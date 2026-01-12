2026. január 12. hétfő Ernő
közelkép a bilincsekről. szelektív fókusz.
Egészség

Gyilkosság a Morrison's 2-ben: elképesztő, mit posztolt a tettes, ezt a bíróságon is figyelembe vehetik

Pénzcentrum
2026. január 12. 09:50

Egy tíz évvel ezelőtt megosztott filmes jelenet hátborzongató párhuzamba került a Morrison’s 2-ben történt halálos verekedéssel. A család ügyvédje szerint A. László gyakorlatilag megismételte a Vitathatatlan című film egyik jelenetét, amelyben a leütött áldozat és az elkövető testhelyzete is megegyezik a valóságban történtekkel. Az ügyészség már emberölés miatt indítványozta a letartóztatást, miután a szakértők szerint a halált közvetlenül az ütés okozta.

Egyik kedvenc filmjének jelenetét valósíthatta meg A. László, amikor egy ütéssel megölte a Morrison’s 2-ben Gábort. A Blikk az áldozat családjának ügyvédjére hivatkozva arról írt, a férfi tíz éve a Vitathatatlan című filmből osztott meg egy jelenetet, ahol ugyanolyan pozícióban fekszik a leütött színész, ahogy az ő áldozata is, mindezt azzal a kommentálva, hogy „ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol…”

Bár régi a bejegyzése, de amit a fotón láthatunk, pont ugyanazt valósította meg a való életben tíz esztendővel később. Ugyanezt látja majd mindenki, ha egyszer a szórakozóhelyen készült kamerafelvétel nyilvánosságra kerül, amit az áldozat szülei velem együtt már megtekinthettek. Az ökölcsapások után ugyanígy terült el az áldozat, illetve az elkövető is így helyezkedik el felette. A hozzáírt jelmondata pedig, hogy „Ellenségeket mindenhol látok, de ellenfeleket sehol”, egy ember életébe került

- mondta Lichy József.

Kapcsolódó cikkeink:

A lap szerint a tragédia után a tettest csupán halált okozó testi sértéssel gyanúsították meg A. Lászlót, de a Fővárosi Főügyészség már emberölés miatt indítványozta a letartóztatását, amit el is rendeltek. Ennek az volt az oka, hogy – amint az a felvételeken is egyértelműen látszik – akkora erővel csapódott hátra az áldozat feje, hogy a nyakcsigolyája eltört, s az agyi vérellátást biztosító ér megszakadt benne. A halála tehát az ütéstől, nem pedig a földet éréstől következett be.

A gyanúsított vallomásában azt állította, hogy ő ment oda az áldozata társaságában levő egyik lányhoz ismerkedés céljából, ezután történt a végzetes ütés.
Címlapkép: Getty Images
