2026. július 5. vasárnap Emese, Sarolta
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay 0 1 Franciaország
FRA
 Vége
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Ma 22:00
Nyolcaddöntö
MEX
Mexikó Anglia
ENG
 Hétfő 02:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Francia gyógyszertár neonreklámja párizsi lakások előtt.
Egészség

Most közölte az egészségügyi miniszter: fajsúlyos változás jön a hazai patikákban,

Pénzcentrum
2026. július 5. 15:37

Szakmai kerekasztalokon, az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein - írta az egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hegedűs Zsolt közölte: a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldáskeresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át: a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét.

Hegedűs Zsolt azt írta: az első egyeztetés célja egy közös kihívástérkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait. Hozzátette, a tárca számít a szakmai szervezetek és háttérintézmények tapasztalataira, "hiszen a valódi előrelépés csak akkor lehetséges, ha a döntések mögött a gyakorlati tudás és a terepen szerzett tapasztalatok is megjelennek".

A következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szakdolgozói és más nem orvosi egészségügyi munkaköröket érintő humánerőforrás-kihívásokról, a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről, valamint a hosszú távon fenntartható működéshez szükséges szervezeti és kultúraváltásról.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A miniszter közlése szerint egyeztetés várható a szülészet-nőgyógyászat szakmai, ezen belül az élet kezdetéhez kapcsolódó szakmai-etikai dilemmákról, a várandósgondozás és a szülészeti ellátás aktuális kérdéseiről, valamint a magán- és közfinanszírozott ellátás együttműködésének és szabályozásának jövőbeli irányairól, különös figyelmet fordítva a szakma önszabályozó szerepére, autonómiájára és az ezzel járó szakmai felelősségre.

A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről, a hatékonyabb és eredményesebb működés feltételeiről, továbbá egy korszerű, a szakmai minőséget, a betegbiztonságot és a vezetői felelősséget egységes keretbe rendező klinikai irányítási struktúra kialakításáról várható egyeztetés.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #egészségügy #betegellátás #magánegészségügy #egészségügyi dolgozók #kórházak #orvosok #egészségügyi ellátórendszer

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:37
15:00
14:33
14:01
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 5.
Madaras Norbert: Létfontosságú, ha nem is TAO-nak hívják, de valamilyen hasonló támogatási rendszer megmaradjon
2026. július 4.
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
2026. július 5.
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
2026. július 5.
Kitálalt a legendás balatoni büfés: ezért vannak ilyen húzós árak 2026-ban a magyar tengernél
2026. július 5.
Vége a filléres repülőjegyek korszakának: teljesen új korszak kezdődött a légiközlekedésben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 5. vasárnap
Emese, Sarolta
27. hét
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Még sosem tapasztaltak ilyet az orvosok: megállíthatatlanul tör előre a halálos kór, újabb világjárvány jön?
2
2 hete
Nagy fordulat a gyógyszertámogatásoknál: megszűnik a vitatott rendszer, újra az állam dönt
3
3 hete
Elképesztő dolog derült ki a covid-oltásokról: erről eddig nem szóltak, ilyen hatással van a szervezetre
4
4 hete
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
5
1 hónapja
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
PÉNZÜGYI KISOKOS
TAN kód
Transaction Authentication Number, vagyis tranzakció hitelesítő kód

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 5. 15:00
Ilyen nincs még egy Magyarországon: különleges vásár a rettegett határzár helyén, a tiltott erdő mélyén
Pénzcentrum  |  2026. július 5. 14:01
Most közölte Vitézy Dávid a hazai vonatokról: súlyos a helyzet - kódolva van a tragédia?!
Agrárszektor  |  2026. július 5. 14:01
Milyen gazdálkodási gyakorlatok segítenek a hőstressz kivédésében?