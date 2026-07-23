Tömeges felmondás az egyik budapesti kórházban: veszélyben lehet a sebészeti ellátás?

Bár az intézmény vezetése megerősítette a távozásokat, hangsúlyozták, hogy a betegellátás folyamatossága nem kerül veszélybe.

Egyszerre tíz ápoló mondott fel a Szent János Centrumkórház Kútvölgyi tömbjének sebészeti osztályán - erről a Telex számolt be olvasói levél alapján. Az érintett dolgozók felmondási ideje augusztus végén jár le.

Bár a szakemberek hirtelen távozása miatt felmerült a működési fennakadások lehetősége, a kórház a lap megkeresésére jelezte, hogy belső átszervezésekkel továbbra is garantálják a biztonságos betegellátást. Ugyanakkor elismerték, hogy szeptembertől nemcsak a sebészeten, hanem az utóbbi időben más osztályokon is történtek felmondások.

A távozó munkatársak többsége olyan egészségügyi szolgáltatóhoz igazol át, amely a jelenleginél lényegesen magasabb fizetést és kisebb munkaterhelést kínál. A kórház rámutatott, hogy az intézmények közötti jelentős bérkülönbségek évek óta komoly munkaerő-elvándorlást okoznak, ami már országos szinten is érezteti hatását.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a sebészeti szakdolgozók jelenleg nem kapnak olyan kiemelt pótlékot vagy differenciált díjazást, amely ellentételezné a fokozott terhelést, ez pedig egyre inkább megnehezíti a megtartásukat.

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A kórház vezetése a lapnak adott válaszában kiemelte, hogy a kialakult helyzet messze túlmutat egyetlen kórház működésén. Állásfoglalásukban az egész országot érintő, rendszerszintű problémaként hivatkoztak a munkaerő- és utánpótláshiányra, a dolgozók túlterheltségére, valamint a különböző fenntartású intézmények közötti bérszakadékra, amelyek együttesen átfogó, hosszú távú megoldást igényelnének.