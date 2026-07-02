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Debrecen, 2017. január 5.Deményi Zsolt háziorvos vizsgál egy hajléktalan nõt az otthontalanokat segítõ Refomix Nonprofit Kft. Dobozi utcai nappali melegedõ és éjjeli menedékhelyén lévõ orvosi rendelõben, Debrecenben 2017. január 5-én
Egészség

Sokkoló adat látott napvilágot az állami egészségügyből: rengeteg magyar maradhat ellátás nélkül emiatt

Pénzcentrum
2026. július 2. 17:56

A 2023-ban elindított ügyeleti reform óta közel megduplázódott a betöltetlen háziorvosi praxisok számának növekedési üteme. A friss adatok szerint az elmúlt két évben 251-gyel nőtt az üres praxisok száma, emiatt a szakember éles kritikával illette a rendszer átalakítóit.

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Kunetz Zsombor közérdekű adatigényléssel fordult az Országos Kórházi Főigazgatósághoz, hogy pontos képet kapjon a tartósan betöltetlen felnőtt- és gyermekorvosi praxisok számának alakulásáról. Erről az orvos a Facebookon számolt be.

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A hivatalos adatok rávilágítottak arra, hogy míg korábban csaknem négy év kellett egy ekkora mértékű hiány kialakulásához, az átalakítások elindítása óta ez az időtartam a felére csökkent.

A szakértő élesen bírálta a felelős vezetőket. Úgy fogalmazott, hogy a statisztikák tükrében Pintér Sándornak szégyellnie kellene magát, míg Takács Péter tevékenységét már jóval korábban le kellett volna állítani.

Kunetz Zsombor már a kezdetektől fogva szakmai alapon ellenezte a reformot. 2023 szeptemberében például arra a súlyos problémára hívta fel a figyelmet, hogy az új szabályozás olyan orvosi feladatok ellátására is rákényszerítheti az ügyeletes háziorvosokat, amelyekhez sok esetben sem megfelelő kompetenciával, sem kellő szakmai tapasztalattal nem rendelkeznek.

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Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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