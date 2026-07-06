Óriási csapdába sétálhat bele, aki egyszer a magánegészségügyet választja: pár hónap alatt összejön a milliós csekk, visszaút nincs

Több százezer forintba került egy házaspár orvosi kivizsgálása, miután a hosszú állami várólisták miatt kénytelenek voltak magánellátást igénybe venni. Mivel a folyamatot a magánszektorban indították el, a háziorvos a későbbiekben már nem adhatott beutalót az állami szakrendelésekre. A fizetős vizsgálatok során végül kiderült, hogy a férjnek műtétet igénylő koszorúér-szűkülete van - írta meg a történetet a 24.hu.

Egy áprilisi hétvégén Katalin férje hirtelen légszomjra panaszkodott, a vérnyomása pedig váratlanul 190-re ugrott. Mivel korábban nem voltak ilyen jellegű panaszai, az aggódó feleség az orvosi ügyelethez fordult.

A kiérkező orvos az EKG-vizsgálat alapján kizárta a szívinfarktust, és gyógyszert adott a férfinak, akinek az állapota átmenetileg javult is. Másnap reggelre azonban a vérnyomása ismét kritikus szintre, 200-ra emelkedett, így egyértelművé vált, hogy azonnali, alapos kivizsgálásra van szükség.

Hétfőn felkeresték a háziorvosukat, aki elmondta, hogy mivel a férfi állapota az ügyeleti lelet alapján nem minősült életveszélyesnek, nem adhat sürgősségi beutalót az állami kardiológiára. A rendes betegfogadási rend szerint viszont hónapokat kellett volna várniuk az időpontra.

Katalinék ezért az interneten kerestek magánorvost,

a háziorvos azonban figyelmeztette őket a rendszer egyik buktatójára. Ha ugyanis a kivizsgálást a magánellátásban kezdik el, a későbbiekben ő már nem állíthat ki beutalót az állami szakrendelésekre, vagyis a folyamatot ott kell befejezniük, ahol elkezdték.

A házaspár nehéz döntés elé került, hiszen választhatták a hetekig vagy hónapokig tartó várakozást az állami egészségügyben a veszélyes vérnyomás-ingadozások mellett – miközben csak tüneti kezelést kaptak volna –, vagy dönthettek a magánszektor mellett. Végül az utóbbit választották.

A költségek mindössze két hónap alatt elérték a 600 ezer forintot – ráadásul a folyamat során két állami kórházban is fizetős vizsgálaton vettek részt –, és a számlák azóta is gyűlnek. A költséges diagnosztikai vizsgálatok végül kimutatták a férfinál a koszorúér-szűkületet, amely műtéti beavatkozást igényel.