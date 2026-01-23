Egyre súlyosabb a járványhelyzet hazánkban: több kórházban is korlátozásokat vezettek be

Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket: Balatonkenesén rendkívüli iskolai szünetet rendeltek el, Miskolc, Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban pedig látogatási korlátozások léptek életbe.

A megbetegedések számának emelkedése az ország több pontján komoly következményekkel jár. Balatonkenesén az általános iskolában rendkívüli tanítási szünetet kellett elrendelni, miután hétfőre a tanulók mintegy fele megbetegedett. Emellett a pedagógusok és az intézményi dolgozók egy részénél is influenzát vagy koronavírust diagnosztizáltak. Az oktatás felfüggesztése szerdától kezdődően előreláthatólag a jövő hét elejéig tart - számolt be róla az RTL híradó.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss statisztikái aggasztó képet mutatnak a járványhelyzetről. Galgóczi Ágnes, a népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint: "Az elmúlt héten 45 700 fő fordult háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, illetve 216 ezren fordultak orvoshoz akut légúti tünetekkel."

Az egészségügyi szakemberek a megelőzés érdekében hangsúlyozzák a higiéniai szabályok szigorú betartásának fontosságát, különös tekintettel az alapos és gyakori kézmosásra. Emellett javasolják a védőoltás beadatását is. Azt tanácsolják, hogy aki betegség tüneteit tapasztalja magán, maradjon otthon, és telefonon konzultáljon háziorvosával.

Miskolcon különösen kritikus a helyzet: az ottani egészségügyi intézmények egy részében részleges látogatási tilalmat vezettek be. Ahol a látogatás továbbra is engedélyezett, ott kötelezővé tették a védőmaszk viselését. Hasonló részleges korlátozó intézkedések vannak érvényben Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban is.