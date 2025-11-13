Váratlan fordulat a koronavírus adatokban, ezt mutatja most a szennyvíz hazánkban

A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint az év negyvenötödik hetében országos átlagban mérséklődött a koncentráció. Több városban nem változott a helyzet. Békéscsabán, Debrecenben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Szolnokon és Szombathelyen stagnáló értékeket mértek. A tizennégy további ellátási területen csökkenés volt megfigyelhető.

A budapesti repülőtér mintájában továbbra is emelkedett tartományban maradt a koncentráció, de a trend csökkenő. A főváros több pontján és az agglomerációban szintén emelkedett szinten mozog az örökítőanyag mennyisége. Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban is ezt az értéket mérték. Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Kaposvár, Szolnok, Miskolc és Eger a mérsékelt tartományban maradt.

A szennyvízadatok alapján a következő hetekben tovább csökkenhet a fertőzések száma. A mért értékek arra utalnak, hogy a járvány terjedése fokozatosan lassul.

Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban nem változott. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, valamint Győr, Miskolc és Veszprém mintájában volt a kimutatási határ felett az érték. A repülőtéri mintában a mennyiség nem érte el ezt a szintet.

A szakemberek szerint az influenza A vírus jelenléte a lakosság körében az előző hetekhez hasonló. A közeljövőben szórványos emelkedés várható a megbetegedések számában.