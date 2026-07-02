Arra buzdítja a felhasználókat, hogy ha találkoznak a megtévesztő tartalmakkal, azonnal jelentsék az érintett profilokat.
Figyelmeztetést adtak ki a magyar orvosok: ezért kellene azonnal elvenni a képernyőt a legkisebbektől
Hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolt a digitális eszközök használata, mivel azok kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek mozgás- és beszédfejlődését – egyebek mellett erre mutat rá a Bethesda Gyermekkórház és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legújabb kiadványa. A „Kis kezekben nagy képernyők” című tájékoztató elsődleges célja, hogy szakmai tanácsokkal segítse a szülőket a kisgyermekek képernyőidejének csökkentésében. A két intézmény szakértői arra is rámutatnak, hogy a következetes szülői példamutatás a legfiatalabbak digitális védelmében is elengedhetetlen.
„Kis kezekben nagy képernyők – Útmutató szülőknek a kora gyermekkori digitáliseszköz-használathoz” címmel jelent meg a Bethesda Gyermekkórház és az NMHH közös brosúrája, amely tudományos alapon nyugvó iránytűt nyújt a legkisebbek szüleinek. Ennek központi gondolata, hogy a gyermekek első életévei meghatározóak a testi, szellemi és lelki fejlődés szempontjából, ezért a digitális szokások tudatos kialakításával érdemes már a várandósság idejétől kezdve foglalkozni. A szakértők hangsúlyozzák: a cél nem a technológia teljes kiiktatása, hanem egy olyan következetes családi szabályrendszer és digitális házirend megteremtése, amely védi a gyermek fejlődését, miközben segíti az otthoni élet és a digitális világ közötti egészséges egyensúly megtartását.
Az NMHH kutatásai szerint ma már az óvodáskorú gyermekek 87 százaléka használ digitális eszközöket, és minden tizedik gyermek rendelkezik saját készülékkel, ami jelentősen növeli a szülői kontroll nélküli eszközhasználat kockázatát. A képernyők már a háromévesek négyötödének életében jelen vannak, pedig a Bethesda Gyermekkórház tudományos chartája hároméves kor alatt egyáltalán nem javasolja az ilyen eszközök használatát, míg az óvodások számára naponta legfeljebb 30 perces képernyőidőt ajánl. A túl korai és mértéktelen eszközhasználat bizonyítottan lassíthatja a mozgás- és beszédfejlődést, gátolhatja a pihentető alváshoz szükséges melatonintermelést, hosszú távon pedig elhízáshoz, hangulatingadozáshoz és „digitális szemfáradáshoz” vezethet.
A tájékoztató rávilágít az úgynevezett „technoferencia” jelenségére is, amikor a szülő és a gyermek közötti mély kapcsolódást zavaró technológiai tényezők – például értesítések vagy telefonra vetett gyors pillantások – szakítják meg, csökkentve ezzel a gyermek érzelmi biztonságérzetét. A szakemberek arra ösztönzik a szülőket, hogy ne féljenek az unalomtól, hiszen az „a kreativitás kapuja”: ha hagyjuk a gyermeket néha unatkozni, az agya 10 – 15 perc után átkapcsol, és képessé válik az önálló játékra és felfedezésre. A „képernyő helyett kapcsolat” elvét követve a kiadvány olyan offline alternatívákat mutat be, mint a közös mozgás, a meseolvasás vagy az alkotás, amelyek a belső képalkotást, a finommotorikát és az érzelmi szabályozást is hatékonyabban fejlesztik, mint a készen kapott digitális tartalmak.
A gyakorlati segítségnyújtás jegyében a szülők a kiadványból egy digitális házirend elkészítését segítő sablont is letölthetnek, amely hozzájárul a család egyedi igényeihez szabott szabályok lefektetéséhez. Ezek a szerzők szerint akkor válnak hitelessé, ha a szülők saját eszközhasználatukkal is jó példát mutatnak, hiszen a gyermekek számára a szülői minta a legerősebb iránytű. Az útmutató kitér a „sharenting”, vagyis a szülői túlposztolás veszélyeire is, tanácsokat adva a gyermekek digitális lábnyomának csökkentéséhez, valamint magánszférájuk védelméhez.
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
Az alapítvány történetéről, programjairól Simon Detti, a Bátor Tábor regionális ügyvezetője beszélt a Pénzcentrumnak.
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
A fertőző betegségek és az élelmiszer-eredetű megbetegedések évről évre több ezer embert érintenek Magyarországon.
Amit a nőgyógyász nem mindig mond el: meddőségi kezelés után egyes rákos megbetegedések kockázata magasabb lehet. Ezzel az ingyenes appal te is utánanézhetsz, mi vonatkozik...
Július 1-jén országos változás jön az egészségügyben: rendelők, patikák zárva, ügyeleti rend lép életbe.
Sokkal nagyobb a baj a magyar egészségügyben, mint eddig hittük: 10 éve titkolják, ez mindent megváltoztat
Már 2015-ben készült egy egészségügyi jelentést, amelyből kiderült, hogy Magyarországon egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos betegellátáshoz szükséges minimumfeltételeknek.
Sötét titok derült ki a magyarok kedvenc rágógumijairól: pillanatok alatt bejut a szervezetbe a veszélyes anyag
Kevesen gondolnak rá, hogy a rágógumik is műanyag alapúak, ezért fogyasztásuk során mikroműanyagok juthatnak a szervezetbe.
Sok gazdi nem is sejti: alattomos parazita tarol Magyarországon, egyes helyeken már minden harmadik kutya érintett
Magyarországon egyre nagyobb problémát jelent a szív- és tüdőférgesség, amelyet szúnyogok terjesztenek a kutyák között.
A hétvégére várható rendkívüli hőség miatt óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Sokkoló évet zártak a magyar mentők 2025-ben: egyre több a feladat, a súlyos eset, de a mentőautók száma stagnál
Tovább nőtt az Országos Mentőszolgálat terhelése 2025-ben: a mentők tavaly csaknem 2,5 millió feladatot láttak el, ami újabb növekedést jelent az előző évhez képest.
Rusvai Miklós virológus a Kongóban pusztító, már Európát is elérő ebolajárvány magyarországi megjelenésének esélyeiről, a vírus terjedéséről, valamint kezeléséről beszélt.
Sikeresen befejeződött a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézetben.
Szomorú adatok láttak napvilágot: rohamtempóban fogy Magyarország lakossága, és van itt még valami meglepő
Az előzetes adatok szerint 2026 májusában 5654 gyermek született, és 9601 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a...
A rendkívüli európai hőhullám miatt átmenetileg betiltják a közterületi alkoholfogyasztást
Miközben az Európai Unióban jelentősen nőtt az egészségesen eltölthető életévek száma, Magyarországon romlott a helyzet.
Döbbenetes dolgot találtak a csapvízben ebben a forgalmas magyar kórházban: azonnal lépnie kellett az intézménynek
Az intézmény a hatóságokkal együttműködve folyamatosan nyomon követi a helyzetet.
Jelentős változás jöhet az egyedi méltányossági ügyekben: a kormány szerint gyorsabb és átláthatóbb lesz az eljárás.
Komoly gond ütött be a győri kórházban: több osztály, köztük a gyermekintenzív is klíma nélkül maradt
A gyermekintenzív osztályt is érinti a győri kórház klímahibája, a javítás már folyamatban van.
Elképesztő áttörés az orvostudományban: rendkívüli dolgot értek el a világ leghíresebb gyógyíthatatlan betegségével szemben
Az utóbbi öt évben a beteg állapota olyannyira leromlott, hogy már csak tőmondatokban kommunikált, valamint állandó segítségre szorult.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.