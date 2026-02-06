2026 januárjától teljesen betiltották az e-cigaretták és vape eszközök behozatalát és forgalmazását, a szabályszegőkre pedig súlyos, akár több millió forintos bírságok és börtönbüntetés is várhat.
Rákapcsolt az influenzajárvány itthon: 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet
Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti: az év ötödik hetében közel 78 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű panaszokkal, miközben az akut légúti fertőzéssel kezeltek száma megközelítette a 287 ezret.
A szakértők szerint a mostani helyzet a 20–25 évvel ezelőtti, klasszikus nagy influenzajárványok intenzitását idézi. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint január 26. és február 1. között drasztikusan megugrott az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenzaszerű tüneteket mutató páciensek csaknem fele 14 év alatti volt, különösen súlyosan érintve a 3–5 éves, majd a 6–14 éves korosztályt - számolt be a Népszava.
Póta György csepeli gyermekháziorvos megerősítette, hogy jelenleg a járvány második hulláma zajlik. "Ami most zajlik, az már egy második hullám" – mondta, hozzátéve, hogy az első megbetegedési csúcs még a karácsonyi időszak előtt jelentkezett. Tapasztalatai szerint a betegek száma folyamatosan nő, és sok a visszaeső: olyan gyerekeket is ellát, akiknél alig múlt el az első fertőzés, máris újabb, súlyos tünetek jelentkeznek.
Amit most látunk, az a 20–25 évvel ezelőtti klasszikus nagy járványhoz hasonlítható. A tünetek nagyon erősek, és főleg a kisgyerekeknél rendkívül masszívak
– hangsúlyozta Póta György. A jelenlegi fertőzés legjellemzőbb tünete a tartósan magas láz, amely a lázcsillapítás ellenére is akár három–négy napig fennmaradhat.
A szakorvos figyelmeztetett: bár egyes vélemények szerint hagyni kellene, hogy a szervezet önmagától küzdje le a vírust, a tartósan magas testhőmérséklet veszélyesen megterhelheti a gyermekek szív- és keringési rendszerét a megemelkedett légzésszám és szívfrekvencia miatt.
A láz mellett gyakori kísérőtünet az erős torokfájás és a fuldokló, ugató jellegű köhögés. Póta György szerint azonnali orvosi segítséget igényel a nehézlégzés megjelenése, illetve az, ha három–négy nap után sem enyhülnek a tünetek, sőt romlást tapasztalnak. Kórházi kezelésre főként akkor kerül sor, ha a magas láz fulladással társul, vagy súlyos folyadékveszteség lép fel hasmenés miatt. A krónikus betegségben szenvedő gyermekek esetében különösen fontos a fokozott odafigyelés.
A visszahívás oka, hogy az egyik összetevőben mikrobiológiai nem megfelelőséget, úgynevezett cereulid toxint mutattak ki.
Súlyos jelentés a magyar orvosi rendelőkből: rengeteg beteg küzd most ezekkel a tünetekkel, tombol a járvány
Egy héttel korábban ez a szám 60 500 volt, vagyis jelentős emelkedés történt.
A túlzott fehérjefogyasztás jelentős terhet róhat a vesére, különösen ha táplálékkiegészítőkkel tovább növeljük a nyugati társadalmakban amúgy is magas fehérjebevitelt.
Magyarországon és az Európai Unióban nem azonosítottak Nipah-vírusfertőzést, és a szakértők szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a vírus világjárványt okozzon.
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Drámai helyzet Újbudán: 12 fokban vizsgálták az időseket, volt, aki vesegyulladást kapott a hideg miatt
Orvosok és betegek is kabátban vacogtak az újbudai rendelőben; a személyzetből többen megbetegedtek a hideg miatt.
Egértetem a salátában, üveg a joghurtban: sokkoló állapotokat talált a NÉBIH, ez kész élelmiszerhorror
Valamennyi idegen anyag fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent a fogyasztók számára.
Az Országos Mentőszolgálat egy különleges esetről számolt be közösségi oldalán, amely egy kisgyermek balesetével végződött.
Kifakadt Zsiday Viktor: még egy egyetemista is tudja, mi a kulcs a 3%-os növekedéshez - mire vár a kormány?
A költségvetési egyensúly helyreállításához a GDP arányában mintegy 1-1,5 százalékpontnyi bevételnövelésre vagy kiadáscsökkentésre lenne szükség.
Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór
Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.
Állításuk szerint a szakma már legalább egy évtizede jelzi a kormányzatnak - egészen a miniszterelnökig - a pszichiátriai ellátás válságos helyzetét.
Már sose lesz vége a járványnak? Márciustól újabb kórokozók tarolhatnak: ez már nem hiányzik a legyengült szervezetnek
A tavalyi járványszezonhoz hasonlóan idén is már a hetekben megtörténhet a tetőzés, de ha marad a 2025-ös forgatókönyv, még sokáig magasak lesznek a betegszámok.
Már az NNGYK is megszólalt a rettentő gyorsan terjedő a Nipah vírusról: ezt kérik a magyar lakosságtól
Az NNGYK szerint Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét
Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?
Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
2025-ben 72 ezer gyerek született, közben 124 200 ember halt meg Magyarországon.
Besokallt a vidéki kórházigazgató: megelégelte a siralmas intézményi állapotokat, beadta a felmondását
Szerdán búcsúüzenetében Bárány arról számolt be, hogy távozásának bejelentése óta számos gyűlölködő kommentet kapott a közösségi médiában.
