Mélyütést kaphatnak a legkevesebb pénzből élők: így lesz hamarosan már az egészséges életmód is luxus számukra
Az elhízás kezelésében áttörést ígérő gyógyszerek csökkenthetnék az egészségügyi egyenlőtlenségeket, de az üzleti érdekek akár az ellenkező irányba is terelhetik a folyamatot.
Komoly bajt jelezhet ez az alig észrevehető alvászavar: azonnal menj orvoshoz, ha nálad is jelentkezik
Egy új kutatás szerint az éjszaka során jelentkező, sokszor észrevétlen „mikroébredések” összefügghetnek az Alzheimer-kór magasabb genetikai kockázatával.
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet
Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.
A magánegészségügy várja az ágazati stratégiát, a felügyelő hatóságot és az egészséges versenyt
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
Hosszú évek után először váltak bárki számára hozzáférhetővé a magyar kórházak intézményi szintű fertőzési adatai.
Tart a parlagfű pollenszezon csúcsidőszaka, a parlagfű virágporának koncentrációja országosan a magas - nagyon magas tartományban alakul.
Te is nehezen alszol el? Elárulták a szakértők, mit csinálsz rosszul – erre rengeteg ember nem figyel oda
Az alvásminőség romlása társadalmi szintű probléma.
A szívinfarktus nem minden esetben hirtelen, erős mellkasi fájdalommal kezdődik. Erre a 4 tünetre érdemes fokozottan figyelni.
Súlyos gyógyszerkrízis van Magyarországon: az eredeti ár ötszörösét is elkérhetik a létfontosságú szerekért
Enzimpótló gyógyszerekből van súlyos hiány az országban, és bár az egyikből jött azóta, az bőven nem elég az igények kielégítésére.
A világ legjobb kórháza idén az amerikai Mayo Clinic lett, miközben a dobogó második helyére egy kanadai intézmény került.
Rendkívüli bejelentés érkezett: durva tiltólista lép életbe szeptember végén, sok magyar cég megütheti a bokáját
Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak Magyarországon a vállalkozások által használt fenntarthatósági és környezetvédelmi állításokra.
Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására
A nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedések száma idén már meghaladta az ezret Európa-szerte az EECDC pénteken közzétett adatai szerint.
-
35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Az élmények Multiverzuma - partnerek és márkarajongók közös Ünnepe
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.