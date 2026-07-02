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Közelkép egy kisgyerekről, aki mobiltelefont használ; a gyerek okostelefont tart a kezében. Kisgyerekek és a kütyüfüggőség
Egészség

Figyelmeztetést adtak ki a magyar orvosok: ezért kellene azonnal elvenni a képernyőt a legkisebbektől

Pénzcentrum
2026. július 2. 19:27

Hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás- és beszédfejlődését – egyebek mellett erre mutat rá a Bethesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legújabb kiadványa. A „Kis kezekben nagy képernyők” című tájékoztató elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a szülőket a kisgyermekek képernyőidejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen.

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„Kis kezekben nagy képernyők – Útmutató szülőknek a kora gyermekkori digitáliseszköz-használathoz” címmel jelent meg a Bethesda Gyermekkórház és az NMHH közös brosúrája, amely tudományos alapon nyugvó iránytűt nyújt a legkisebbek szüleinek.  Ennek központi gondolata, hogy a gyermekek első életévei meghatározóak a testi, szellemi és lelki fejlődés szempontjából, ezért a digitális szokások tudatos kialakításával érdemes már a várandósság idejétől kezdve foglalkozni. A szakértők hangsúlyozzák: a cél nem a technológia teljes kiiktatása, hanem egy olyan következetes családi szabályrendszer és digitális házirend megteremtése, amely védi a gyermek fejlődését, miközben segíti az otthoni élet és a digitális világ közötti egészséges egyensúly megtartását.

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Az NMHH kutatásai szerint ma már az óvodáskorú gyermekek 87 százaléka használ digitális eszközöket, és minden tizedik gyermek rendelkezik saját készülékkel, ami jelentősen növeli a szülői kontroll nélküli eszközhasználat kockázatát. A képernyők már a háromévesek négyötödének életében jelen vannak, pedig a Bethesda Gyermekkórház tudományos chartája hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolja az ilyen eszközök használatát, míg az óvodások számára naponta legfeljebb 30 perces képernyőidőt ajánl. A túl korai és mértéktelen eszközhasználat bizonyítottan lassíthatja a mozgás- és beszédfejlődést, gátolhatja a pihentető alváshoz szükséges melatonintermelést, hosszú távon pedig elhízáshoz, hangulatingadozáshoz és „digitális szemfáradáshoz” vezethet.

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A tájékoztató rávilágít az úgynevezett „technoferencia” jelenségére is, amikor a szülő és a gyermek közötti mély kapcsolódást zavaró technológiai tényezők – például értesítések vagy telefonra vetett gyors pillantások – szakítják meg, csökkentve ezzel a gyermek érzelmi biztonságérzetét. A szakemberek arra ösztönzik a szülőket, hogy ne féljenek az unalomtól, hiszen az „a kreativitás kapuja”: ha hagyjuk a gyermeket néha unatkozni, az agya 10 – 15 perc után átkapcsol, és képessé válik az önálló játékra és felfedezésre. A „képernyő helyett kapcsolat” elvét követve a kiadvány olyan offline alternatívákat mutat be, mint a közös mozgás, a meseolvasás vagy az alkotás, amelyek a belső képalkotást, a finommotorikát és az érzelmi szabályozást is hatékonyabban fejlesztik, mint a készen kapott digitális tartalmak.

A gyakorlati segítségnyújtás jegyében a szülők a kiadványból egy digitális házirend elkészítését segítő sablont is letölthetnek, amely hozzájárul a család egyedi igényeihez szabott szabályok lefektetéséhez. Ezek a szerzők szerint akkor válnak hitelessé, ha a szülők saját eszközhasználatukkal is jó példát mutatnak, hiszen a gyermekek számára a szülői minta a legerősebb iránytű. Az útmutató kitér a „sharenting”, vagyis a szülői túlposztolás veszélyeire is, tanácsokat adva a gyermekek digitális lábnyomának csökkentéséhez, valamint magánszférájuk védelméhez.

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Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
44 perce
Gyermekem kb egyéves korától játszott számítógépes játékokkal, előbb tanult meg egérrel kattintani, billentyűt nyomkodni mint beszélni vagy járni. Aztán végigjátszotta az egész süldő és tinikorát is Mac-en, PC-n, X-Boxon, stb, nem tiltottuk semmitől mert közben jól tanult és a magatartásával se voltak problémák. Aztán elvégezte Nyugat-Európa egyik legjobb egyetemét, megtanult két világnyelvet és most vezető beosztású profi programozó álomfizuért. Nem a képernyő a probléma hanem az a digitális mocsoktenger ami a Facebookról és társairól ömlik (és ami a felnőttek számára is agykárosító), de velük együtt a készségfejlesztő játékokat azért ne húzzuk le a klotyón.
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