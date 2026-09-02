Kivonta a forgalomból a Tavneos elnevezésű gyógyszert a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Robbant a bírságbomba a budapesti megállókban: kegyetlenül ráfázik, aki így várja a buszt
Közel nyolcszor annyi bírságot szabtak ki idén az első félévben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly az egész évben. A jelentős szigorítás és a kiszabott büntetések megsokszorozódása a Fővárosi Közgyűlés februári döntésének közvetlen következménye.
A testület tél végén egyhangúlag fogadta el Vitézy Dávid – a Podmaniczky Mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter – javaslatát. A döntés célja az volt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a kerületi közterület-felügyeletekkel együttműködve a korábbinál jóval határozottabban lépjen fel a várakozóhelyeken érvényes dohányzási tilalom betartatása érdekében.
A Főpolgármesteri Hivatal statisztikái, valamint az intézkedés bevezetése óta eltelt bő fél év adatai egyértelműen igazolják, hogy a szigorúbb fellépés a gyakorlatban is megvalósult. A közterület-felügyelők fokozott ellenőrzéseinek köszönhetően drasztikusan megnőtt a szabálytalankodókra kiszabott bírságok száma és összege, ami hatékonyan járul hozzá a passzív dohányzás visszaszorításához a fővárosi megállókban - tudósított a 24.hu.
Fontos papírt kap napokon belül rengeteg magyar szülő: százezres kiadást úszhatnak meg, de szorít a határidő
Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást.
Kegyetlen időszak vár a magyar iskolásokra: tízből csaknem hat gyerek küzd ezzel a súlyos problémával
A magyar diákok hétköznap átlagosan két órával kevesebbet alszanak, mint hétvégén – az életkorral tovább romlik a helyzet.
A masszív eladósodás hátterében a kiújuló bérverseny, a krónikus alulfinanszírozottság és az egyetemi klinikák strukturális problémái állnak.
A tárcavezető kiemelte, hogy az eljárást nem a közelmúltbeli sajtóhírek indokolták, és annak lezárultáig a zavartalan betegellátás biztosítása a legfőbb prioritás.
Óriási orvostudományi áttörés közeleg: küszöbön a vakcina, ami örökre eltünteti a rettegett, kullancsok által terjesztett betegséget
Az idén közzétett, több mint 9400 résztvevővel végzett III. fázisú klinikai vizsgálat szerint a négyadagos oltási séma több mint 70 százalékos hatékonyságot mutatott.
Rettegett népbetegség ellenszere lehet ez a vény nélkül kapható tabletta? Elképesztő felfedezésre jutottak
Egyre több kutatás vizsgálja, milyen szerepe lehet a D-vitaminnak az agy egészségének megőrzésében.
A járványügyi kivizsgálás során megállapításra került, hogy a beteg megbetegedése előtt külföldön nem járt, így a fertőzés hazai eredetűnek tekinthető.
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
A kórházban „hagyott” csecsemőkkel foglalkozó kezdeményezés önkéntesei a terv szerint ősz közepén jelennek meg a gyermekosztályokon.
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni
Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is.
Egy nemzetközi kutatócsoport új megvilágításba helyezte az önironikus humort.
Magyarok százezrei élhetnek együtt ezzel a rejtélyes kórral: kevesen sejtik, de évtizedekig tarthat, mire kiderül az igazság
Magyarországon mintegy 700 ezer ember élhet ritka betegséggel, miközben a pontos diagnózisig vezető út még ma is évekig tarthat.
Kiderült a hazai műtétek sötét titka: olcsó kínai implantátumok kerülhetnek a magyar betegek testébe
A modern életmód, a sportolási szokások megváltozása és még az elektromos rollerek terjedése is hozzájárul ahhoz, hogy krónikus fájdalmakkal szembesül a magyar lakosság.
Az Oxfordi Egyetem kutatói 70 ezer, hatvan év feletti amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezték egy hétéves időtávon.
Ennyit kell valójában várni a mentőkre Magyarországon: nyilvánosak a számok, ha tényleg nagy a baj, akkor sem jön rögtön a segítség
Első alkalommal váltak nyilvánosan elérhetővé és összehasonlíthatóvá az Országos Mentőszolgálat kiérkezési adatai.
Veszélyes csapda leselkedik az allergiásokra: ezektől a gyümölcsöktől is nagyon sokan pórul járhatnak
A parlagfű-allergia nemcsak légúti panaszokat okozhat: egyes ételek fogyasztása is kellemetlen tüneteket válthat ki.
Vigyázz, nagyon könnyű túladagolni az allergiagyógyszert: ezekkel a tünetekkel azonal fordulj orvoshoz
Az allergiaszezonban könnyű belecsúszni abba, hogy az erősebb tünetek miatt a szokásosnál több antihisztamint veszünk be
Rendkívüli riasztás a forgalmas reptéren: az egyik géppel érkezhetett a halálos kór, egy dolgozó életét vesztette
Életét vesztette a frankfurti repülőtér egyik dolgozója maláriában, további öt alkalmazott pedig orvosi kezelést kap a fertőző betegség miatt.
Az óvoda- és iskolakezdést követő hetekben a gyermekek körében jelentősen megnő a légúti fertőzések száma.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.