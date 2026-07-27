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MOSQUITO (háttérvilágításban) nyugat-nílusi vírus
Egészség

Vészjósló kutatás igazolta, amit eddig csak sejtettünk a szúnyogokról: emiatt terjedhet jobban a Nyugat-nílusi láz Magyarországon is

Pénzcentrum
2026. július 27. 11:44

Az éjszakai világítás káros hatását az élővilágra már több kutatás is vizsgálta, és nemrég amerikai kutatók a szúnyogokkal kapcsolatban jutottak érdekes eredményre - hívta fel a figyelmet friss posztjában a Szúnyogmonitor. A szúnyog-teleltető kísérlet nem csak érdekes, hanem járványügyi jelentőséggel is bír, ugyani a dalos szúnyog a nyugat-nílusi láz fontos terjesztője - írták. A szúnyogok fényszennyezés miatt kihúzódó aktitivása következtében ugyanis a fertőzések ideje is potenciálisan kitolódik. 

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Az éjszakai mesterséges fény (ALAN) erősebben gátolja a szúnyogok téli nyugalmi állapotának kialakulását, mint a városi hősziget-effektus okozta felmelegedés, derül ki a Journal of Applied Ecology folyóiratban megjelent friss tanulmányból. Ez a jelenség jelentősen meghosszabbíthatja a szúnyogok aktivitását és a betegségek terjedésének kockázatát az őszi hónapokban.

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A mérsékelt égövön élő szúnyogok, mint például a Nyugat-nílusi vírust terjesztő dalos szúnyog (Culex pipiens f. pipiens), általában a nappalok rövidülésére válaszul az ősz folyamán egy nyugalmi állapotba, úgynevezett diapauzába vonulnak. Ebben az állapotban a nőstények tápanyagtartalékokat halmoznak fel, leállítják szaporodási folyamataikat, és nem szívnak vért, így nem terjesztenek kórokozókat sem.

A kutatók Columbusban (Ohio, USA) végzett kísérletei során azonban kiderült, hogy a lakossági világítás – például a tornáclámpák – megzavarják ezt a természetes folyamatot. Míg a sötétben tartott szúnyogok 100%-a diapauzába vonult októberben, a mesterséges fénynek kitett egyedek jelentős része aktív maradt: folytatták a vérszívást és utódokat is produkáltak.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az éjszakai fény hatása felülírja a hőmérsékletét. Bár a városi melegedés önmagában is késleltetheti a nyugalmi állapotot, a fényszennyezés még az alacsonyabb hőmérséklet ellenére is képes megakadályozni azt. Szeptemberben a fénynek kitett szúnyogok a hőmérséklettől függetlenül elkerülték a diapauzát, ami azt jelzi, hogy a fényszennyezés a városi warmingnál is drasztikusabb beavatkozás az ökoszisztémába.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a gyakran javasolt megoldások, mint a meleg fehér fényű vagy csökkentett fényerejű LED-ek használata, nem elegendőek a hatás mérséklésére. A kísérletben használt szúnyogok már egészen alacsony fényintenzitás mellett is aktívak maradtak.

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Ez pedig a hazai szúnyogpopulációt is érinti, hívta fel a figyelmet a Szúnyogmonitor:

A szakértők szerint a fényszennyezett városi területeken az őszi hónapokban megnőhet a fertőzésveszély. A tanulmány szerzői az alábbi intézkedéseket javasolják a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében:

  • A szúnyoggyérítési és megfigyelési programok meghosszabbítása késő őszig, különösen a fényszennyezett körzetekben.
  • A lakossági világítás optimalizálása: a fényforrások árnyékolása (hogy a fény ne szóródjon feleslegesen), valamint időkapcsolók vagy mozgásérzékelők használata.
  • A fényszennyezés mértékének figyelembevétele a járványügyi modellekben.

Ez a felfedezés rávilágít arra, hogy az emberi tevékenység által okozott környezeti zavarok – mint a fényszennyezés és a klímaváltozás – komplex módon írják felül a vadon élő állatok évmilliók alatt kialakult szezonális válaszreakcióit.
Címlapkép: Getty Images
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