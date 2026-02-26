2026. február 26. csütörtök Edina
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal nő környezetbarát bőrápolási termékeket vásárol a hulladékmentes üzletben. Nulla hulladék koncepció. Egy műanyagmentes bolygó megteremtése.
Vásárlás

Így vásárolnak az élelmes magyrarok: több ezer forintot spórolnak meg bevásárlásonként

Pénzcentrum
2026. február 26. 17:01

Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során – derül ki egy friss, online felmérésből. Idehaza szinte mindenki hajlandó lenne sorba állni azért, hogy akciósan szerezzen be egy vágyott terméket. A többség 2-3 órát tölt a kuponos akciók felfedezésével a bevásárlóközpontokban, amire sokan családi programként tekintenek.  

A több mint 1100 magyar vásárló megkérdezésével készült kutatásban a résztvevők háromnegyede legalább havonta egyszer kuponozik, harmaduk pedig minden héten kihasználja az elérhető kedvezményeket. A bevásárlóközpontokban elsősorban drogéria termékeket, például kozmetikumokat, tisztítószereket és háztartási kellékeket szereznek be a promóciók során, de a ruházat, a cipő és az élelmiszer is a legnépszerűbb kategóriák közé tartozik.   

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A válaszadók többség (52%) egy-egy kuponos bevásárlással 5000 forint feletti összeget takarít meg, minden tizedik pedig 10 000 forintnál is többet spórol. Az árengedményeket használók több mint fele (57%) a korábbi évekhez képest gyakrabban él ezekkel a lehetőségekkel, míg harmaduk változatlan intenzitással alkalmazza őket. A vásárlók háromnegyede 10 százalék alatti kedvezmény esetén nem is foglalkozik a kupon beváltásával.  

Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?
EZ IS ÉRDEKELHET
Nagyot robbant februárban a Rossmann: mit lép erre a DM, Müller?
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.

Tízből kilenc válaszadóval előfordult már, hogy kifejezetten egy kuponos akció miatt keresett fel egy üzletet. Ilyenkor majdnem mindenki (90%) előre elgondolja, mit szeretne beszerezni, ennek ellenére a válaszadók fele végül a tervezettnél több termékkel hagyja el a pénztárat. A kitöltők háromnegyede vett már meg olyasmit az árengedmények hatására, amelyre eredetileg nem volt szüksége.

A megkérdezettek saját bevallásuk szerint kifejezetten élvezik a kuponos bevásárlást: tízből nyolc fogyasztó sikerélményként éli meg az ilyen alkalmakat, és csupán töredékük (4%) számolt be arról, hogy stresszesnek tartja ezeket a helyzeteket. A felmérés résztvevői szinte kivétel nélkül (90%) halosztottak már el vásárlást azért, hogy később kedvezményesen csaphassanak le az adott árucikkre. Negyedük akár heteket is kivár az alacsonyabb ár reményében, tízből kilencen pedig hajlandók lennének sorba állni a bolt előtt egy kiemelt promócióért.

A kutatás eredmények alapján a vásárlók ma már a digitális kupont részesítik előnyben (54%), de még mindig nagy számban vannak azok, akik a papír alapú (46%) formátumot választják

 – emelte ki Vámosi Dóra, az Etele Plaza asset managere. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felmérésben résztvevők a hírleveleken, az online hirdetéseken és a bevásárlóközpontok weboldalain keresztül értesülnek legtöbbször a kuponos akciókról

– tette hozzá.

A leggyakrabban (35%) egyedül vagy párral (32%) vágnak neki a magyarok a kuponos vásárlásnak, de sokan (23%) családi programként tekintenek rá. A többég (59%) ilyenkor 2-3 órát tölt el egy bevásárlóközpontban, harmaduk egy óra alatt letudja, de van, aki 4-5 órát is rászán a kedvezményes shoppingolásra. A beszerző körút során a vásárlók közel fele több mint 2 kilométert gyalogol.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #spórolás #bevásárlóközpont #kedvezmény #kutatás #bevásárlás #drogéria #akciók #fogyasztók #vásárlási szokások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:01
16:44
16:34
16:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 26.
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 26.
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
2026. február 26.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. február 26.
Ez a bájos kisváros lehet a magyar utazók új kedvence 2026-ban: elképesztő ütemben fejlődik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 26. csütörtök
Edina
9. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
3
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
4
4 napja
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
5
2 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszkeresetes faktoring
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor cég jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:59
Óriási projekt a Fehér Házban: elképesztő dologra készül Donald Trump
Pénzcentrum  |  2026. február 26. 15:30
Ez komoly? Magyarországon szeretik Trumpot a 2. legtöbben az EU-ban – ez az ország az első
Agrárszektor  |  2026. február 26. 16:33
Csodaszer a kertbe: sokan már ezt használják a drága talajjavítók helyett
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel