2026. július 2. csütörtök Ottó
26 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én. Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a Semcor
Gazdaság

Komoly környezetszennyezés Magyarországon: tizenháromezerszeres határérték-túllépés miatt azonnal bezárták az óriásgyárat

Pénzcentrum
2026. július 2. 07:17

A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátoralkatrész-gyár működését, miután az üzemnél tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek. A súlyos környezetszennyezés miatt a vállalat nemzetközi vezetősége belső vizsgálatot indított, Debrecen polgármestere pedig felszólította a céget, hogy távozzon a városból.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerda este kiadott közleményében a Semcorp Hungary Kft. arról tájékoztatott, hogy a vállalatcsoport nemzetközi felső vezetése Debrecenbe utazott, hogy független szakértők bevonásával irányítsa a történtek kivizsgálását. A cég aktív együttműködést ígér az illetékes hatóságokkal, egyúttal az érintettek türelmét és megértését kéri a műszaki és hatósági eljárások lezárultáig. A társaság vezetősége Papp László polgármesterrel is egyeztetett az ügyben, a városvezető azonban határozottan felszólította a vállalatot a távozásra, és már korábban is kezdeményezte a gyár környezethasználati engedélyének visszavonását - tudósított a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A botrány azt követően robbant ki, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közzétette június 24-i határozatát, amellyel azonnali hatállyal leállította a kínai üzem tevékenységét. A hatóság megállapította, hogy a vállalat az engedélyektől eltérő működésével környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést okozott. A problémákra ugyanakkor már korábban is fény derült, ugyanis a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tavaszi mérései ipari vegyi anyagokat és oldószereket mutattak ki a gyár melletti csapadékvíz-elvezető csatornában és vízfolyásban egy február közepén történt üzemi baleset után.

Az akkumulátorokhoz szükséges szeparátorfóliát gyártó debreceni beruházást még 2021 őszén jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Déli Gazdasági Övezetben megvalósult, 65 milliárd forintos projekthez a magyar állam 13 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, amelynek fejében a vállalat 440 új munkahely megteremtését vállalta. Bár a cég 2025 nyarára a tervezettnél nagyobb létszámmal indította el a próbagyártást, a súlyos szabálytalanságok miatt az üzem működése most teljesen leállt.

címlapkép:MTI/Derencsényi István 
#vizsgálat #gyár #gazdaság #debrecen #leállás #állami támogatás #kormányhivatal #környezetszennyezés #szíjjártó péter #felfüggesztés #akkumulátorgyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:02
07:45
07:38
07:27
07:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 1. 16:58
Nagyot ment a forint, dobogós lett a devizapiacon: de meddig marad ilyen erős?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 1. 19:32
Az osztalék portfólióm - 2026. június
Kevés osztalék, kicsi nyereség egy eladás után, mit ne mondjak, nem egy izmos hónap volt ez a június...
MEDIA1  |  2026. július 1. 19:08
Az RTL-hez igazol az ATV egyik műsorvezetője - nagy változások a csatornánál
A tavaly az ATV Híradó műsorvezetőjévé előléptetett Jegesy András is távozik a Hit Gyülekezete vezet...
Holdblog  |  2026. július 1. 11:00
Mennyire erősödhet még a forint az euróbevezetésig?
Az elmúlt hetekben az egyik legtöbb kérdést kiváltó téma az ügyfeleink és olvasóink közt a forint jö...
Bankmonitor  |  2026. június 30. 17:29
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkapha...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 1.
Érik a végzetes lakáskrízis: hiába a saját otthon, nem várt teher szakadt a magyarok nyakába
2026. július 1.
Óriási fordulat közeleg: ez a technológia néhány éven belül porig rombolhatja a kriptopiacot
2026. július 1.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Magyar Péter bejelentése: otthoni munkavégzést rendel el a kormány a hőség miatt, ezeket a dolgozókat érinti
2
2 hete
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
3
7 napja
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok
4
2 hete
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
5
1 hete
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 06:32
Ezek a legjobb mobilok 2026-ban: népszerű márka csúcsterméke bőgött le a teszten
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 05:32
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
Agrárszektor  |  2026. július 2. 07:01
Terjed a fertőzés Magyarországon: nincs ellenszere, ijesztő, mire képes