Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását

Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény távozó főigazgatója feljelentést tesz egy korábbi alkalmazott ellen, aki testi sértéssel vádolta őt a közösségi médiában.

Múlt csütörtökön nyújtotta be felmondását Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója, aki szerdán töltötte utolsó munkanapját az intézményben. A 24.hu megkeresésére távozását tömören a "besokalltam" kifejezéssel indokolta, további részleteket azonban nem kívánt megosztani.

A távozását bejelentő Facebook-bejegyzésben Bárány egy tavalyi, háziorvosokkal folytatott levelezését idézte, amelyben Don Quijote alakjához hasonlította saját küzdelmeit. "A szélmalomharc ezennel véget ért" – fűzte hozzá most a távozó vezető.

Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában. Egy hozzászólásban testi sértéssel vádolták, ezért rágalmazás miatt feljelentést tesz. A komment szerzője állítása szerint a rendelő korábbi alkalmazottja.

Csőzik László érdi polgármester a múlt héten Facebook-bejegyzésben köszönte meg a főigazgató munkáját, és bejelentette, hogy az intézmény vezetését ideiglenesen Vogronics Judit orvos igazgató veszi át. A városvezető ígéretet tett arra, hogy pályázati úton keresnek új vezetőt az átfogó reformokra szoruló intézmény élére.