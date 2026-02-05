2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Egészség

Most érkezett: vizsgálatot indít a hatóság azok ellen, akik a kiszolgáltatottaknak ígérnek gyógyulást

Pénzcentrum
2026. február 5. 20:03

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzést indít a sérülékeny fogyasztókat célzó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására. A hatóság a kormányhivatalokkal együtt vizsgálja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek valótlan gyógyhatást ígérnek.

Az ellenőrzések érintik az időseknek kínált, egészségügyi szolgáltatásnak látszó kezeléseket, valamint a fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokat megszólító termékeket. Több esetben ezek tudományosan nem igazolt állításokra építik a marketinget.

A hatóság tapasztalatai szerint sok hirdetés az online térben terjed. Gyors gyógyulást ígérő termékeket kínálnak, például ásványkarkötőket vagy különféle gyógygombás készítményeket. Gyakran szerveznek olcsó állapotfelmérést ígérő vizsgálatokat is. Ezeken sokszor nem egészségügyi végzettségű személyek vesznek részt, majd a résztvevőket további termékek megvásárlására próbálják rávenni.

A megtévesztés anyagi kárt okozhat, és egészségügyi kockázatot is jelent. Előfordul, hogy a fogyasztó a hamis ígéretek miatt nem fordul időben orvoshoz. Gyakori módszer ismert emberek, köztük orvosok nevének és arcképének jogosulatlan felhasználása a reklámokban.

Az ellenőrzések kiterjednek a gyógyulást ígérő ásványkarkötőkre, gyógygombás teákra, különféle étrend-kiegészítőkre és potenciafokozó készítményekre. Vizsgálják az egészségügyi szolgáltatásnak álcázott kezeléseket, valamint az autizmus vagy ADHD gyógyítását ígérő termékeket, például C-peptideket, CBD-olajokat és gumicukrokat is.

A hatóság fellép azokkal a hirdetésekkel szemben is, amelyek ismert személyek nevével próbálják hitelesnek feltüntetni a termékeket. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék a sérülékeny fogyasztókat érő megtévesztéseket és kiszűrjék a jogsértő gyakorlatokat a piacról.
Címlapkép: Getty Images
