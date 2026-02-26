Így vásárolnak az élelmes magyrarok: több ezer forintot spórolnak meg bevásárlásonként

Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.
Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során – derül ki egy friss, online felmérésből. Idehaza szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket. A többség 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek.
A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például kozmetikumokat, tisztítószereket és háztartási kellékeket szereznek be a promóciók során, de a ruházat, a cipő és az élelmiszer is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.
A válaszadók többség (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.
Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.
A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük (4%) számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül (90%) halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.
A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben (54%), de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú (46%) formátumot választják
– emelte ki Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere.
A felmérésben résztvevők a hírleveleken, az online hirdetéseken és a bevásárlóközpontok weboldalain keresztül értesülnek legtöbbször a kuponos akciókról
– tette hozzá.
A leggyakrabban (35%) egyedül vagy párral (32%) vágnak neki a magyarok a kuponos vásárlásnak, de sokan (23%) családi programként tekintenek rá. A többég (59%) ilyenkor 2-3 órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki 4-5 órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. A beszerző körút során a vásárlók közel fele több mint 2 kilométert gyalogol.
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
Miközben a vágócsirke termelői ára csökkent, a csirkemellfilé drágult, a comb és az egész csirke ára viszont mérséklődött.
Fordulóponthoz érkezett az akciós reklámújságok fogyasztása Magyarországon: először vált a digitális formátum a leggyakrabban használt tájékozódási móddá.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról.
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét sikeres év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól,
Így fosztják ki a gyanútlanokat a Lidl nevével visszaélve: óriási a botrány, sokan szaladhatnak a pénzük után
A TikTokon és az Instagramon egyre több olyan videó terjed, amely a Lidl nevével próbál hitelességet kölcsönözni, de közben kamu az egész.
Rengeteg magyar vásárolhatott ilyen termékeket: most közölték róluk, mérgezőek lehetnek, irtó veszélyes!
A játékokat elhasználódás után sokan a kommunális hulladékba dobják, nem is gondolva az elektromos alkatrészekre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal a vállalkozások az NKFH-val együttműködve.
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira
Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.
A különadók, az árstop és az árrésstop jövője nemcsak az ágazat szereplőit foglalkoztatja, hanem közvetlenül hat a bolti árakra, a kínálatra és a vásárlói élményre...
A Coca-Cola leállította a termelést a forrásnál és a palackozóüzemben zajló munkálatok miatt.
A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
