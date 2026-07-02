Komoly környezetszennyezés Magyarországon: tizenháromezerszeres határérték-túllépés miatt azonnal bezárták az óriásgyárat

A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátoralkatrész-gyár működését, miután az üzemnél tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek. A súlyos környezetszennyezés miatt a vállalat nemzetközi vezetősége belső vizsgálatot indított, Debrecen polgármestere pedig felszólította a céget, hogy távozzon a városból.

Szerda este kiadott közleményében a Semcorp Hungary Kft. arról tájékoztatott, hogy a vállalatcsoport nemzetközi felső vezetése Debrecenbe utazott, hogy független szakértők bevonásával irányítsa a történtek kivizsgálását. A cég aktív együttműködést ígér az illetékes hatóságokkal, egyúttal az érintettek türelmét és megértését kéri a műszaki és hatósági eljárások lezárultáig. A társaság vezetősége Papp László polgármesterrel is egyeztetett az ügyben, a városvezető azonban határozottan felszólította a vállalatot a távozásra, és már korábban is kezdeményezte a gyár környezethasználati engedélyének visszavonását - tudósított a Telex.

A botrány azt követően robbant ki, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette június 24-i határozatát, amellyel azonnali hatállyal leállította a kínai üzem tevékenységét. A hatóság megállapította, hogy a vállalat az engedélyektől eltérő működésével környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést okozott. A problémákra ugyanakkor már korábban is fény derült, ugyanis a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tavaszi mérései ipari vegyi anyagokat és oldószereket mutattak ki a gyár melletti csapadékvíz-elvezető csatornában és vízfolyásban egy február közepén történt üzemi baleset után.

Az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártó debreceni beruházást még 2021 őszén jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Déli Gazdasági Övezetben megvalósult, 65 milliárd forintos projekthez a magyar állam 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, amelynek fejében a vállalat 440 új munkahely megteremtését vállalta. Bár a cég 2025 nyarára a tervezettnél nagyobb létszámmal indította el a próbagyártást, a súlyos szabálytalanságok miatt az üzem működése most teljesen leállt.

címlapkép:MTI/Derencsényi István