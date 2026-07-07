Nem eszi meg a gyereked a zöldséget, gyümölcsöt? Itt a tuti tipp, hogyan szoktasd rá az egészséges ételekre!

A gyerekek zöldségevésre szoktatása sok szülő számára mindennapos küzdelmet jelent, pedig a megfelelő étrend elengedhetetlen az egészséges testi és szellemi fejlődéshez. Kutatók hat olyan tudományosan igazolt, otthon is könnyen alkalmazható módszert azonosítottak, amelyekkel hatékonyan javíthatók a legkisebbek étkezési szokásai - írja a BBC.

A gyermekek édes ízek iránti veleszületett vonzalma már korán megmutatkozik, hiszen az anyatej is tartalmaz természetes cukrokat. Emiatt a szilárd ételekre való áttéréskor gyakran nehéz elfogadtatni velük a zöldségeket. A zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend hiánya ugyanakkor rontja a koncentrációt, a viselkedést és a tanulmányi eredményeket, valamint hozzájárul a gyermekkori elhízás terjedéséhez is.

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a kicsiket már kora gyermekkortól kezdve minél többféle zöldséggel ismertessük meg. Marion Hetherington, a Leedsi Egyetem biopszichológia-professzora hangsúlyozza, hogy az óvodáskor a legalkalmasabb időszak az ízlés formálására.

Ha a gyermekek ötéves korukig nem találkoznak elegendő zöldséggel, később sokkal nehezebb dolguk lesz a szülőknek.

- derül ki a cikkből.

Mint a szakértő hangsúlyozta: az új ételek elfogadásához általában többszöri, esetenként akár 5–15 próbálkozásra is szükség van. Az egy év alattiaknál ez a szám még alacsonyabb lehet, míg az óvodásoknál gyakrabban jelentkezik az új ételektől való idegenkedés, az úgynevezett ételneofóbia. Érdekesség, hogy az ízlés formálódása már a születés előtt megkezdődik, mivel az anya étrendje a magzatvízen keresztül is hatással van a babára.

Nem érdemes azzal érvelni a gyerekeknek, hogy egy étel "egészséges", ők ugyanis sokkal szívesebben választják azt, ami szerintük "finom". Ehelyett érdemes a zöldségeket az étkezés legelején kínálni, amikor a kicsik a legéhesebbek.

- fogalmazott a szakértő. Ha már jóllaktak a kedvenc, kalóriadúsabb ételeikkel, sokkal kisebb az esélye, hogy elfogadják a zöldségköretet.

Barbara Rolls, a Pennsylvaniai Állami Egyetem táplálkozástudományi professzora szerint a zöldségek előtérbe helyezése abban is segít, hogy a gyerekek ne egyék túl magukat. Bár hazánkban kevésbé megszokott, a zöldségek akár a reggeli részét is képezhetik, például gombás-spenótos omlett vagy cukkinis muffin formájában.

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Ha a reggeli zöldségfogyasztás nem tűnik reálisnak, az is sokat segít, ha megváltoztatjuk a tálalt ételek arányát. Csökkentsük a magas kalóriatartalmú összetevők mennyiségét, és adjunk több zöldséget a körethez, vagy reszeljünk sárgarépát, cukkinit a mártásokba és szószokba. A kutatások szerint ha a tányéron növelik a zöldségek és gyümölcsök arányát, a gyerekek többet is esznek belőlük, különösen akkor, ha többféle fajtából választhatnak.

- ecsetelte a legfontosabb tanácsokat az amerikai dietetikus.

A tálalás módja szintén kulcsfontosságú, hiszen az étkezés a szemünkkel kezdődik. A gyermekek szívesebben kóstolnak meg új ételeket, ha azokat esztétikusan, vagy játékos formákra – például pillangó, virág vagy maci alakúra – vágva tálalják. Az is növeli a zöldségfogyasztást, ha az egészséges rágcsálnivalókat jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, esetleg osztott tányérokon vagy rekeszes dobozokban kínáljuk.

A szülői példamutatás alapvetően meghatározza, hogy mit tartanak természetesnek a gyermekek. Ha a szülők egészségtelenül étkeznek, rendszeresen gyorsétterembe járnak vagy kihagyják a reggelit, a gyermekeik is nagy valószínűséggel ezt a mintát követik majd. Ezzel szemben a kiegyensúlyozottan étkező szülők gyermekei kevesebb édességet és sós nassolnivalót fogyasztanak, és jobban kedvelik a zöldségeket. A heti legalább három közös családi étkezés ráadásul igazoltan összefügg a gyermekek egészségesebb testsúlyával és jobb étkezési szokásaival.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az ételek erőltetése visszaüthet, miként az is, ha a zöldségek elfogyasztását zsíros vagy cukros falatokkal jutalmazzák a szülők. Ehelyett érdemes engedni, hogy a kicsik egyszerűen csak játsszanak az étellel. Egy kísérlet során a gyermekeket arra ösztönözték, hogy érintsék meg, szagolják és vizsgálják meg az alapanyagokat, de nem várták el tőlük a kóstolást.

Ez az érzékszervi élmény nyitottabbá tette őket az ismeretlen ételek iránt. Hasonlóan jó hatású, ha bevonjuk őket a konyhai előkészületekbe. Jozef Youssef kísérleti séf szerint a siker titka a játékosságban és az érzékszervi tapasztalásban rejlik, hiszen egy feszültségmentes, játékos környezetben a gyermekek sokkal szívesebben kísérleteznek, és nagyobb eséllyel kóstolnak meg új ízeket.