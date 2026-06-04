Horrorisztikus állapotok ebben a magyar kórházban: titkos droghálózat, fertőző csapvíz, tömeges felmondások - óriási a káosz

Kritikus helyzet alakult ki a budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban, ahol a súlyos szakemberhiány, a sorozatosan elmaradó műtétek és az omladozó infrastruktúra mellett a közelmúltban több műtőssegédet is kábítószer-terjesztés gyanújával vettek őrizetbe. Az intézményben ráadásul hónapok óta barna víz folyik a csapokból, ami komoly fertőzésveszélyt jelent, a tömeges felmondások miatt pedig már a traumatológiai idegsebészeti ügyelet fenntartása is veszélybe került - értesült a Népszava.

Az intézményt az elmúlt napokban egy rendőrségi ügy is megrázta, miután több olyan műtőssegédet állítottak elő, akik a gyanú szerint utcai kábítószer-hálózatot működtettek. Az eset után a kórház dolgozóinak egy szakmailag megkérdőjelezhető, leginkább középiskolás szintű prevenciós előadáson kellett részt venniük.

Az őrizetbe vételek tovább súlyosbították az egyébként is kritikus munkaerőhiányt. A műtők jelenleg mindössze harmincszázalékos kapacitással, a szükséges személyzet harmadával működnek, így a mindennapi akut ellátás is akadozik. Számos tervezett beavatkozást törölni vagy halasztani kell, reggelente pedig gyakran tíz-húsz elmaradt műtét torlódik fel.

Az elmaradt beavatkozásokat az ügyeleti idő terhére próbálják pótolni, ami további csúszásokat eredményez. A vezetőség kétségbeesését jól mutatja, hogy a belső információk szerint már szakképzettség nélküli jelentkezőket is felvennének a műtőbe, bízva a későbbi betanításukban.

Különösen aggasztó a helyzet az idegsebészeti osztályon, ahol három szakorvos távozásával nemcsak a rezidensek képzése akadt meg, hanem a folyamatos traumatológiai idegsebészeti ügyelet biztosítása is kérdésessé vált. Az egyre romló betegellátási körülmények miatt az elmúlt másfél évben több mint száztíz orvos és egészségügyi szakdolgozó távozott az intézményből.

A humánerőforrás-válság mellett az infrastruktúra állapota is közvetlen veszélyt jelent a betegbiztonságra. Hónapok óta sötétbarna, rozsdás üledékkel teli víz folyik a csapokból, holott a tiszta víz a kórházhigiénia alapfeltétele, hiszen ezt használják a műtéti bemosakodáshoz, a sebek tisztításához és az orvosi eszközök előmosásához is. Ennek ellenére az intézeti kórházhigiéniai szolgálat által kért mikrobiológiai vizsgálatokat a mai napig nem végezték el.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a csőhálózat javítására hivatkozva korábban már hat éjszakára elzárták a vizet a teljes épületben, miközben a műtőkben éppen műtétek zajlottak. Az áldatlan állapotokat tetézi, hogy a kórház egyik kulcsfontosságú betegszállító liftje is hónapok óta működésképtelen, a javítása pedig csak őszre várható.

A felmerült problémákkal és a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban az Országos Kórházi Főigazgatóságot és az intézmény főigazgatóját is megkeresték, azonban hivatalos válasz egyelőre nem érkezett.