Robbant a bírságbomba a budapesti megállókban: kegyetlenül ráfázik, aki így várja a buszt

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Közel nyolcszor annyi bírságot szabtak ki idén az első félévben a budapesti tömegközlekedési megállókban dohányzókra, mint tavaly az egész évben. A jelentős szigorítás és a kiszabott büntetések megsokszorozódása a Fővárosi Közgyűlés februári döntésének közvetlen következménye.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A testület tél végén egyhangúlag fogadta el Vitézy Dávid – a Podmaniczky Mozgalom akkori frakcióvezetője, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter – javaslatát. A döntés célja az volt, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a kerületi közterület-felügyeletekkel együttműködve a korábbinál jóval határozottabban lépjen fel a várakozóhelyeken érvényes dohányzási tilalom betartatása érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Főpolgármesteri Hivatal statisztikái, valamint az intézkedés bevezetése óta eltelt bő fél év adatai egyértelműen igazolják, hogy a szigorúbb fellépés a gyakorlatban is megvalósult. A közterület-felügyelők fokozott ellenőrzéseinek köszönhetően drasztikusan megnőtt a szabálytalankodókra kiszabott bírságok száma és összege, ami hatékonyan járul hozzá a passzív dohányzás visszaszorításához a fővárosi megállókban - tudósított a 24.hu.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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