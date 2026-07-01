Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget

A kormányhivatal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátorfólia-gyár működését, miután a telephelyen súlyos vízszennyezést, többek között különféle fémek és félfémek jelenlétét mutatták ki. Papp László polgármester felszólította a vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.

Papp László egy egyeztetés keretében tájékoztatta a Semcorp tulajdonosi képviselőjét és ügyvezető igazgatóját arról, hogy a vállalat tevékenysége a továbbiakban nem kívánatos Debrecenben. A városvezető hangsúlyozta, hogy nincs helye olyan cégnek a településen, amely figyelmen kívül hagyja az engedélyekben foglalt előírásokat. Bár a vállalatot már márciusban figyelmeztették a környezetvédelmi és működési szabályok betartására, a polgármester szerint a cég mostanra teljesen eljátszotta a munkahelyteremtésért megelőlegezett bizalmat.

Az önkormányzat és a városi tulajdonú vállalatok a jövőben minden együttműködéstől elzárkóznak, és semmilyen formában nem támogatják a Semcorp esetleges fejlesztéseit vagy növekedését. Papp László a hatóságokkal együttműködve végrehajtandó, teljes körű környezeti kármentesítésre szólította fel a vállalatot, emellett feljelentést is tett az ügyben.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal azért rendelte el a működés felfüggesztését, mert a cég telephelyén súlyos határérték-túllépéseket állapítottak meg. Bár a vállalat csak késve tett eleget az akkreditált mintavételre vonatkozó kötelezettségének, a monitoringkutakból, a csapadékvíz-elvezető rendszerből és a tározóból származó vízmintákban végül számos fémet és félfémet, többek között alumíniumot, arzént, cinket, kadmiumot, lítiumot és ólmot mutattak ki.

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A gyár termelése jelenleg szünetel. A polgármester kezdeményezte a végleges leállítást, mivel a jelenlegi vezetés felelőtlen hozzáállása miatt nem lát garanciát a szabályos működésre és a biztonságos újraindításra. Az önkormányzat saját mintavételeket is elrendelt annak tisztázására, hogy a szennyezés kijutott-e a telephely területéről.

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A Debreceni Vízmű Zrt. tájékoztatása szerint a lakosságnak nincs oka az aggodalomra, mivel a feltárt felszín alatti szennyezés nem érinti a város ivóvízbázisait, a szolgáltatott csapvíz minősége pedig továbbra is megfelelő és biztonságosan fogyasztható.

Címlapkép: MTI/Derencsényi István