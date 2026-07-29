Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban bejelentette, hogy megkezdődött az alapellátási rendszer átalakítása.
Figyelem! Újabb étrend-kiegészítőket vontak ki a forgalomból: nehogy beszedd, ha ilyet vettél
Több étrend-kiegészítőt is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalomból, miután azokban egy nem engedélyezett összetevőt azonosítottak. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki az érintett termékek valamelyikét megvette és még rendelkezik vele, semmiképpen ne fogyassza el.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (tri-kreatin-malát) azonosítottak étrend-kiegészítő termékekben, melyeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett weboldalon keresztül értékesítettek.
A NKFH felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termékek értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termékek megnevezése:
- TCM Mega Caps 120 kapszula
- TCM Mega Caps 400 kapszula
Tétel: minden tétel
Gyártó: Olimp Laboratories sp. z o. o. (Lengyelország)
Termékek megnevezése:
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- Tri-Creatine Malate 500 g – citrom ízű
- Tri-Creatine Malate 500 g – natúr
- Tri-Creatine Malate 500 g – narancs ízű
Tétel: minden tétel
Gyártó: OstroVit Sp. z o.o (Lengyelország)
E-kereskedő: BIOTECH USA Kft. (2111 Szada, Ipari park 6.)
A hatóság nyomatékosan kér mindenkit, akinek a brtokában vaniylen termék, hogy azt ne fogyassza el, hanem amint lehet, vigye vissza.
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