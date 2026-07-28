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Áll a bál a magyar kórházakban: óriási a vész - mi lesz így a betegekkel?
Június végére megközelítette az ötvenmilliárd forintot a kórházak adóssága, amely az év végére akár a százmilliárdos összeget is elérheti. A szakmai szervezetek azonnali, évközi adósságrendezést sürgetnek, míg Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a pontos adatok hiányára hivatkozva egyelőre nem kommentálta a kialakult helyzetet - jelentette az RTL Híradó.
Az híradó beszámolója szerint a kórházak kifizetetlen számlatartozása június végén 49,5 milliárd forintra rúgott, a legnagyobb elmaradásokat pedig az egyetemi klinikák halmozták fel.
Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi trendek folytatódása esetén a tartozásállomány az év végére elérheti a százmilliárd forintot.
A szakember hangsúlyozta, hogy elengedhetetlen a korábbi gyakorlat megváltoztatása, így a megszokott év végi vagy jövő év eleji adósságkonszolidáció helyett azonnali, évközi adósságrendezésre van szükség.
A problémát a kormányzat is érzékeli, ugyanis Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a napokban egy parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy az ágazatnak már júliusban 75 milliárd forint többletforrásra lenne szüksége.
Részletesebb tájékoztatást azonban nem adott a tárcavezető, mivel elmondása szerint egyelőre nem áll rendelkezésére az összes szükséges adat.
A Hivatalos Értesítőben közzétették az újraalakult, önálló Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát.
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