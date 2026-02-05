A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzést indít a sérülékeny fogyasztókat célzó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására. A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.
Az ellenőrzések érintik az időseknek kínált, egészségügyi szolgáltatásnak látszó kezeléseket, valamint a fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokat megszólító termékeket. Több esetben ezek tudományosan nem igazolt állításokra építik a marketinget.
A hatóság tapasztalatai szerint sok hirdetés az online térben terjed. Gyors gyógyulást ígérő termékeket kínálnak, például ásványkarkötőket vagy különféle gyógygombás készítményeket. Gyakran szerveznek olcsó állapotfelmérést ígérő vizsgálatokat is. Ezeken sokszor nem egészségügyi végzettségű személyek vesznek részt, majd a résztvevőket további termékek megvásárlására próbálják rávenni.
A megtévesztés anyagi kárt okozhat, és egészségügyi kockázatot is jelent. Előfordul, hogy a fogyasztó a hamis ígéretek miatt nem fordul időben orvoshoz. Gyakori módszer ismert emberek, köztük orvosok nevének és arcképének jogosulatlan felhasználása a reklámokban.
Az ellenőrzések kiterjednek a gyógyulást ígérő ásványkarkötőkre, gyógygombás teákra, különféle étrend-kiegészítőkre és potenciafokozó készítményekre. Vizsgálják az egészségügyi szolgáltatásnak álcázott kezeléseket, valamint az autizmus vagy ADHD gyógyítását ígérő termékeket, például C-peptideket, CBD-olajokat és gumicukrokat is.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hatóság fellép azokkal a hirdetésekkel szemben is, amelyek ismert személyek nevével próbálják hitelesnek feltüntetni a termékeket. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék a sérülékeny fogyasztókat érő megtévesztéseket és kiszűrjék a jogsértő gyakorlatokat a piacról.
A túlzott fehérjefogyasztás jelentős terhet róhat a vesére, különösen ha táplálékkiegészítőkkel tovább növeljük a nyugati társadalmakban amúgy is magas fehérjebevitelt.
Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Kifakadt Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, mi a kulcs a 3%-os növekedéshez - mire vár a kormány?
A költségvetési egyensúly helyreállításához a GDP arányában mintegy 1-1,5 százalékpontnyi bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre lenne szükség.
Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór
Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.
Állításuk szerint a szakma már legalább egy évtizede jelzi a kormányzatnak - egészen a miniszterelnökig - a pszichiátriai ellátás válságos helyzetét.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
A tavalyi járványszezonhoz hasonlóan idén is már a hetekben megtörténhet a tetőzés, de ha marad a 2025-ös forgatókönyv, még sokáig magasak lesznek a betegszámok.
Már az NNGYK is megszólalt a rettentő gyorsan terjedő a Nipah vírusról: ezt kérik a magyar lakosságtól
Az NNGYK szerint Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét
Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
2025-ben 72 ezer gyerek született, közben 124 200 ember halt meg Magyarországon.
Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában.
Ez már a vég? Nincs elég dolgozó, részlegesen bezár a belgyógyászat ebben a fontos fővárosi kórházban
Az áthelyezés következtében a betegek fizikailag távol kerülnek az illetékes ügyeletes orvosoktól, így rosszullét esetén később juthat el hozzájuk a megfelelő szakorvos.
A Nipah-vírus nyugat-bengáli megjelenése miatt több ázsiai ország megelőző intézkedéseket vezetett be nemzetközi repülőterein.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!