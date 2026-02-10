2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
Woman with Insomnia. Young woman lying on bed with hand on forehead.
Egészség

Retteget betegséget jelezhet, ha te is így tudsz csak aludni: egyre több magyar szenved tőle

Pénzcentrum
2026. február 10. 13:15

Amerikai kutatók arra jutottak, hogy az időskori demenciás megbetegedések közel nyolcada összefüggésbe hozható az alvászavarokkal. Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.

Egy átfogó amerikai vizsgálatban több mint 5800 idős ember egészségügyi adatait elemezték a szakértők, hogy feltárják az alvászavarok és a kognitív hanyatlás közötti lehetséges összefüggést. A ScienceAlert beszámolója szerint a kutatásba bevont valamennyi résztvevő betöltötte a 65. életévét.

A tudományos elemzésben egyrészt a páciensek által jelzett alvási problémákat vizsgálták, másrészt különböző kognitív tesztek és szakorvosi vizsgálatok eredményei alapján becsülték meg a demencia valószínűségét. Az eredmények szerint az időskori demenciás megbetegedések 12,5 százaléka – vagyis nagyjából minden nyolcadik eset – összefüggésbe hozható az alvászavarokkal.

A vizsgált csoportban a résztvevők 28,7 százaléka számolt be alvási problémákról, míg 6,6 százalékuknál volt valószínűsíthető a demencia jelenléte. Ezeket az adatokat olyan korábbi kutatások eredményeivel vetették össze, amelyek szerint az alvászavarral élők körében átlagosan másfélszer gyakoribb az Alzheimer-kór kialakulása.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy eredményeik matematikai modelleken alapulnak, ezért önmagukban nem elegendőek egyértelmű ok-okozati viszony megállapításához. További nehézséget jelent, hogy a két jelenség közötti kapcsolat iránya sem teljesen tisztázott. Elképzelhető ugyanis, hogy a demenciához társuló agyi elváltozások vezetnek alvászavarhoz, és nem fordítva, vagyis nem az alvási problémák idézik elő a kognitív hanyatlást.

A kutatás mégis fontos hozzájárulás a témához, mert számszerűsíti az alvászavarok lehetséges szerepét a demencia kialakulásában. Az alvási problémák kezelhetők, így ez a kockázati tényező megfelelő beavatkozással elvileg csökkenthető.

Az adatok elemzése arra is rávilágított, hogy a nők körében valamivel magasabb az alvászavarokhoz köthető demenciás esetek aránya, mint a férfiaknál. A leginkább veszélyeztetett csoportot a 85 év felettiek alkotják.

"Ezek az eredmények rámutatnak arra, hogy az alvás-egészséget be kell építeni az időskori ellátásba és a demencia megelőzési stratégiáiba" – hangsúlyozzák a tanulmány szerzői.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kutatás #betegség #alvás #demencia #alvászavar #egészségmegőrzés #mentális egészség #egészség megőrzése #mentális betegségek

