Az idei szezonban vásárolt jegyek és bérletek a szezon utolsó napjáig érvényesek.
Újabb fordulat Egressy Mátyás eltűnésének az ügyében: vádat emeltek egy hajléktalan ellen
Vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, amelyet a 18 éves fiú egy éjszakai buszon hagyott, mielőtt nyoma veszett januárban - tudósított a 24.hu.
A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség eljárást indított egy 30 éves hajléktalan férfi ellen, aki januárban eltulajdonította az azóta is eltűntként keresett Egressy Mátyás mobiltelefonját. A 18 éves Egressy január 17-én hajnalban tűnt el, miután elindult hazafelé a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről. A fiatal családja által kiadott közlemény szerint "a Lánchídról leesett személy nagy valószínűséggel a Matyi személye", ezért a rendőrség a Dunában is folytatja a keresést.
Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatása szerint a vádlott beismerte tettét. Elmondása alapján a buszon talált készüléket kikapcsolta, magához vette, majd később egy ismerősének továbbadta.
A nyomozás megállapította, hogy a hajléktalan férfi január 17-én a 907-es éjszakai járaton találta meg a telefont, amelyet ahelyett, hogy a buszvezetőnek átadta volna, vagy más módon megkísérelte volna visszajuttatni tulajdonosának, eltulajdonított.
A Budai Központi Kerületi Bíróság még a mai napon bíróság elé állítja a lopás vétségével vádolt elkövetőt, aki jelenleg is elzárását tölti egy másik ügye miatt.
A főügyészség közleményében hangsúlyozza, hogy a talált tárgyak eltulajdonítása büntetőjogi következményekkel járhat. A jogszabályok értelmében a közönség számára nyitva álló épületben, helyiségben vagy közösségi közlekedési eszközön talált dolgot a találó köteles késedelem nélkül átadni az üzemeltető alkalmazottjának, és az ilyen tárgyakra a megtaláló nem tarthat igényt.
Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba.
A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.
Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.
Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan
A biztosítási szakértő szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
A magyar lakások túlnyomó többsége papíron védett egy súlyos káresemény után, de ez önmagában még nem jelent valódi biztonságot.
2025-ben valamivel több mint 81 ezer kárbejelentés érkezett, ami csökkenésről árulkodik az előző évekhez képest.
Jelentősen átalakulhat a hitelfedezeti biztosítások piaca az MNB új ajánlása nyomán, amely 2027-ig.
Kötelező maszkviselést rendeltek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház valamennyi tagkórházában péntektől
A téli síelési szezon csúcsa a karácsony utáni hetekre esik, amikor az utasbiztosítások jelentős része már kifejezetten a téli sportokhoz kapcsolódik
A járványhelyzet nemcsak a diákokat érintette súlyosan, a takarítók is lebetegedtek.
Lakástüzek ezrei, rejtett elektromos hibák és súlyos károk: mutatjuk, miért veszélyesek az elavult hálózatok, és mikor fizet a biztosító.
Ez az ügy rávilágít arra, milyen kiszámíthatatlanul működik ma a figyelem logikája, és mennyire meghatározza egy eltűnés láthatóságát a társadalmi státusz.
Egy budai üzlet kirablása mindössze néhány perc alatt zajlott le: a maszkos férfi fenyegetéssel kényszerítette az alkalmazottat, majd pénzzel távozott a kasszából.
A kiberfenyegetések tartós jelenlétét erősíti, hogy a cégek egyre inkább digitális rendszerekre és külső szolgáltatókra bízzák kritikus adataikat.
Térképen a drámai számok: ennyi nő és gyermek hal bele évente családon belüli erőszakba Magyarországon
A nők elleni erőszak gyakran láthatatlan marad – Magyarországon is. Adatok, trendek, nemzetközi összehasonlítás: mekkora a valós probléma?
Kongatják a vészharangot: Magyarországon is bármikor megtörténhet egy a svájcihoz hasonló diszkótragédia?
Koji László szerint egy hasonló esemény Magyarországon is a szakma felelősségét helyezné a középpontba, és egyértelműen indokolttá teszi a meglévő rendszerek felülvizsgálatát.
2025-ben a kgfb 11, a casco pedig 5,8 százalékkal volt olcsóbb, mint egy évvel korábban.
Durván viharos év lehet 2026: sok pénze bánhatja a magyar lakás- és háztulajoknak, ha erre idén nem készülnek fel
A kiszámíthatatlan időjárási körülmények és a klímaváltozás miatt is érdemes figyelmet fordítanunk a lakásbiztosításunk aktualizálására.
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra