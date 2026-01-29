2022-es májátültetését követően a szervátültetettek dartsversenyein Európa- és világbajnoki címet szerzett Márta Éva Gabriella.
Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását
Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény távozó főigazgatója feljelentést tesz egy korábbi alkalmazott ellen, aki testi sértéssel vádolta őt a közösségi médiában.
Múlt csütörtökön nyújtotta be felmondását Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, aki szerdán töltötte utolsó munkanapját az intézményben. A 24.hu megkeresésére távozását tömören a "besokalltam" kifejezéssel indokolta, további részleteket azonban nem kívánt megosztani.
A távozását bejelentő Facebook-bejegyzésben Bárány egy tavalyi, háziorvosokkal folytatott levelezését idézte, amelyben Don Quijote alakjához hasonlította saját küzdelmeit. "A szélmalomharc ezennel véget ért" – fűzte hozzá most a távozó vezető.
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában. Egy hozzászólásban testi sértéssel vádolták, ezért rágalmazás miatt feljelentést tesz. A komment szerzője állítása szerint a rendelő korábbi alkalmazottja.
Csőzik László érdi polgármester a múlt héten Facebook-bejegyzésben köszönte meg a főigazgató munkáját, és bejelentette, hogy az intézmény vezetését ideiglenesen Vogronics Judit orvos igazgató veszi át. A városvezető ígéretet tett arra, hogy pályázati úton keresnek új vezetőt az átfogó reformokra szoruló intézmény élére.
Józsefváros hét háziorvosi körzetében és több szakorvosi területen is komoly hiány van. A kerület anyagi és infrastrukturális juttatásokkal próbálja vonzóvá tenni a munkát.
A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
Fordulat a sorozatos mérgezésekkel vádolt Gyönyör Teréz ügyében: nem megy vissza a börtönbe a 73 éves asszony
A 73 éves ipolysági nőt korábban mérgezéssel és csalással összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma két Békés vármegyei baromfitelepen is kimutatta a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.
Megbénultak a repterek, jöhetnek a lezárások is: új vírus tartja rettegésben a világot, ezt kell róla tudni
Az indiai Nipah-vírusjárvány egész Ázsiában aggodalmat kelt, ezért több ország szigorította a repülőterei egészségügyi szűrését.
Nagyon fontos gyerekvakcinából van hiány Magyarországon: egyre súlyosabb a helyzet, terjed a fertőzés
Az elmúlt egy évben jelentősen megnőtt a hepatitis A-s megbetegedések száma Magyarországon, miközben a gyermekeknek szánt védőoltás beszerzése egyre több akadályba ütközik.
Mikor jön a GYOD utalás 2026-ban, kinek jár a gyermekek otthongondozási díja? A GYOD összege, igénylése, feltételei
A GYOD kinek jár? Mit tartalmaznak a GYOD feltételei? Hogyan zajlik a GYOD igénylése? Cikkünkben ezeknek és több fontos kérdéseknek is utána jártunk most.
Kik szednek a legtöbb vitamint a világon? Hol vált szinte társadalmi normává az étrend-kiegészítők használata? És miért dübörög Európában a vitaminbiznisz? Mutatjuk!
A tájékoztatás szerint pénteken érkezett riasztás a vármegyében egy eszméletlen gyermekhez.
A kutatások szerint a megkérdezett felnőttek 42%-a szedett D-vitamin-kiegészítőt az elmúlt 12 hónapban.
Az influenzajárvány gyors terjedése miatt több magyar településen vezettek be rendkívüli intézkedéseket.
Magyarországon jelenleg több mint száz per folyik orvosok ellen oltásellenes szülők kezdeményezésére, csakhogy közben szerte Európában nő a fertőző betegségek száma.
Az asztalra csapott Trump, az Egyesült Államok kivonul a világszervezetből: elég súlyos problémákat okozhat
A kilépés figyelmeztetések és jogi aggályok közepette történt, és közegészségügyi szakértők világméretű hatásokat emlegetnek.
A korlátozás minden fekvőbeteg-ellátást végző részlegre kiterjed, és visszavonásig marad érvényben.
.A Pénzcentrum idén is megvizsgálta, hogyan változott a patikák száma az országban és vármegyei szinten is.
A klímaváltozás, az utazások és az oltási hajlandóság csökkenése együtt teremthet ideális terepet új járványoknak.
A rövid nappalok, a kevesebb természetes fény és az év végi–év eleji fokozott terhelés sokaknál hangulati romláshoz vezethet a téli hónapokban.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
A sok üres praxis nem mindenhol okoz ugyanakkor gondot: területileg nagy különbségek adódnak az országon belül abban, mennyi ellátandó lakos tartozik betöltetlen körzethez.
