Szennyvíz ömlött a plafonból a Szent János Kórházban: érik az újabb botrány?

Kedden reggel csőtörés miatt szennyvíz ömlött a Szent János Kórház 17-es épületében működő fül-orr-gégészeti ambulancia várójába; az ambulanciát átmenetileg bezárták, az épületben jelenleg a fűtés sem működik - írta a Telex.

A Szent János Kórház 17-es számú épületében reggel 8 óra körül következett be a műszaki meghibásodás. A fül-orr-gégészeti váró mennyezetéből szennyvíz kezdett folyni, ezért az ambulancia működését ideiglenesen fel kellett függeszteni.

Az érintett részlegen jelenleg fertőtlenítési és takarítási munkálatok zajlanak. A csőtörés következtében az épület fűtési rendszere sem üzemel.

Az épület egy másik szintjén működő neurológiai osztály továbbra is fogadja a betegeket. Ez az osztály látja el jelenleg az ügyeleti feladatokat is, így a Szent Imre Kórházból érkező neurológiai eseteket is itt kezelik. A kórház sajtóosztályát megkeresték az eset részleteivel kapcsolatban. Válaszuk esetén további információkkal szolgálnak a történtekről.

