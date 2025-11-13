A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
Váratlan fordulat a koronavírus adatokban, ezt mutatja most a szennyvíz hazánkban
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint az év negyvenötödik hetében országos átlagban mérséklődött a koncentráció. Több városban nem változott a helyzet. Békéscsabán, Debrecenben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Szolnokon és Szombathelyen stagnáló értékeket mértek. A tizennégy további ellátási területen csökkenés volt megfigyelhető.
A budapesti repülőtér mintájában továbbra is emelkedett tartományban maradt a koncentráció, de a trend csökkenő. A főváros több pontján és az agglomerációban szintén emelkedett szinten mozog az örökítőanyag mennyisége. Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban is ezt az értéket mérték. Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Kaposvár, Szolnok, Miskolc és Eger a mérsékelt tartományban maradt.
A szennyvízadatok alapján a következő hetekben tovább csökkenhet a fertőzések száma. A mért értékek arra utalnak, hogy a járvány terjedése fokozatosan lassul.
Az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban nem változott. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, valamint Győr, Miskolc és Veszprém mintájában volt a kimutatási határ felett az érték. A repülőtéri mintában a mennyiség nem érte el ezt a szintet.
A szakemberek szerint az influenza A vírus jelenléte a lakosság körében az előző hetekhez hasonló. A közeljövőben szórványos emelkedés várható a megbetegedések számában.
Egy friss kutatás szerint a rendszeres, napi három vagy több alkoholos ital fogyasztása súlyosabb agyvérzéshez és korábbi agykárosodáshoz vezethet.
Egy friss kutatás szerint a gyermekkori magas vérnyomás előfordulása közel kétszeresére nőtt az elmúlt 20 évben.
Több millióan választanak szépészeti beavatkozást világszerte – köztük egyre több magyar. Mi áll a plasztikai sebészet robbanásszerű növekedése mögött?
Az Amnesty International jelentése szerint világszerte 170 országban több mint 18 300 olaj-, gáz- és szénipari létesítmény működik jelenleg.
Magyarországon ma több mint 1 millió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel.
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
A havi bér 7,5-12,5 százalékkal kevesebb lehet, ha egy váratlan betegség miatt - mely év vége felé közeledve gyakrabban előfordul - egy heti munkabéréből levonnak...
Ehető sütőtök fajták képpel: japán sütőtök, hokkaido tök, sonkatök és muskotályos sütőtök. Mit kell tudni a sütőtök jótékony hatása és a sütőtök szénhidráttartalma kapcsán?
A közétkeztető cég hangsúlyozta, hogy a gödöllői intézményekben, valamint a többi ellátott településen nem jelentettek hasonló megbetegedéseket.
Az amerikai kontinensről származó amerikai májmétely (Fascioloides magna) egyre jelentősebb problémát jelent a magyar vadgazdálkodásban.
Ez a gyermekvédelem 2025-ben a magyar iskolákban: szexuális edukáció és drogprevenció helyett csak „tűzoltásra” jut idő
Bojti Andrea gyermekpszichológussal beszélgettünk, akit idén a Highlights of Hungary-díjra is jelöltek.
Magyarországon mintegy 1,2 millió ember él cukorbetegséggel, és ennél is többen lehetnek azok, akiknél már kialakultak a 2-es típusú diabéteszt megelőző állapotok.
Az önkormányzat szerint nem zárható ki, hogy a pénteki iskolai ebéd okozta a tüneteket, de egy gyorsan terjedő vírus is állhat a háttérben.
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
Meglepő fordulat: kiderült, mit takarhat az Orbán által emlegetett "védőpajzs", amit az USA-tól kapunk
A szakértő szerint ilyen segítségnek csak végveszélyben vagy nagy válságban van jelentősége.
A vállalat már megtette a szükséges intézkedéseket a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonására és a fogyasztóktól való visszahívására.
Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője a hétvégén nyilatkozott, miszerint mindenben együttműködnek a hatóságokkal.
A területi népegészségügyi hatóság, a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.