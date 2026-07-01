Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget
A kormányhivatal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátorfólia-gyár működését, miután a telephelyen súlyos vízszennyezést, többek között különféle fémek és félfémek jelenlétét mutatták ki. Papp László polgármester felszólította a vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.
Papp László egy egyeztetés keretében tájékoztatta a Semcorp tulajdonosi képviselőjét és ügyvezető igazgatóját arról, hogy a vállalat tevékenysége a továbbiakban nem kívánatos Debrecenben. A városvezető hangsúlyozta, hogy nincs helye olyan cégnek a településen, amely figyelmen kívül hagyja az engedélyekben foglalt előírásokat. Bár a vállalatot már márciusban figyelmeztették a környezetvédelmi és működési szabályok betartására, a polgármester szerint a cég mostanra teljesen eljátszotta a munkahelyteremtésért megelőlegezett bizalmat.
Az önkormányzat és a városi tulajdonú vállalatok a jövőben minden együttműködéstől elzárkóznak, és semmilyen formában nem támogatják a Semcorp esetleges fejlesztéseit vagy növekedését. Papp László a hatóságokkal együttműködve végrehajtandó, teljes körű környezeti kármentesítésre szólította fel a vállalatot, emellett feljelentést is tett az ügyben.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azért rendelte el a működés felfüggesztését, mert a cég telephelyén súlyos határérték-túllépéseket állapítottak meg. Bár a vállalat csak késve tett eleget az akkreditált mintavételre vonatkozó kötelezettségének, a monitoringkutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból származó vízmintákban végül számos fémet és félfémet, többek között alumíniumot, arzént, cinket, kadmiumot, lítiumot és ólmot mutattak ki.
A gyár termelése jelenleg szünetel. A polgármester kezdeményezte a végleges leállítást, mivel a jelenlegi vezetés felelőtlen hozzáállása miatt nem lát garanciát a szabályos működésre és a biztonságos újraindításra. Az önkormányzat saját mintavételeket is elrendelt annak tisztázására, hogy a szennyezés kijutott-e a telephely területéről.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a lakosságnak nincs oka az aggodalomra, mivel a feltárt felszín alatti szennyezés nem érinti a város ivóvízbázisait, a szolgáltatott csapvíz minősége pedig továbbra is megfelelő és biztonságosan fogyasztható.
Címlapkép: MTI/Derencsényi István
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
Egyre több influenszer jelöli megfelelően a reklámokat, de a saját termékek promóciójánál még mindig sok a szabálytalanság.
A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Itt az új történelmi csúcs, óriásit ment ma a budapesti tőzsde: jól kaszálhatott, aki ide tette a pénzét
A Richter kivételével a vezető hazai papírok erősödtek a 30,7 milliárd forintos forgalmat elérő piacon.
Drasztikus lépés Pest megyében: III. fokú vízkorlátozás lépett életbe több településen – durva bírságra számíthat, aki megszegi a rendelkezést
Több Pest megyei településen III. fokú vízkorlátozás lépett érvénybe a megugró fogyasztás miatt.
Nem várt fordulat a parlamentben: még egy ellenzéki képviselő is megszavazta a polgármesteri bérek befagyasztását
Döntött a parlament a polgármesteri bérekről, de a szavazás végén egy váratlan igen is felborzolta a kedélyeket.
Július 1-je idén egyszerre hoz új vámszabályt, átalakítja Budapest éjszakai közlekedését, megszünteti a parkolóautomatákat, drágítja a banki és távközlési szolgáltatásokat.
Új arany és színesfém emlékérme jelent meg Mátyás király aranyforintja előtt tisztelegve – kétféle kivitelben.
Súlyos vízhiányról, hőhullámról és országos korlátozásokról beszélt a miniszterelnök a Parlamentben.
A hőségben 30–50%-kal is megugorhat a vízfogyasztás, a csúcsidő pedig komoly terhelést jelent a hálózatokra.
Vízválasztó elé néz az európai és a hazai kriptopiac 2026. június 30-án, amikor lejár az uniós MiCA-rendelet türelmi időszaka, és engedélykötelessé válik a szolgáltatók működése.
Lefordult a BUX index az ellenállásról, hétfőn sikerült tartósan átlépni a 140 ezer pontos szintet.
Az eurót 354,46 forinton jegyezték reggel hét órakor a hétfő esti 354,54 forint után.
Kritikus helyzet alakult ki több település ivóvízellátásában, ezért Magyar Péter két napra külön kérést intézett a lakossághoz.
A forint az euróval szemben 2026 június végéig 2025 végéhez képest közel 9,5%-ot erősödött, miközben több alkalommal is többéves csúcsra került a hazai deviza.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.