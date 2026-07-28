2026. július 28. kedd Szabolcs
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gurney a kórház folyosóján
Egészség

Áll a bál a magyar kórházakban: óriási a vész - mi lesz így a betegekkel?

Pénzcentrum
2026. július 28. 09:13

Június végére megközelítette az ötvenmilliárd forintot a kórházak adóssága, amely az év végére akár a százmilliárdos összeget is elérheti. A szakmai szervezetek azonnali, évközi adósságrendezést sürgetnek, míg Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a pontos adatok hiányára hivatkozva egyelőre nem kommentálta a kialakult helyzetet - jelentette az RTL Híradó.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az híradó beszámolója szerint a kórházak kifizetetlen számlatartozása június végén 49,5 milliárd forintra rúgott, a legnagyobb elmaradásokat pedig az egyetemi klinikák halmozták fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi trendek folytatódása esetén a tartozásállomány az év végére elérheti a százmilliárd forintot.

Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e.

A szakember hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a korábbi gyakorlat megváltoztatása, így a megszokott év végi vagy jövő év eleji adósságkonszolidáció helyett azonnali, évközi adósságrendezésre van szükség.

A problémát a kormányzat is érzékeli, ugyanis Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az ágazatnak már júliusban 75 milliárd forint többletforrásra lenne szüksége.

Részletesebb tájékoztatást azonban nem adott a tárcavezető, mivel elmondása szerint egyelőre nem áll rendelkezésére az összes szükséges adat.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #tartozás #adósság #egészségügy #rtl #milliárdok #számlák #kórházak #egészségügyi ellátórendszer #kórházi ellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:20
09:13
09:08
08:54
08:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 27.
Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar
2026. július 27.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
2026. július 27.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
NAPTÁR
Tovább
2026. július 28. kedd
Szabolcs
31. hét
Július 28.
A hepatitisz világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
1 hónapja
Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt
3
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
4
4 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
5
4 hete
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 08:14
Gyengülésbe fordult a forint kedd reggelre: így áll az euróval, dollárral szemben az árfolyam
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 07:50
Soha nem volt még ilyen alacsony a Duna Budapestnél: egyre súlyosabb a vízhiány
Agrárszektor  |  2026. július 28. 08:14
Egyre több termelő mond le erről a zöldségről: csökkentik a területet