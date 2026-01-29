Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban

A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
Súlyos kapacitás- és személyzethiány miatt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati betegeit más osztályokon kénytelenek elhelyezni, ami a betegellátás biztonságát veszélyeztetheti.
Egy egészségügyi dolgozó a Telexnek nyilatkozva arról számolt be, hogy a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati osztályai már nem képesek saját ágyaikon ellátni az ellátási területükhöz tartozó betegeket. A problémát elsősorban a súlyos ápoló- és orvoshiány okozza.
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos. Az érintett osztályokon nem mindig áll rendelkezésre a szükséges gyógyszerkészlet, és az ott dolgozók sincsenek felkészülve a folyamatos belgyógyászati ellátásra.
A kórházban működő három belgyógyászati osztály közül a III. osztályt vírusfertőzés miatt lezárták. Az I. belgyógyászati osztályon az első emeleti fekvőbeteg-részleg gyakorlatilag nem működik: az emelet üres, a kórtermek egy részét raktárként használják, az osztályos ellátás kizárólag a második emeleten zajlik, ahol kevés a szabad ágy.
A kórház vezetése elismerte a gyakorlatot, de átmeneti megoldásnak nevezte azt. Dr. Révai Róbert orvosigazgató szerint a lépés a szakmai és betegbiztonsági szabályok betartásával történt, és nem veszélyezteti az ellátás biztonságát.
A Direkt36 2025. novemberi cikke szerint a magyar egészségügyben tapasztalható súlyos szakemberhiányt a kormány nem nyílt kórházbezárásokkal, hanem kórtermek és kórházi ágyak "tartós szüneteltetésével" kezeli. 2024-ben a kórházi ágyak közel 8,5 százalékát több mint fél évig nem használták, Budapesten ez az arány meghaladta a 11 százalékot.
A tényfeltáró portál szerint mindez nem a betegek számának visszaesését, hanem a munkaerőhiányt tükrözi: sok osztályon 80 százalék feletti az ágykihasználtság, egyes helyeken extrém túlterheltség mellett működnek a részlegek.
