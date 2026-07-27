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Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni
A régiós egészségügyi statisztikák egy meglepő ellentmondásra világítanak rá, miszerint nem feltétlenül ott telik a legtöbb év egészségben, ahol a legmagasabb a születéskor várható élettartam. Míg a lakossági önbevalláson alapuló adatok szerint Bulgária vezeti az egészséges életévek rangsorát, Csehország fordított utat járt be, Magyarország pedig stabil, de átlagos növekedést mutat. Ezt a mutatót azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel az eredményeket erősen befolyásolja az egyes nemzetek szubjektív egészségérzete - írja egyik friss bejegyzésében a Holdblog.
Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e. Ezt a hiányt pótolja az egészséges életévek mutatója, amely a mortalitási statisztikák mellett egy kérdőíves felmérésre épül. Ebben a válaszadók arról nyilatkoznak, hogy az egészségi problémáik mennyire korlátozzák őket a mindennapi tevékenységeikben.
Az elmúlt évtizedben a régiós átlag 59,1 évről 62,5 évre emelkedett, ami nagyrészt a 2019 utáni időszaknak köszönhető, a háttérben meghúzódó folyamatok azonban rendkívül hullámzóak.
Mivel a statisztika részben önbevalláson alapul, azt is tükrözi, hogy az egyes kultúrákban mit tekintenek korlátozottságnak. Ebből fakad a bolgár ellentmondás is, hiszen a jelenlegi rangsort Bulgária vezeti 69,1 egészséges évvel, miközben a várható élettartam és az elkerülhető halálozások terén a mezőny végén kullog. Ez nem feltétlenül a kiemelkedő fizikai állapotot, hanem inkább azt jelzi, hogy a lakosság kevésbé hajlamos panaszkodni a tartós egészségügyi korlátozottságokra.
Ennek szöges ellentéte Csehország, amely a várható élettartam tekintetében az élmezőnyhöz tartozik, a 2014-es első helyéről mégis a nyolcadikra csúszott vissza az egészséges életévek rangsorában. Csak a lista legvégén, a 52,5 évvel utolsó Lettország esetében mutatnak egy irányba a mutatók, mivel ott az élettartam és az egészségben töltött idő is a legalacsonyabb.
A szubjektív felmérés érzékenységét jól szemlélteti Szlovénia és Románia példája. Mindkét ország hatalmasat lépett előre a rangsorban, ám ez a javulás, amely Szlovéniában több mint kilenc, Romániában pedig közel hat évet jelentett, rendkívül rövid idő, mindössze egy-két év alatt ment végbe. Ezek a kiugró értékek valós népegészségügyi csoda helyett sokkal inkább az adatok ingadozó természetére hívják fel a figyelmet.
Ezzel a hullámzó mezőnnyel szemben Magyarország kifejezetten kiegyensúlyozott pályát járt be. Az egészséges életévek száma tíz év alatt 59,9-ről 63,3 évre nőtt, ami lényegében megegyezik a régiós átlaggal. A magyar mutató még a koronavírus-járvány idején is stabil maradt, nagyobb kilengések nélkül. Ennek ellenére hazánk a negyedikről a hatodik helyre csúszott vissza, pusztán azért, mert a többi állam adatai irreális mértékben megugrottak.
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A statisztikákból az is kiderül, hogy míg a várható élettartam tekintetében a régió országai egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az egészséges életévek terén nyílik az olló, így a legjobb és a legrosszabb érték közötti különbség jelentősen, 10,7-ről 16,6 évre nőtt egy évtized alatt.
Bár a hosszabb élet mellett a jó egészségben megélt időszak is bővült a régióban, az önbevalláson alapuló mutató önmagában nem nyújt teljes képet. Valódi értékét csak a várható élettartammal összevetve mutatja meg, rávilágítva arra, hogy hol és miként válik el egymástól az élet hossza és minősége.
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