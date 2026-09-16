Bármelyik 50 feletti dohányzó magyarnak járhat az ingyenes vizsgálat: mutatjuk a feltételeket

Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet; a szűrés keretében a jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt: korszerű, alacsony dózisú CT (LDCT) vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás.

Az intézet szerdai közlése szerint azokat várják, akik 50 és 74 év közöttiek, jelenleg is dohányoznak és legalább tizenöt éve rendszeresen dohányoznak.

A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőrák nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos.

A pulmonológiai intézet arra biztat mindenkit, hogy éljen az egyik legkorszerűbb tüdőrákszűrés lehetőségével.