Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk

Magyarországon közel félmillió embert érintenek a ritka betegségek, ám a diagnózis felállítása gyakran nehézségekbe ütközik. Az érintettek sokszor a megbélyegzéstől tartva titkolják állapotukat. A gyógyításban és a diagnosztikában az európai szakmai hálózatok mellett egyre nagyobb szerep jut az adatgyűjtésnek és a mesterséges intelligenciának.

Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy Magyarországon a ritka betegséggel küzdők közül sokan sosem jutnak el a pontos diagnózisig. A helyzetet tovább súlyosbítja a társadalmi nyomás. Rengetegen nem merik felvállalni betegségüket, mert attól tartanak, hogy a környezetük elítéli őket, vagy emiatt elveszítik munkahelyüket.

A szakemberek jelenleg nagyjából nyolcezerféle ritka betegséget tartanak nyilván, ám ezeknek kevesebb mint tíz százalékánál létezik oki terápia, vagyis tényleges gyógyíthatóság.

A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást. Előfordulhat ugyanis, hogy egy országban mindössze egy-két beteg szenved az adott kórban. Minél több információ gyűlik össze a betegség lefolyásáról és a páciensek állapotáról, annál hatékonyabbá válhatnak a célzott terápiák.

Ebben nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget az európai referenciahálózatok, amelyek lehetővé teszik a határokon átívelő szakmai konzultációt. Az ellátórendszer így sokkal hatékonyabban működhet. Egy különleges esetnél az orvosok nem magukra utalva döntenek, hanem akár több tucat külföldi kollégával is megvitathatják tapasztalataikat.

A világszerte összegyűjtött és tárolt adatokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú, e folyamatban pedig a mesterséges intelligenciának is komoly szerep jut.

A technológia képes hatalmas adatmennyiséget feldolgozni, és olyan összefüggésekre rávilágítani, amelyeket emberi erővel nehéz lenne észrevenni. Bár a végső döntést továbbra sem az algoritmus, hanem az orvos hozza meg, a mesterséges intelligencia olyan új, a szakemberek által esetleg nem ismert kezelési utakat is javasolhat, amelyek életeket menthetnek.

A jövőben talán nem lesz szükség a tabusításra

