Fiú influenza elleni védőoltást kap a klinikán. Kisfiú, akinek a karja oltást ad a kesztyűt viselő gyermekorvos.
Egészség

Új influenza variáns terjed Magyarországon: ezek a tünetei, figyelmeztet a virológus

Pénzcentrum
2025. december 29. 17:07

Magyarországon feltűnt egy új influenza variáns, amely tüneteiben és lefolyásában hasonlít a korábbi törzsekhez. Rusvai Miklós virológus elmondta, hogy bár nem tekinthető veszélyesebbnek, a védőoltás továbbra is indokolt, mivel a vakcina több törzs ellen is védelmet nyújt, írja az ATV.

Az idei influenzaszezonban Magyarországon egy új vírusvariáns jelent meg. A Spirit FM Több-kevesebb című műsorában Rusvai Miklós virológus hangsúlyozta, hogy az új törzs nem szupervírus, és nem veszélyesebb a korábbi változatoknál: tüneteiben és lefolyásában megegyezik az eddig megszokott influenzával.

A különbség annyi, hogy a vakcinát tavasszal, a március–áprilisi törzsek alapján állítják össze, míg az új variáns csak júniusban jelent meg, így addigra mutálódott. A szakember kiemelte, hogy sokan már átestek influenzán az év elején, ami részben védettséget biztosít, így az idei szezon enyhébb lehet a tavalyinál.

A védőoltás mindazonáltal ajánlott, mivel a vakcina három törzs ellen nyújt védelmet, amelyek közül kettő teljes hatékonysággal, a harmadik, új variáns esetében pedig körülbelül 70 százalékos védelmet biztosít.

A virológus felhívta a figyelmet arra is, hogy az influenza tünetei nehezen különböztethetők meg a COVID-19 vagy a megfázás jeleitől. A kezelés alapja a pihenés, a melegben maradás, a bőséges folyadékfogyasztás, vitaminok szedése, és a felelősségteljes otthonmaradás, hogy másokat ne fertőzzünk meg.
Címlapkép: Getty Images
