Újabb hírek érkeztek a zenész állapotáról: bár a tüdőgyulladáson már túl van, a gyógyulás még nem ért véget.
Egyre súlyosabb a járványhelyzet hazánkban: több kórházban is korlátozásokat vezettek be
Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket: Balatonkenesén rendkívüli iskolai szünetet rendeltek el, Miskolc, Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban pedig látogatási korlátozások léptek életbe.
A megbetegedések számának emelkedése az ország több pontján komoly következményekkel jár. Balatonkenesén az általános iskolában rendkívüli tanítási szünetet kellett elrendelni, miután hétfőre a tanulók mintegy fele megbetegedett. Emellett a pedagógusok és az intézményi dolgozók egy részénél is influenzát vagy koronavírust diagnosztizáltak. Az oktatás felfüggesztése szerdától kezdődően előreláthatólag a jövő hét elejéig tart - számolt be róla az RTL híradó.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss statisztikái aggasztó képet mutatnak a járványhelyzetről. Galgóczi Ágnes, a népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint: "Az elmúlt héten 45 700 fő fordult háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, illetve 216 ezren fordultak orvoshoz akut légúti tünetekkel."
Az egészségügyi szakemberek a megelőzés érdekében hangsúlyozzák a higiéniai szabályok szigorú betartásának fontosságát, különös tekintettel az alapos és gyakori kézmosásra. Emellett javasolják a védőoltás beadatását is. Azt tanácsolják, hogy aki betegség tüneteit tapasztalja magán, maradjon otthon, és telefonon konzultáljon háziorvosával.
Miskolcon különösen kritikus a helyzet: az ottani egészségügyi intézmények egy részében részleges látogatási tilalmat vezettek be. Ahol a látogatás továbbra is engedélyezett, ott kötelezővé tették a védőmaszk viselését. Hasonló részleges korlátozó intézkedések vannak érvényben Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban is.
A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben.
Most közölte az NNGYK: veszélyes rengeteg magyar városban a levegő minősége - itt a települések listája
Nem ajánlott kimenni! Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint.
A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.
