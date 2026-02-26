Így vásárolnak az élelmes magyrarok: több ezer forintot spórolnak meg bevásárlásonként

Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során – derül ki egy friss, online felmérésből. Idehaza szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket. A többség 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek.

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például kozmetikumokat, tisztítószereket és háztartási kellékeket szereznek be a promóciók során, de a ruházat, a cipő és az élelmiszer is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.

A válaszadók többség (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.

Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.

A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük (4%) számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül (90%) halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.

A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben (54%), de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú (46%) formátumot választják

A felmérésben résztvevők a hírleveleken, az online hirdetéseken és a bevásárlóközpontok weboldalain keresztül értesülnek legtöbbször a kuponos akciókról

A leggyakrabban (35%) egyedül vagy párral (32%) vágnak neki a magyarok a kuponos vásárlásnak, de sokan (23%) családi programként tekintenek rá. A többég (59%) ilyenkor 2-3 órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki 4-5 órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. A beszerző körút során a vásárlók közel fele több mint 2 kilométert gyalogol.