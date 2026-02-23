2026. február 23. hétfő Alfréd
9 °C Budapest
Esztergom, 2026. január 1.Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek újévi szentmisét celebrál az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-fõszékesegyházban 2026. január 1-jén.MTI/Bodnár Boglárka
Egészség

Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"

Pénzcentrum
2026. február 23. 07:41

Erdő Péter állapota stabil, erősödik a kórházban - számolt be a bíboros titkára, Eredics Gergő. Hozzátette: az esztergom-budapesti érsek hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, mindössze annyit tudni, hogy az esztergom-budapesti érseknek "sürgős beavatkozásokra" volt szüksége.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vasárnap esti szentmise Eredics Gergő, a főpásztor titkára tájékoztatta a híveket Erdő Péter állapotáról:

Bíboros atya állapota stabil, szépen erősödik, és hálás mindazért a szeretetért, imádságért és aggódó figyelemért, amelyet az elmúlt napokban tapasztalt. Amikor az ágya mellett ülve felolvastam számára a neki írt kedves, személyes üzeneteket, nagyon meghatódott. Mai napon hosszan beszélgettem vele. Számomra is nagyon megerősítő példa, amilyen hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait. Minden szenvedését továbbra is felajánlja papi hivatásokért

- mondta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-posztja szerint. Eredics Gergő hozzátette: a bíboros a kórházból is szeretné tartani a kapcsolatot a rábízottakkal, a betegek világnapjára is hangüzenetet küldött papjainak, ahol szolidáris szeretetét fejezte ki.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
#egészség #kórház #egészségügy #betegség #egyház #katolikus egyház #vallás #erdő péter

