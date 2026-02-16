Újabb fordulat Egressy Mátyás eltűnésének az ügyében: vádat emeltek egy hajléktalan ellen

Vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, amelyet a 18 éves fiú egy éjszakai buszon hagyott, mielőtt nyoma veszett januárban - tudósított a 24.hu.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség eljárást indított egy 30 éves hajléktalan férfi ellen, aki januárban eltulajdonította az azóta is eltűntként keresett Egressy Mátyás mobiltelefonját. A 18 éves Egressy január 17-én hajnalban tűnt el, miután elindult hazafelé a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről. A fiatal családja által kiadott közlemény szerint "a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye", ezért a rendőrség a Dunában is folytatja a keresést.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatása szerint a vádlott beismerte tettét. Elmondása alapján a buszon talált készüléket kikapcsolta, magához vette, majd később egy ismerősének továbbadta.

A nyomozás megállapította, hogy a hajléktalan férfi január 17-én a 907-es éjszakai járaton találta meg a telefont, amelyet ahelyett, hogy a buszvezetőnek átadta volna, vagy más módon megkísérelte volna visszajuttatni tulajdonosának, eltulajdonított.

A Budai Központi Kerületi Bíróság még a mai napon bíróság elé állítja a lopás vétségével vádolt elkövetőt, aki jelenleg is elzárását tölti egy másik ügye miatt.

A főügyészség közleményében hangsúlyozza, hogy a talált tárgyak eltulajdonítása büntetőjogi következményekkel járhat. A jogszabályok értelmében a közönség számára nyitva álló épületben, helyiségben vagy közösségi közlekedési eszközön talált dolgot a találó köteles késedelem nélkül átadni az üzemeltető alkalmazottjának, és az ilyen tárgyakra a megtaláló nem tarthat igényt.