Nagyon fontos dolgot közöltek az oltásokról 2026 elején: erről minden magyarnak tudnia kell

Az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ újabb 16 ezer adag 3Fluart nevű, influenza elleni vakcinát bocsátott térítésmentesen a veszélyeztetett lakosságcsoportok rendelkezésére. Az intézkedés célja, hogy a várható influenzajárvány előtt minél több, rizikócsoportba tartozó személy részesülhessen védőoltásban.
Az NNGYK által biztosított oltóanyag-mennyiséget a vármegyék között a 60 év feletti lakosság arányának megfelelően osztották szét. A térítésmentes vakcina az ország egész területén elérhető a háziorvosi rendelőkben, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál, valamint az egészségügyi és szociális ellátást nyújtó intézményekben. Amennyiben valamelyik helyszínen kifogy a készlet, újabb oltóanyag-mennyiséget az érintett terület népegészségügyi hatóságától lehet igényelni.
Az időjárási előrejelzések szerint a jelenleg tapasztalható hideg periódus megszűnését követően várható az influenzavírus fokozott terjedése. Ezért kiemelten fontos, hogy a fokozott kockázatnak kitett személyek időben felvegyék az oltást. A veszélyeztetettek közé tartoznak a 60. életévüket betöltött emberek, a krónikus légúti megbetegedésben szenvedők, a szív- és érrendszeri problémákkal élők, valamint az anyagcsere-betegségben érintettek.
Szintén javasolt a védőoltás az immunrendszer gyengesége miatt veszélyeztetett személyeknek, a várandósoknak és a családtervezés előtt álló nőknek. Indokolt a vakcinázás az egészségügyi és szociális szektorban dolgozók, valamint a bentlakásos intézmények gondozottjai számára is.
Az országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a lakosság minél szélesebb köre éljen az influenza elleni védőoltás lehetőségével. A vakcina ugyanis segít megelőzni a betegség súlyos, akár életveszélyes szövődményeit a leginkább veszélyeztetett csoportokban.
A vakcinázás mellett a fertőzés megelőzésében továbbra is fontos szerepe van a rendszeres és alapos kézmosásnak, valamint a nagy tömegeket vonzó helyszínek lehetőség szerinti elkerülésének. Lényeges szabály az is, hogy a megbetegedett személyek otthonukban gyógyuljanak, ezzel csökkentve a kórokozó továbbterjedésének kockázatát.
