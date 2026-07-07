Veszélyes eper terjed Európában: a magyar boltokban is kapható, nagyon súlyos betegséget okozhat!

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Egy kedden közzétett kutatás szerint az európai szamócák csaknem 60 százalékában találtak úgynevezett "örök vegyi anyagnak" minősülő növényvédőszer-maradványokat, amelyek felboríthatják az emberi szervezet hormonháztartását - írja az EUObserver.
A Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) és nemzeti partnerszervezetei tizenegy uniós tagállamban összesen negyvenegy helyben termesztett szamócamintát vizsgáltak meg.
Az elemzés kimutatta, hogy a minták 39 százaléka fludioxonilt, 33 százaléka pedig ciprodinilt tartalmazott – mindkét vegyület bizonyítottan megzavarja a szervezet hormonrendszerének működését. A hormonrendszert károsító, a környezetben tartósan megmaradó vegyi anyagokat a vizsgált minták összesen 58 százalékában mutatták ki.
Az azonosított növényvédő szerek 56 százaléka ráadásul a különösen veszélyes peszticidek csoportjába tartozik, amelyeket a hatályos uniós szabályozás értelmében már 2011 óta fokozatosan ki kellett volna vonni a forgalomból.
A szamóca nemcsak Európa egyik legnépszerűbb gyümölcse, de a gyermekek körében is rendkívül kedvelt, pedig éppen ők a leginkább kitettek a hormonrendszert károsító anyagok veszélyeinek.
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A kutatás arra is rámutatott, hogy a minták 17 százalékában olyan idegméreg hatású növényvédő szerek voltak jelen, amelyek gátolják az agy fejlődését és károsítják az idegrendszert.
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