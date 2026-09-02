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Robbant a bírságbomba a budapesti megállókban: kegyetlenül ráfázik, aki így várja a buszt
Egészség

Robbant a bírságbomba a budapesti megállókban: kegyetlenül ráfázik, aki így várja a buszt

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 15:34

Közel nyolcszor annyi bírságot szabtak ki idén az első félévben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly az egész évben. A jelentős szigorítás és a kiszabott büntetések megsokszorozódása a Fővárosi Közgyűlés februári döntésének közvetlen következménye.

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A testület tél végén egyhangúlag fogadta el Vitézy Dávid – a Podmaniczky Mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter – javaslatát. A döntés célja az volt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a kerületi közterület-felügyeletekkel együttműködve a korábbinál jóval határozottabban lépjen fel a várakozóhelyeken érvényes dohányzási tilalom betartatása érdekében.

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A Főpolgármesteri Hivatal statisztikái, valamint az intézkedés bevezetése óta eltelt bő fél év adatai egyértelműen igazolják, hogy a szigorúbb fellépés a gyakorlatban is megvalósult. A közterület-felügyelők fokozott ellenőrzéseinek köszönhetően drasztikusan megnőtt a szabálytalankodókra kiszabott bírságok száma és összege, ami hatékonyan járul hozzá a passzív dohányzás visszaszorításához a fővárosi megállókban - tudósított a 24.hu.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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