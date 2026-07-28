Áll a bál a magyar kórházakban: óriási a vész - mi lesz így a betegekkel?

Június végére megközelítette az ötvenmilliárd forintot a kórházak adóssága, amely az év végére akár a százmilliárdos összeget is elérheti. A szakmai szervezetek azonnali, évközi adósságrendezést sürgetnek, míg Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a pontos adatok hiányára hivatkozva egyelőre nem kommentálta a kialakult helyzetet - jelentette az RTL Híradó.

Az híradó beszámolója szerint a kórházak kifizetetlen számlatartozása június végén 49,5 milliárd forintra rúgott, a legnagyobb elmaradásokat pedig az egyetemi klinikák halmozták fel.

Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi trendek folytatódása esetén a tartozásállomány az év végére elérheti a százmilliárd forintot.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e.

A szakember hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a korábbi gyakorlat megváltoztatása, így a megszokott év végi vagy jövő év eleji adósságkonszolidáció helyett azonnali, évközi adósságrendezésre van szükség.

A problémát a kormányzat is érzékeli, ugyanis Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az ágazatnak már júliusban 75 milliárd forint többletforrásra lenne szüksége.

Részletesebb tájékoztatást azonban nem adott a tárcavezető, mivel elmondása szerint egyelőre nem áll rendelkezésére az összes szükséges adat.