Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
Vadiúj technikát vezet be a NAV az adócsalók lefülelésére: nincs több trükközés és kiskapu
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026-ban tovább növeli a célzott, kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések arányát, amelyek hatékonyságát mesterséges intelligencia is segíti. A hatóság frissen közzétett terve alapján a csalárd adózóknál gyors és határozott fellépés, míg a jogkövető vállalkozásoknál támogatói szemlélet várható.
A hivatal tavalyi mérlege szerint több mint 132 ezer ellenőrzést folytattak le. Ezek több mint ötödénél a revizorok szankciók kiszabása helyett a hibák kijavításában nyújtottak segítséget. Ez a támogató megközelítés eredményesnek bizonyult, hiszen az érintett adózók önellenőrzés útján utólag mintegy 60 milliárd forint adót vallottak be.
Vágujhelyi Ferenc elnök tájékoztatása szerint a NAV működése mára alapvetően adatvezéreltté vált. A kockázatelemzési modellek az online számlák, az online pénztárgépek, az EKÁER és a nemzetközi pénzügyi információcseréből származó adatokat összesítik, majd ezeket mesterséges intelligencia bevonásával elemzik.
Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a hatóság már a számlakiállítás pillanatában kiszűrje a gyanús vállalkozásokat. Ilyenek például azok a cégek, amelyek jelentős forgalom mellett alig rendelkeznek alkalmazottal, eszközparkkal vagy valós telephellyel. A csalárd vállalkozásoknál így már a bevallás benyújtása előtt megjelenhetnek az ellenőrök.
Az idei évben kiemelt figyelmet kapnak az évek óta tagi kölcsönből működő, illetve a levonható áfát folyamatosan görgető vállalkozások, valamint az alkalmazottak nélkül nagy forgalmat bonyolító cégek. A célkeresztben szerepelnek továbbá a rendezvényszervezők, a futárcégek, az e-kereskedelmi platformok és a bevételeiket eltitkoló influenszerek is. Ágazati szinten az építőipar, a jármű- és alkatrész-kereskedelem, az online értékesítés, valamint az informatikai szektor számíthat fokozott ellenőrzésre. A legnagyobb adóteljesítményű vállalatoknál pedig a transzferárazásra fókuszáló vizsgálatok várhatók.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Vámterületen az Európai Unión kívüli kereskedelem szabályosságát, a termékbiztonságot és a nemzetközi szankciók betartását vizsgálják szigorúbban. A közúti ellenőrzések során a pénzügyőrök az illegális dohánytermékek felderítése mellett a kockázatos szállítmányokra összpontosítanak. Ehhez felhasználják az EKÁER, az útdíjfizetési, a súlymérési és a közúti kameraadatokat is.
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-
Egy Cápa 50 milliót tett az asztalra, de így is elbukott az üzlet – kemény este volt a Cápák közöttben
Volt, ahol a jövőkép, máshol a cégértékelés akasztotta meg a dealeket a Cápák közöttben.
Közvetve ugyan, de erőteljesen támogatja a lakásépítést az Otthon Start hitel is.
Az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-