Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"

Erdő Péter állapota stabil, erősödik a kórházban - számolt be a bíboros titkára, Eredics Gergő. Hozzátette: az esztergom-budapesti érsek hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, mindössze annyit tudni, hogy az esztergom-budapesti érseknek "sürgős beavatkozásokra" volt szüksége.

A vasárnap esti szentmise Eredics Gergő, a főpásztor titkára tájékoztatta a híveket Erdő Péter állapotáról:

Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott. Mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajánlja papi hivatásokért

- mondta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-posztja szerint. Eredics Gergő hozzátette: a bíboros a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal, a betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA