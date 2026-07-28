Rendkívüli bejelentés: Karikó Katalin is beszáll a magyar egészségügybe, hatalmas változások jönnek

A Hivatalos Értesítőben közzétették az újraalakult, önálló Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát. A dokumentum részletesen bemutatja a Hegedűs Zsolt vezette tárca felépítését, a hat államtitkárság és az öt helyettes államtitkárság feladatköreit, valamint azokat a kiemelt népegészségügyi területeket, mint a digitális eszközhasználat visszaszorítása, az egészséges táplálkozás ösztönzése vagy az új típusú dohánytermékek szabályozása, amelyek a jövőben meghatározzák majd a kormányzati intézkedéseket.

A minisztériumot vezető miniszter a kormány nevében közvetlenül felügyeli az Egészségbiztosítási Alap gazdálkodását, munkáját pedig a Miniszteri Tanácsadó Testület támogatja. A szakmai alapokon nyugvó, stratégiai és kutatási feladatokat ellátó testületben olyan elismert szakemberek kaptak helyet, mint Karikó Katalin Nobel-díjas kutató, Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász és Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász. Az államtitkári hierarchiát megkerülve szintén közvetlenül a tárcavezető alá tartozik a jogvédelmi biztos és az adatvédelmi tisztviselő.

A tárca szervezetében hat államtitkár és öt helyettes államtitkár tevékenykedik. A hivatali szervezetet irányító közigazgatási államtitkárhoz került a gyógyszer-, a gyógyászatisegédeszköz- és az orvostechnikaieszköz-ellátás szakmai felügyelete. Ez némileg rendhagyó strukturális megoldás, hiszen egy tisztán szakmai, ellátási területet rendeltek az alapvetően adminisztratív és személyügyi feladatokat ellátó vezető alá. A minisztert általánosan helyettesítő parlamenti államtitkár az országgyűlési kapcsolattartás mellett a betegszervezetek és az egyéb érdekképviseletek ügyeiért felel.

Külön államtitkárság felel az alapellátásért és az integrált ellátásért, amelynek feladatai közé tartozik egy új egészségügyi ágazati adatelemző központ koncepciójának kidolgozása is. A járó- és fekvőbeteg-ellátásért felelős államtitkár felügyeli a kórházak működését. Ezen a területen jelentős szervezeti változás, hogy önálló főosztályi rangot kapott az Ápolási és Szakdolgozói Főosztály, ami a szakdolgozói ügyek felértékelődését jelzi. A digitális egészségügyért felelős államtitkár a nemzeti stratégia és az ágazati informatika irányítása mellett a felhasználói és betegigények felméréséért, valamint a statisztikai tevékenység függetlenségéért felel. A háttérintézmények elosztásának érdekessége, hogy a tárca tulajdonosi felügyelete alá került a korábban más minisztériumhoz tartozó BrainVisionCenter agykutató és neurotechnológiai központ.

Különösen hangsúlyos szerepet kap a népegészségügyért felelős államtitkárság, amelynek feladata az "Egészséget minden szakpolitikába" elv érvényesítése. Ennek köszönhetően a tárca más minisztériumok jogszabály-előkészítő munkájába is bekapcsolódhat egészséghatás-vizsgálati javaslatokkal. Ezen a területen alakult meg az Egészségfejlesztési, valamint az Egészségvédelmi Főosztály, amelyek feladatkörei konkrét jövőbeli cselekvési terveket vetítenek előre.

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A szervezeti szabályzat alapján a minisztérium kiemelten foglalkozik majd a digitális eszközök túlzott használatának pszichoszociális hatásaival, amire reagálva prevenciós és az egészségműveltséget fejlesztő stratégiákat dolgoznak ki. Határozott intézkedések körvonalazódnak az egészséges táplálkozás ösztönzése terén is, a tárca ugyanis részt vesz az egészséges élelmiszerek áfacsökkentését célzó javaslatok előkészítésében, fellép az egészségtelen élelmiszerek gyermekeket célzó marketingje ellen, valamint felülvizsgálja az étrend-kiegészítők szabályozását.

Szintén önálló fókuszt és saját szervezeti egységet kapott a dohányzás, valamint a drogpolitika. A minisztérium szigorúan nyomon kívánja követni és szabályozni tervezi az elektronikus cigaretták, a hevített dohánytermékek és a különböző nikotinanalóg vegyületek használatát, célul tűzve ki a fogyasztás csökkentését és a nemdohányzók arányának növelését. Emellett a népegészségügyi terület felügyeli a kémiai biztonságot, a környezet- és település-egészségügyet, valamint kulcsszerepet vállal a kötelező védőoltásokkal és a Nemzeti Immunizációs Programmal kapcsolatos döntések előkészítésében.