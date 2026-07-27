2026. július 27. hétfő Olga, Liliána
21 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Thoughtful businessman looking away in office. Senior executive is wearing shirt at workplace. He is looking through window.
Egészség

Itt a fájó igazság, amivel kevés magyar hajlandó szembenézni: a többség ennyi évig képes egészségben élni

Pénzcentrum
2026. július 27. 18:27

A régiós egészségügyi statisztikák egy meglepő ellentmondásra világítanak rá, miszerint nem feltétlenül ott telik a legtöbb év egészségben, ahol a legmagasabb a születéskor várható élettartam. Míg a lakossági önbevalláson alapuló adatok szerint Bulgária vezeti az egészséges életévek rangsorát, Csehország fordított utat járt be, Magyarország pedig stabil, de átlagos növekedést mutat. Ezt a mutatót azonban érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel az eredményeket erősen befolyásolja az egyes nemzetek szubjektív egészségérzete - írja egyik friss bejegyzésében a Holdblog.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár a régió lakói évtizedről évtizedre tovább élnek, a várható élettartam önmagában nem mutatja meg, hogy ezek a plusz évek egészségben vagy betegséggel küzdve telnek-e. Ezt a hiányt pótolja az egészséges életévek mutatója, amely a mortalitási statisztikák mellett egy kérdőíves felmérésre épül. Ebben a válaszadók arról nyilatkoznak, hogy az egészségi problémáik mennyire korlátozzák őket a mindennapi tevékenységeikben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt évtizedben a régiós átlag 59,1 évről 62,5 évre emelkedett, ami nagyrészt a 2019 utáni időszaknak köszönhető, a háttérben meghúzódó folyamatok azonban rendkívül hullámzóak.

Mivel a statisztika részben önbevalláson alapul, azt is tükrözi, hogy az egyes kultúrákban mit tekintenek korlátozottságnak. Ebből fakad a bolgár ellentmondás is, hiszen a jelenlegi rangsort Bulgária vezeti 69,1 egészséges évvel, miközben a várható élettartam és az elkerülhető halálozások terén a mezőny végén kullog. Ez nem feltétlenül a kiemelkedő fizikai állapotot, hanem inkább azt jelzi, hogy a lakosság kevésbé hajlamos panaszkodni a tartós egészségügyi korlátozottságokra.

Ennek szöges ellentéte Csehország, amely a várható élettartam tekintetében az élmezőnyhöz tartozik, a 2014-es első helyéről mégis a nyolcadikra csúszott vissza az egészséges életévek rangsorában. Csak a lista legvégén, a 52,5 évvel utolsó Lettország esetében mutatnak egy irányba a mutatók, mivel ott az élettartam és az egészségben töltött idő is a legalacsonyabb.

A szubjektív felmérés érzékenységét jól szemlélteti Szlovénia és Románia példája. Mindkét ország hatalmasat lépett előre a rangsorban, ám ez a javulás, amely Szlovéniában több mint kilenc, Romániában pedig közel hat évet jelentett, rendkívül rövid idő, mindössze egy-két év alatt ment végbe. Ezek a kiugró értékek valós népegészségügyi csoda helyett sokkal inkább az adatok ingadozó természetére hívják fel a figyelmet.

Ezzel a hullámzó mezőnnyel szemben Magyarország kifejezetten kiegyensúlyozott pályát járt be. Az egészséges életévek száma tíz év alatt 59,9-ről 63,3 évre nőtt, ami lényegében megegyezik a régiós átlaggal. A magyar mutató még a koronavírus-járvány idején is stabil maradt, nagyobb kilengések nélkül. Ennek ellenére hazánk a negyedikről a hatodik helyre csúszott vissza, pusztán azért, mert a többi állam adatai irreális mértékben megugrottak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- jegyzi meg az elemzés.

A statisztikákból az is kiderül, hogy míg a várható élettartam tekintetében a régió országai egyre közelebb kerülnek egymáshoz, az egészséges életévek terén nyílik az olló, így a legjobb és a legrosszabb érték közötti különbség jelentősen, 10,7-ről 16,6 évre nőtt egy évtized alatt.

Bár a hosszabb élet mellett a jó egészségben megélt időszak is bővült a régióban, az önbevalláson alapuló mutató önmagában nem nyújt teljes képet. Valódi értékét csak a várható élettartammal összevetve mutatja meg, rávilágítva arra, hogy hol és miként válik el egymástól az élet hossza és minősége.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #magyarország #felmérés #életkor #statisztika #demográfia #adatok #lakosság #elemzés

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
50 perce
Ahol az alkoholt alapélelmiszerként reklámozzák ott nem csoda hogy hamar megromlik az emberek egészsége.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:10
18:57
18:43
18:27
18:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 27.
Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar
2026. július 27.
Neked is ilyen autód van? Tűzveszélyes hibát találtak, több tízezer járművet hívnak vissza a szervizbe
2026. július 27.
Ezeket a vízpartokat messzire kerüld el 2026-ban: sokan nem is sejtik, de hemzsegnek itt a baktériumok
NAPTÁR
Tovább
2026. július 27. hétfő
Olga, Liliána
31. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
1 hónapja
Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt
3
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
4
3 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
5
4 hete
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 18:57
Történelmi rekord dőlt meg itthon: felfoghatatlan vagyonon ül az 50 leggazdagabb magyar
Pénzcentrum  |  2026. július 27. 18:03
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Agrárszektor  |  2026. július 27. 18:22
Jön a szuper El Nino: szörnyű krízist hozhat, erre senki sem áll készen