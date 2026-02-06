Rákapcsolt az influenzajárvány itthon: 25 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

Magyarországon súlyos influenzajárvány tombol, amely elsősorban a gyermekeket érinti: az év ötödik hetében közel 78 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű panaszokkal, miközben az akut légúti fertőzéssel kezeltek száma megközelítette a 287 ezret.

A szakértők szerint a mostani helyzet a 20–25 évvel ezelőtti, klasszikus nagy influenzajárványok intenzitását idézi. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint január 26. és február 1. között drasztikusan megugrott az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenzaszerű tüneteket mutató páciensek csaknem fele 14 év alatti volt, különösen súlyosan érintve a 3–5 éves, majd a 6–14 éves korosztályt - számolt be a Népszava.

Póta György csepeli gyermekháziorvos megerősítette, hogy jelenleg a járvány második hulláma zajlik. "Ami most zajlik, az már egy második hullám" – mondta, hozzátéve, hogy az első megbetegedési csúcs még a karácsonyi időszak előtt jelentkezett. Tapasztalatai szerint a betegek száma folyamatosan nő, és sok a visszaeső: olyan gyerekeket is ellát, akiknél alig múlt el az első fertőzés, máris újabb, súlyos tünetek jelentkeznek.

Amit most látunk, az a 20–25 évvel ezelőtti klasszikus nagy járványhoz hasonlítható. A tünetek nagyon erősek, és főleg a kisgyerekeknél rendkívül masszívak

– hangsúlyozta Póta György. A jelenlegi fertőzés legjellemzőbb tünete a tartósan magas láz, amely a lázcsillapítás ellenére is akár három–négy napig fennmaradhat.

A szakorvos figyelmeztetett: bár egyes vélemények szerint hagyni kellene, hogy a szervezet önmagától küzdje le a vírust, a tartósan magas testhőmérséklet veszélyesen megterhelheti a gyermekek szív- és keringési rendszerét a megemelkedett légzésszám és szívfrekvencia miatt.

A láz mellett gyakori kísérőtünet az erős torokfájás és a fuldokló, ugató jellegű köhögés. Póta György szerint azonnali orvosi segítséget igényel a nehézlégzés megjelenése, illetve az, ha három–négy nap után sem enyhülnek a tünetek, sőt romlást tapasztalnak. Kórházi kezelésre főként akkor kerül sor, ha a magas láz fulladással társul, vagy súlyos folyadékveszteség lép fel hasmenés miatt. A krónikus betegségben szenvedő gyermekek esetében különösen fontos a fokozott odafigyelés.