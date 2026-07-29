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Egészség

Figyelem! Újabb étrend-kiegészítőket vontak ki a forgalomból: nehogy beszedd, ha ilyet vettél

Pénzcentrum
2026. július 29. 14:32

Több étrend-kiegészítőt is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalomból, miután azokban egy nem engedélyezett összetevőt azonosítottak. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett termékek valamelyikét megvette és még rendelkezik vele, semmiképpen ne fogyassza el.

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Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (tri-kreatin-malát) azonosítottak étrend-kiegészítő termékekben, melyeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül értékesítettek.

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A NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termékek értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termékek megnevezése:

  • TCM Mega Caps 120 kapszula
  • TCM Mega Caps 400 kapszula

Tétel: minden tétel

Gyártó: Olimp Laboratories sp. z o. o. (Lengyelország)

Termékek megnevezése:

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  • Tri-Creatine Malate 500 g – citrom ízű
  • Tri-Creatine Malate 500 g – natúr
  • Tri-Creatine Malate 500 g – narancs ízű

Tétel: minden tétel

Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)

E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)

A hatóság nyomatékosan kér mindenkit, akinek a brtokában vaniylen termék, hogy azt ne fogyassza el, hanem amint lehet, vigye vissza.
Címlapkép: Getty Images
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