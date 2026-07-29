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Egészség

Nagy változás jön a magyar háziorvosi rendszerben: vezetőváltásokat kezdeményezett az államtitkár

Pénzcentrum
2026. július 29. 12:32

Porpáczy Krisztina, az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért felelős államtitkára egy Facebook-videóban bejelentette, hogy megkezdődött az alapellátási rendszer átalakítása. Ennek részeként kezdeményezte Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos megbízatásának megszüntetését, valamint új vezetői pályázatok kiírását - közölte a Portfolio.

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Az államtitkár Békássy Szabolcs megbízatásának visszavonásával párhuzamosan kezdeményezte az országos és a vármegyei vezetői tisztségekre vonatkozó pályázati eljárások előkészítését. Porpáczy Krisztina tájékoztatása szerint a korábbi vezető három évre szóló megbízatása már 2023. május 31-én lejárt, ám mivel azóta sem írtak ki új pályázatot, a feladatellátás megbízotti alapon folytatódott.

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A rendszer folyamatos működésének biztosítása érdekében az országos feladatok átmeneti ellátására Soós Zoltán megbízását javasolta. "A vezetői pályázatok elmaradása közvetlenül veszélyezteti a szakmai képviselet törvényes működését és az átlátható kiválasztás elvét" – mutatott rá az államtitkár.

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A pályáztatás hiánya a vármegyei kollegiális szakmai vezetői hálózat működésében is fennakadásokat okozott, mivel több vármegyében tartósan betöltetlenek maradtak a pozíciók, így a háziorvosok nem kapták meg a szükséges szakmai támogatást.

Az alapellátás átalakítása keretében az államtitkár – érdemeik elismerése mellett – kezdeményezte Muzsay Géza országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvos és Szelman Róbert országos kollegiális szakmai vezető fogorvos megbízatásának megszüntetését is. Az ő esetükben szintén lejárt a jogszabályban rögzített szakmai legitimációs időszak. A feladatok folyamatos ellátása érdekében az átmeneti időszakra Rósa Ágnest javasolta országos kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosnak, Dull Zoltánt pedig országos kollegiális szakmai vezető fogorvosnak.
Címlapkép: Getty Images
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