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Azonnali cselekvésre utasította Magyar Péter Hegedűs Zsoltot: a magyar egészségügy legnagyobb problémáját oldanák meg
Magyar Péter miniszterelnök augusztus 15-ig adott határidőt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek a kórházi és szakrendelői várólisták csökkentését célzó kormányzati program kidolgozására, mivel a Tisza-kormány kiemelt vállalása a betegek várakozási idejének radikális mérséklése.
A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján a szakminiszternek egy célzott, kapacitásbővítő előterjesztést kell a kabinet elé terjesztenie. Ebben pontosan meg kell határoznia a várólisták lefaragásához elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket, a szükséges bővítések módját és mértékét, valamint a program teljes költségvetési forrásigényét.
A kormányfő az intézkedést azzal indokolta, hogy a kabinet elsődleges célja a várakozási idők jelentős csökkentése a közfinanszírozott ellátásban.
A probléma hatékony kezelése a kormány egyik legfontosabb egészségügyi vállalása, amellyel a kampányígéretekkel összhangban 2027 végére el akarják érni, hogy a fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat, a járóbeteg-ellátásban pedig maximum két hónapot kelljen várniuk a pácienseknek.
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