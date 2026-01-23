2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
-1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Idős férfi beteg hordágyon a kórház folyosóján. Beteg férfi kórházi hordágyon.
Egészség

Egyre súlyosabb a járványhelyzet hazánkban: több kórházban is korlátozásokat vezettek be

Pénzcentrum
2026. január 23. 09:38

Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket: Balatonkenesén rendkívüli iskolai szünetet rendeltek el, Miskolc, Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban pedig látogatási korlátozások léptek életbe.

A megbetegedések számának emelkedése az ország több pontján komoly következményekkel jár. Balatonkenesén az általános iskolában rendkívüli tanítási szünetet kellett elrendelni, miután hétfőre a tanulók mintegy fele megbetegedett. Emellett a pedagógusok és az intézményi dolgozók egy részénél is influenzát vagy koronavírust diagnosztizáltak. Az oktatás felfüggesztése szerdától kezdődően előreláthatólag a jövő hét elejéig tart - számolt be róla az RTL híradó.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss statisztikái aggasztó képet mutatnak a járványhelyzetről. Galgóczi Ágnes, a népegészségügyi helyettes országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint: "Az elmúlt héten 45 700 fő fordult háziorvoshoz influenzaszerű tünetekkel, illetve 216 ezren fordultak orvoshoz akut légúti tünetekkel."

Kapcsolódó cikkeink:

Az egészségügyi szakemberek a megelőzés érdekében hangsúlyozzák a higiéniai szabályok szigorú betartásának fontosságát, különös tekintettel az alapos és gyakori kézmosásra. Emellett javasolják a védőoltás beadatását is. Azt tanácsolják, hogy aki betegség tüneteit tapasztalja magán, maradjon otthon, és telefonon konzultáljon háziorvosával.

Miskolcon különösen kritikus a helyzet: az ottani egészségügyi intézmények egy részében részleges látogatási tilalmat vezettek be. Ahol a látogatás továbbra is engedélyezett, ott kötelezővé tették a védőmaszk viselését. Hasonló részleges korlátozó intézkedések vannak érvényben Szeged és Hódmezővásárhely egyes kórházaiban is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #Balaton #iskola #járvány #miskolc #egészségügy #oltás #védőoltás #influenzajárvány #kórházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:04
10:45
10:28
10:21
10:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
2026. január 22.
210 ezres büntetést fizethet, aki itt benézi az új 30-as táblát: rengeteg autós szaladhat bele a bírságba
2026. január 22.
Ha bekövetkezik, amitől a magyarok tartanak 2026-ban, akkor itt kő kövön nem marad: még csak most kezdődnek a kemény idők
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
3
5 napja
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
4
1 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
5
1 hónapja
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 10:03
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 06:30
Teszten 17 márka mosógépei: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. január 23. 10:32
Hiába a viták, indulhat a Mercosur?