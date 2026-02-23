Vadiúj technikát vezet be a NAV az adócsalók lefülelésére: nincs több trükközés és kiskapu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2026-ban tovább növeli a célzott, kockázatelemzésen alapuló ellenőrzések arányát, amelyek hatékonyságát mesterséges intelligencia is segíti. A hatóság frissen közzétett terve alapján a csalárd adózóknál gyors és határozott fellépés, míg a jogkövető vállalkozásoknál támogatói szemlélet várható.

A hivatal tavalyi mérlege szerint több mint 132 ezer ellenőrzést folytattak le. Ezek több mint ötödénél a revizorok szankciók kiszabása helyett a hibák kijavításában nyújtottak segítséget. Ez a támogató megközelítés eredményesnek bizonyult, hiszen az érintett adózók önellenőrzés útján utólag mintegy 60 milliárd forint adót vallottak be.

Vágujhelyi Ferenc elnök tájékoztatása szerint a NAV működése mára alapvetően adatvezéreltté vált. A kockázatelemzési modellek az online számlák, az online pénztárgépek, az EKÁER és a nemzetközi pénzügyi információcseréből származó adatokat összesítik, majd ezeket mesterséges intelligencia bevonásával elemzik.

Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a hatóság már a számlakiállítás pillanatában kiszűrje a gyanús vállalkozásokat. Ilyenek például azok a cégek, amelyek jelentős forgalom mellett alig rendelkeznek alkalmazottal, eszközparkkal vagy valós telephellyel. A csalárd vállalkozásoknál így már a bevallás benyújtása előtt megjelenhetnek az ellenőrök.

Az idei évben kiemelt figyelmet kapnak az évek óta tagi kölcsönből működő, illetve a levonható áfát folyamatosan görgető vállalkozások, valamint az alkalmazottak nélkül nagy forgalmat bonyolító cégek. A célkeresztben szerepelnek továbbá a rendezvényszervezők, a futárcégek, az e-kereskedelmi platformok és a bevételeiket eltitkoló influenszerek is. Ágazati szinten az építőipar, a jármű- és alkatrész-kereskedelem, az online értékesítés, valamint az informatikai szektor számíthat fokozott ellenőrzésre. A legnagyobb adóteljesítményű vállalatoknál pedig a transzferárazásra fókuszáló vizsgálatok várhatók.

Vámterületen az Európai Unión kívüli kereskedelem szabályosságát, a termékbiztonságot és a nemzetközi szankciók betartását vizsgálják szigorúbban. A közúti ellenőrzések során a pénzügyőrök az illegális dohánytermékek felderítése mellett a kockázatos szállítmányokra összpontosítanak. Ehhez felhasználják az EKÁER, az útdíjfizetési, a súlymérési és a közúti kameraadatokat is.